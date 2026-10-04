Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?

·0·Ўзбекистон
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?

Ўзбекистонда ўртача ойлик иш ҳақи 7,1 млн сўмни ташкил этди. Ҳисобот даврида номинал иш ҳақи 18,4 фоизга, инфляция таъсири ҳисобга олинган реал иш ҳақи эса 10,9 фоизга ошган.

Энг юқори ўртача иш ҳақи молия соҳасида — 19,1 млн сўмни ташкил этган. Кейинги ўринларда алоқа соҳаси бўлиб, бу йўналишда ўртача иш ҳақи 17,4 млн сўмга тенг.

Энг паст кўрсаткич эса қишлоқ хўжалиги ва ижтимоий хизматлар соҳасида қайд этилган. Хусусан, қишлоқ хўжалигида ўртача иш ҳақи 3,5 млн сўм, ижтимоий хизматларда эса 4,7 млн сўмни ташкил қилган.

Агар ўртача иш ҳақи 22 иш куни ва кунига 8 соатлик иш режими асосида ҳисоблаб чиқилса, бир кунлик даромад тахминан 322,7 минг сўм, бир соатлик даромад 40,3 минг сўмга тўғри келади.

Шунингдек, ҳисоб-китобларга кўра, ўртача иш ҳақи ҳар дақиқага 672 сўм, ҳар сонияга эса қарийб 11,2 сўмдан тўғри келади.

Ўзбекистон иқтисодиётиўртача ойлик иш ҳақиСтатистика агентлиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пенсиялар 7 фоизга ошиши мумкин: иш ҳақини ҳисоблаш даври 20 йилга узайтириладиПенсиялар 7 фоизга ошиши мумкин: иш ҳақини ҳисоблаш даври 20 йилга узайтирилади26 сентябр 07:21Пенсияда катта ўзгариш: давлат жамғармага 50 фоиз қўшиши мумкинПенсияда катта ўзгариш: давлат жамғармага 50 фоиз қўшиши мумкин22 июл 11:37Ўзбекистонда ўртача ойлик иш ҳақи 7 миллиондан ошдиЎзбекистонда ўртача ойлик иш ҳақи 7 миллиондан ошди25 июл 18:08Ўзбекистонда ўртача ойлик маош ошди, ҳудудлар ўртасида фарқ каттаЎзбекистонда ўртача ойлик маош ошди, ҳудудлар ўртасида фарқ катта28 апрел 11:50Ўзбекистонда энг юқори ва энг паст маошли соҳалар...Ўзбекистонда энг юқори ва энг паст маошли соҳалар...29 апрел 17:3154 минг амалдор маоши KPIга боғланади: янги тизимда нима ўзгаради?54 минг амалдор маоши KPIга боғланади: янги тизимда нима ўзгаради?5 август 10:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин