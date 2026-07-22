Пенсияда катта ўзгариш: давлат жамғармага 50 фоиз қўшиши мумкин

·0·Ўзбекистон
Пенсияда катта ўзгариш: давлат жамғармага 50 фоиз қўшиши мумкин

Ўзбекистонда пенсия тизимини янгилашга қаратилган бир қатор муҳим таклифлар илгари сурилди. Улар орасида пенсиянинг энг юқори миқдорига қўйилган чекловни ошириш, ихтиёрий жамғариб бориладиган янги тизимни жорий этиш ва пенсияни ҳисоблаш тартибини ўзгартириш бор.

Шунингдек, фуқаролар ўз меҳнат стажи, ижтимоий солиқлари ва жамғарилган маблағларини телефон орқали кузатиши учун «Менинг пенсиям» мобил иловасини ишга тушириш режалаштирилмоқда.

Юқори маош олувчилар учун чеклов қайта кўриб чиқилади

Пенсия жамғармаси директори Мурод Отажоновнинг маълум қилишича, амалда пенсия ҳисоблашда ойлик иш ҳақининг фақат 6 миллион сўмгача бўлган қисми инобатга олинади.

Шу сабаб ойига 15 миллион сўм маош оладиган ходимнинг ҳам энг юқори пенсияси тахминан 3,3 миллион сўмни ташкил қилади.

Янги таклифга кўра, пенсия ҳисоблашда инобатга олинадиган иш ҳақининг энг юқори чегарасини ошириш режалаштирилмоқда. Агар ташаббус қабул қилинса, юқори маош олган ва кўпроқ ижтимоий солиқ тўлаган фуқароларнинг пенсияси ҳам ошиши мумкин.

Бироқ янги чекловнинг аниқ миқдори ҳозирча маълум қилинмаган.

Ходим 5 фоиз ажратса, давлат яна 50 фоиз қўшади

Энг катта янгиликлардан бири — ихтиёрий жамғариб бориладиган пенсия тизимини жорий қилиш таклифидир.

Режага кўра, ходим ойлик маошининг 5 фоизини ўз хоҳиши билан пенсия жамғармасига йўналтириши мумкин. Давлат эса ходим киритган маблағнинг яна 50 фоизини қўшиб беради.

Масалан, ойлиги 7 миллион сўм бўлган ходим ҳар ой 350 минг сўмни жамғармага ўтказса, давлат унга қўшимча равишда 175 минг сўм қўшиши назарда тутилмоқда.

Келтирилган ҳисоб-китобларга кўра, бундай ходим амалдаги тизимда 20 йил давомида тахминан 5 миллион сўм жамғарса, янги механизм орқали бу маблағ 126 миллион сўмга етиши мумкин.

Мазкур рақам дастлабки ҳисоб-китоб бўлиб, якуний натижа тизим шартлари, тўловлар давомийлиги ва бошқа омилларга боғлиқ бўлади.

Пенсия энди 20 йиллик даромад асосида ҳисобланиши мумкин

Амалда пенсия миқдори ходимнинг охирги 10 йиллик меҳнат фаолиятидаги исталган кетма-кет 5 йиллик иш ҳақи асосида ҳисобланади.

Янги таклифда эса пенсияни 20 йиллик меҳнат фаолияти давомида олинган иш ҳақидан келиб чиқиб белгилаш режалаштирилмоқда.

Бу ўзгариш фуқаронинг узоқ йиллар давомидаги меҳнати ва даромадларини кенгроқ ҳисобга олиш имконини бериши мумкин. Шу билан бирга, янги формула кимлар учун фойдали, кимлар учун камроқ манфаатли бўлиши аниқ ҳисоблаш тартиби эълон қилингач маълум бўлади.

«Менинг пенсиям» иловаси ишга туширилади

Пенсия тизимида рақамли назоратни кучайтириш ҳам режалаштирилган. Бунинг учун «Менинг пенсиям» номли мобил илова яратилиши кўзда тутилмоқда.

Илова орқали фуқаролар реал вақт режимида:

  • меҳнат стажини;

  • расмий иш ҳақини;

  • тўланган ижтимоий солиқларни;

  • жамғарилган пенсия маблағларини кузатиб бориши мумкин бўлади.

Бу хизмат фуқароларга пенсияга чиқишдан олдин ўз маълумотларидаги хатоларни аниқлаш ва уларни вақтида тузатиш имконини бериши мумкин.

Таклифлар ҳали амалдаги қоида эмас

Маълум қилинган ўзгаришлар ҳозирча таклиф ва режа босқичида. Уларнинг қачон жорий этилиши, янги пенсия чегараси қанча бўлиши ва ихтиёрий жамғарма механизмидан кимлар фойдаланиши мумкинлиги бўйича якуний қарорлар ҳали эълон қилинмаган.

Агар мазкур ташаббуслар қабул қилинса, Ўзбекистон пенсия тизимида сўнгги йиллардаги энг катта ўзгаришлардан бири амалга ошиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эртага қайси ҳудудларда ёмғир ёғиши маълум қилинди?Эртага қайси ҳудудларда ёмғир ёғиши маълум қилинди?Бугун, 00:12Тошкентда 3363 та сохта чек орқали 1,4 млрд сўм талон-торож қилинди...Тошкентда 3363 та сохта чек орқали 1,4 млрд сўм талон-торож қилинди...Кеча, 13:4922 июль об-ҳавоси: айрим ҳудудларда ёмғир, кучли шамол кутилмоқда22 июль об-ҳавоси: айрим ҳудудларда ёмғир, кучли шамол кутилмоқдаКеча, 12:49Ўзбекистон АЭСи учун Беларус тажрибаси жалб этиладиЎзбекистон АЭСи учун Беларус тажрибаси жалб этилади20.07, 23:34Жиззахда 3106 та сохта чек орқали 1,9 млрд сўмлик фирибгарлик фош этилдиЖиззахда 3106 та сохта чек орқали 1,9 млрд сўмлик фирибгарлик фош этилди20.07, 18:14Самарқандда қадимий ҳукмдорлар саройи излари топилдиСамарқандда қадимий ҳукмдорлар саройи излари топилди20.07, 17:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди