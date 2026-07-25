Ўзбекистонда ўртача ойлик иш ҳақи 7 миллиондан ошди

·72·Ўзбекистон
Ўзбекистонда ўртача ойлик иш ҳақи 7 миллиондан ошди

Ўзбекистонда 2026 йилнинг январь–июнь ойлари якунларига кўра, ўртача ойлик номинал иш ҳақи илк бор 7 миллион сўмлик чегарадан ошди. Миллий статистика қўмитаси маълумотига кўра, мамлакат бўйича ўртача ойлик маош 7 миллион 91,1 минг сўмни ташкил этган. Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 18,4 фоизга юқори кўрсаткичдир.

Ҳудудлар кесимида энг юқори ўртача иш ҳақи Тошкент шаҳрида қайд этилди. Пойтахтда ходимларнинг ўртача ойлик даромади 12 миллион 13,9 минг сўмга етган. Навоий вилояти 8 миллион 722,7 минг сўм билан иккинчи ўринни эгаллаган. Қолган ҳудудларда эса бу кўрсаткич асосан 4,8–6,7 миллион сўм оралиғида шаклланган.

Соҳалар бўйича таҳлил қилинганда, энг юқори маош банк, суғурта, лизинг ва молиявий хизматлар йўналишида қайд этилган. Ушбу соҳада ўртача ойлик иш ҳақи 19 миллион 100,2 минг сўмни ташкил қилди. Ахборот ва алоқа соҳасида бу кўрсаткич 17 миллион 417,4 минг сўмга, ташиш ва сақлаш тармоғида эса 11 миллион 70 минг сўмга етган.

2022-2026-yillar uchun o‘rtacha oylik ish haqining o‘sish dinamikasi grafigi.

Шунингдек, саноат соҳасида ўртача ойлик маош 8 миллион 267 минг сўм, қурилишда 7 миллион 27,9 минг сўм, савдо тармоғида 7 миллион 650,5 минг сўмни ташкил этган.

Ижтимоий соҳаларда ҳам ижобий ўсиш кузатилди. Жумладан, таълим тизимида ўртача иш ҳақи 4 миллион 977,1 минг сўмга, соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар соҳасида эса 4 миллион 440,3 минг сўмга етган. Ҳар икки йўналишда ҳам ўтган йилга нисбатан 20 фоиз атрофида ўсиш қайд этилган.

Мутахассислар фикрича, ўртача ойлик иш ҳақининг ўсиши меҳнат бозоридаги фаоллик ва иқтисодиётнинг айрим тармоқларида иш ҳақлари босқичма-босқич оширилаётгани билан изоҳланмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Танзила Нарбаева «Эл-юрт ҳурмати» ордени билан тақдирландиТанзила Нарбаева «Эл-юрт ҳурмати» ордени билан тақдирландиКеча, 12:54Абитуриентлар учун муҳим жараён бошланди: ОТМ танлови старт олдиАбитуриентлар учун муҳим жараён бошланди: ОТМ танлови старт олдиКеча, 12:46Ўзбекистон ва Қозоғистон келишувлар ижросини тезлаштирадиЎзбекистон ва Қозоғистон келишувлар ижросини тезлаштирадиКеча, 00:36Ўзбекистонга 6 ойда даволаниш учун 35 мингдан ортиқ хорижлик келдиЎзбекистонга 6 ойда даволаниш учун 35 мингдан ортиқ хорижлик келди24.07, 23:03Тошкентда Ўзбекистон–Япония қўшма университети очиладиТошкентда Ўзбекистон–Япония қўшма университети очилади24.07, 22:11Тошкентга «яшил шаҳар» мақоми қайтарилади: боғлар кенгаяди (фото)Тошкентга «яшил шаҳар» мақоми қайтарилади: боғлар кенгаяди (фото)24.07, 20:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди