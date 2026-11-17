Шавкат Мирзиёев Масқатда Ўзбекистон саноати салоҳиятини намойиш қилди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Президент Шавкат Мирзиёев Масқат шаҳрида ташкил этилган «Маде ин Узбекистан» саноат кўргазмаси билан танишиб, мамлакатимизнинг иқтисодий ва ишлаб чиқариш салоҳиятини намойиш қилди.
- Давлатимиз раҳбари ушбу тадбирга Ўмон Султонлиги Бош вазири ўринбосари Зеязин бин Ҳайсам Ол Саид ҳамроҳлигида ташриф буюрди.
- Кўргазмада тоғ-кон, металлургия, электротехника, энергетика, озиқ-овқат саноати ҳамда Янги Тошкентни барпо этиш режалари тақдим этилди.
Ўзбекистоннинг саноат маҳсулотлари, замонавий технологиялари ва йирик инвестиция лойиҳалари бугун Ўмонда намойиш этилмоқда. Президент Шавкат Мирзиёев Масқат шаҳридаги Анжуман ва кўргазмалар марказида ташкил этилган «Made in Uzbekistan» саноат кўргазмаси билан танишди. Унда мамлакатимизнинг тоғ-кон ва металлургиядан тортиб, электротехника, энергетика, озиқ-овқат саноатигача бўлган қатор тармоқлардаги имкониятлари, шунингдек, Янги Тошкентни барпо этиш режалари тақдим қилинди.
Кўргазманинг асосий мақсади — Ўзбекистоннинг ишлаб чиқариш салоҳиятини халқаро майдонда намойиш этиш билан бирга, Ўмон компаниялари билан янги ҳамкорлик алоқаларини йўлга қўйиш ва қўшма лойиҳаларни амалга ошириш учун имкониятларни кенгайтиришдир.
Масқатда «Made in Uzbekistan» кўргазмаси: қайси соҳалар намойиш этилди?
Давлатимиз раҳбари кўргазмага Ўмон Султонлиги Бош вазири ўринбосари Зеязин бин Ҳайсам Ол Саид ҳамроҳлигида ташриф буюрди.
«Made in Uzbekistan» номи остида ташкил этилган экспозицияда мамлакатимизнинг иқтисодий ва саноат салоҳиятини акс эттирувчи маҳсулотлар, ишланмалар ҳамда истиқболли лойиҳалар ўрин олди.
Жумладан, қуйидаги йўналишлардаги ютуқлар ва имкониятлар намойиш қилинди:
тоғ-кон ва металлургия саноати;
электротехника ва электроника;
энергетика;
транспорт, логистика ва авиация;
қишлоқ хўжалиги;
озиқ-овқат саноати.
Шунингдек, кўргазмада Янги Тошкент шаҳрини барпо этиш бўйича режалар ҳам тақдим қилинди. Бу лойиҳа Ўзбекистоннинг замонавий шаҳарсозлик соҳасидаги ёндашувлари ва келажак тараққиёт режаларини намоён этувчи муҳим тақдимотлардан бири бўлди.
Ўзбекистон ва Ўмон компаниялари қўшма лойиҳаларни тақдим этди
Кўргазмада икки мамлакатнинг йирик компаниялари вакиллари ҳам иштирок этди. Улар ўзаро ҳамкорлик доирасидаги қўшма лойиҳаларни тақдим қилиб, ташаббусларни амалга ошириш режалари ҳақида маълумот берди.
Бу мулоқотлар Ўзбекистон ва Ўмон ўртасидаги иқтисодий алоқаларни амалий лойиҳалар билан бойитиш, ишлаб чиқариш кооперациясини кучайтириш ва янги инвестиция имкониятларини очиш нуқтаи назаридан аҳамиятлидир.
Президент Шавкат Мирзиёев икки мамлакатнинг етакчи корхоналари ўртасидаги кооперацияни янада кенгайтириш зарурлигини таъкидлади. Шунингдек, ўзаро тажриба алмашиш ва замонавий технологияларни жорий этишга алоҳида эътибор қаратиш лозимлиги қайд этилди.
«Made in Uzbekistan» кўргазмаси қандай имкониятлар очади?
Ўзбекистоннинг саноат маҳсулотларини хорижий бозорларда кенгроқ танитиш, маҳаллий корхоналарнинг халқаро ҳамкорлар билан алоқаларини мустаҳкамлаш ва экспорт географиясини кенгайтириш иқтисодий тараққиётнинг муҳим йўналишларидан ҳисобланади.
Масқатдаги кўргазма ана шу мақсадларга хизмат қилади. У Ўзбекистон корхоналарига ўз маҳсулотлари ва ишланмаларини Ўмон ишбилармон доираларига тақдим этиш, янги шериклар топиш ҳамда истиқболли ташаббусларни муҳокама қилиш имконини бермоқда.
Энг муҳими, бундай тадбирлар давлатлар ўртасидаги сиёсий келишувларни иқтисодий ҳамкорлик ва аниқ лойиҳаларга айлантиришга хизмат қилиши мумкин. Ўзбекистон ва Ўмон ўртасидаги муносабатлар стратегик шериклик даражасига кўтарилаётган бир пайтда «Made in Uzbekistan» кўргазмаси икки мамлакат тадбиркорлари учун янги ҳамкорлик эшикларини очиши кутилмоқда.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…