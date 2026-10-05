Трамп Ўзбекистонга расмий ташриф билан келиши мумкин
Дональд Трамп Ўзбекистонга ташриф буюриш хоҳиши борлигини маълум қилган. Бу ҳақда АҚШнинг глобал ҳамкорлик бўйича махсус вакили Паоло Замполли «Ўзбекистон 24» телеканалига берган интервьюда гапирди.
Замполлининг таъкидлашича, Трампнинг иш графиги жуда банд. Бироқ АҚШ президенти Ўзбекистонга ташриф буюриш ниятини билдирган.
Аввалроқ Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Дональд Трампни Ўзбекистонга расмий ташриф билан келишга таклиф қилган эди.
Айни пайтда Трампнинг Ўзбекистонга қачон келиши бўйича аниқ маълумот йўқ. Ташриф санаси ҳозирча белгиланмаган.
Изоҳлар 0
…