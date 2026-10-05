Трамп Ўзбекистонга расмий ташриф билан келиши мумкин

·71·Ўзбекистон
Трамп Ўзбекистонга расмий ташриф билан келиши мумкин

Дональд Трамп Ўзбекистонга ташриф буюриш хоҳиши борлигини маълум қилган. Бу ҳақда АҚШнинг глобал ҳамкорлик бўйича махсус вакили Паоло Замполли «Ўзбекистон 24» телеканалига берган интервьюда гапирди.

Замполлининг таъкидлашича, Трампнинг иш графиги жуда банд. Бироқ АҚШ президенти Ўзбекистонга ташриф буюриш ниятини билдирган.

Аввалроқ Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Дональд Трампни Ўзбекистонга расмий ташриф билан келишга таклиф қилган эди.

Айни пайтда Трампнинг Ўзбекистонга қачон келиши бўйича аниқ маълумот йўқ. Ташриф санаси ҳозирча белгиланмаган.

Дональд ТрампШавкат Мирзиёев
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тарихий учрашув: Саида Мирзиёева АҚШ президенти Дональд Трамп билан юзма-юз мулоқот қилдиТарихий учрашув: Саида Мирзиёева АҚШ президенти Дональд Трамп билан юзма-юз мулоқот қилди2 октябр 17:45Мирзиёев Трампга АҚШнинг 250 йиллиги муносабати билан табрик йўлладиМирзиёев Трампга АҚШнинг 250 йиллиги муносабати билан табрик йўллади5 июл 00:32Президент АҚШ молиявий институтлари раҳбарлари билан муҳим лойиҳаларни муҳокама қилдиПрезидент АҚШ молиявий институтлари раҳбарлари билан муҳим лойиҳаларни муҳокама қилди16 июн 18:17Шавкат Мирзиёев АҚШ Президенти Доналд Трампни таваллуд куни билан табрикладиШавкат Мирзиёев АҚШ Президенти Доналд Трампни таваллуд куни билан табриклади14 июн 15:39Марко Рубио Ўзбекистонга келади: Самарқандда тарихий саммит ўтказилади!Марко Рубио Ўзбекистонга келади: Самарқандда тарихий саммит ўтказилади!28 сентябр 18:21Ўзбекистонга энг кўп сайёҳлар қайси давлатлардан келмоқда?Ўзбекистонга энг кўп сайёҳлар қайси давлатлардан келмоқда?15 сентябр 16:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади