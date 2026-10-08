Трамп Ўзбекистонга ташриф буюриш истагини билдирди
АҚШ президенти Дональд Трамп Ўзбекистонга ташриф буюриш нияти борлигини маълум қилди. Бу ҳақда АҚШ президентининг глобал ҳамкорлик бўйича махсус вакили Паоло Замполли хабар берди.
Унинг таъкидлашича, Трамп Ўзбекистонга бориш хоҳишини шахсан билдирган. Махсус вакил Америка президентининг ташрифи имкони борича тезроқ амалга ошишига умид билдирган.
Паоло Замполлининг қайд этишича, Трампнинг иш жадвали ниҳоятда зич. Шунга қарамай, АҚШ президенти Ўзбекистонга келиш истагини очиқ билдирган.
Агар ташриф амалга ошса, бу икки давлат ўртасидаги муносабатларни янада мустаҳкамлаш нуқтаи назаридан муҳим воқеага айланиши мумкин.
Изоҳлар 0
…