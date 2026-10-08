Трамп Ўзбекистонга ташриф буюриш истагини билдирди

·0·Ўзбекистон
Трамп Ўзбекистонга ташриф буюриш истагини билдирди

АҚШ президенти Дональд Трамп Ўзбекистонга ташриф буюриш нияти борлигини маълум қилди. Бу ҳақда АҚШ президентининг глобал ҳамкорлик бўйича махсус вакили Паоло Замполли хабар берди.

Унинг таъкидлашича, Трамп Ўзбекистонга бориш хоҳишини шахсан билдирган. Махсус вакил Америка президентининг ташрифи имкони борича тезроқ амалга ошишига умид билдирган.

Паоло Замполлининг қайд этишича, Трампнинг иш жадвали ниҳоятда зич. Шунга қарамай, АҚШ президенти Ўзбекистонга келиш истагини очиқ билдирган.

Агар ташриф амалга ошса, бу икки давлат ўртасидаги муносабатларни янада мустаҳкамлаш нуқтаи назаридан муҳим воқеага айланиши мумкин.

Дональд ТрампПаоло ЗамполлиЎзбекистонАҚШ президенти
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трамп Ўзбекистонга расмий ташриф билан келиши мумкинТрамп Ўзбекистонга расмий ташриф билан келиши мумкин5 октябр 16:14Тошкент метросида 10 минг доллар топилдиТошкент метросида 10 минг доллар топилдиБугун 14:27Чилонзорда 69 ва 77-автобуслар ҳаракати вақтинча ўзгарадиЧилонзорда 69 ва 77-автобуслар ҳаракати вақтинча ўзгарадиБугун 10:428 октябрь учун об-ҳаво прогнози эълон қилинди8 октябрь учун об-ҳаво прогнози эълон қилиндиБугун 10:32Мамлакатда шифокорларнинг жинси бўйича қизиқарли тақсимот эълон қилиндиМамлакатда шифокорларнинг жинси бўйича қизиқарли тақсимот эълон қилиндиБугун 10:18Ўзгидромет тезкор огоҳлантириш бердиЎзгидромет тезкор огоҳлантириш бердиБугун 09:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Тошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлари
Тошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлари