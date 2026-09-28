Абу-Дабида юксак қабул: Саида Мирзиёева БАА Президенти билан учрашди (видео)

·13·Ўзбекистон
Абу-Дабида юксак қабул: Саида Мирзиёева БАА Президенти билан учрашди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Саида Мирзиёева Абу-Дабида БАА Президенти Шайх Муҳаммад бин Зоид Ол Наҳаён билан учрашди.
  • Учрашувда икки давлат ўртасидаги савдо-иқтисодий алоқаларни кенгайтириш ва сунъий интеллектни ривожлантириш масалалари муҳокама қилинди.
  • Саида Мирзиёева БАА Президентига Ўзбекистон Президентининг самимий саломи ва тилакларини етказди.
  • Учрашув фахрий қоровул иштирокида ўтказилди ва юқори эҳтиром билан қарши олинди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева Абу-Даби шаҳрида Бирлашган Араб Амирликлари Президенти Шайх Муҳаммад бин Зоид Ол Наҳаён Олий Ҳазратлари қабулида бўлди. Бу ҳақда Саида Мирзиёева ўзининг расмий Телеграм канали орқали маълум қилди. Учрашув аввалида Ўзбекистон вакили БАА раҳбарига Ўзбекистон Республикаси Президентининг самимий саломи ва эзгу тилакларини етказди. Олий даражадаги мулоқот давомида икки қардош давлат ўртасидаги савдо-иқтисодий алоқаларни янада кенгайтириш истиқболлари ҳамда замонавий тараққиётнинг энг муҳим драйвери бўлган сунъий интеллектни ривожлантириш масалалари атрофлича муҳокама қилинди. Тақдим этилган суратларда Ўзбекистон делегацияси раҳбарининг фахрий қоровул иштирокида юксак эҳтиром ва самимий руҳда қарши олингани акс этган.

«Президент тилаклари, савдо ривожи ва сунъий интеллект»: Учрашувнинг 5 та асосий нуқтаси

Саида Мирзиёеванинг Абу-Дабидаги олий даражадаги қабули бўйича энг муҳим расмий далиллар:

  • Давлат раҳбарига Президент саломи етказилди: Саида Мирзиёева БАА Президентига Шавкат Мирзиёевнинг самимий тилакларини тақдим этди;

  • Олий даражадаги юксак эҳтиром: Абу-Дабидаги қароргоҳда Ўзбекистон Президенти Администрацияси раҳбари фахрий қоровул билан қабул қилинди;

  • Савдо-иқтисодий муносабатлар кенгаймоқда: Музокараларда икки мамлакат ўртасидаги савдо айланмасини ошириш ва инвестицион лойиҳаларни ривожлантириш кўриб чиқилди;

  • Сунъий интеллект соҳасидаги ҳамкорлик: Томонлар юқори технологиялар ва сунъий интеллект экотизимини шакллантириш бўйича тажриба алмашиш масаласига тўхталди;

  • Миннатдорлик ва мустаҳкам алоқалар: Саида Мирзиёева кўрсатилган юксак ҳурмат учун Шайх Муҳаммад бин Зоид Ол Наҳаёнга миннатдорлик билдирди.

Ўзбекистон — БАА саммити: Абу-Дабидаги учрашув кўрсаткичлари таснифи

Музокаралар формати ва кун тартиби тафсилотлари жадвали:

Муҳим мезонлар ва жиҳатлар

Ўзбекистон томони

Бирлашган Араб Амирликлари томони

Музокаралар иштирокчиси

Саида Мирзиёева (Президент Администрацияси раҳбари)

Шайх Муҳаммад бин Зоид Ол Наҳаён (БАА Президенти)

Учрашув манзили ва санаси

Абу-Даби шаҳри, сентябрь 2026 йил

Президент қароргоҳи

Қабул мақоми ва даражаси

Фахрий қоровул ва олий протокол даражасидаги эҳтиром

Давлат раҳбарининг шахсий қабули ва самимий меҳмондўстлиги

Бош муҳокама мавзулари

Савдо-иқтисодий ҳамкорлик ва сунъий интеллект технологиялари

Инновацион лойиҳалар ва стратегик шерикликни чуқурлаштириш

Етказилган дипломатик хабар

Ўзбекистон Республикаси Президентининг самимий тилаклари

Мустаҳкам дўстлик ва ҳамкорликни тўлиқ қўллаб-қувватлаш

Дипломатик ва технологик экспертиза: Нега сунъий интеллект масаласи марказга чиқди?

Халқаро сиёсат таҳлилчилари, иқтисодчилар ва IT-соҳа экспертларининг хулосалари:

  • «БАА — глобал сунъий интеллект маркази»: БАА дунёда биринчилардан бўлиб Сунъий интеллект вазирлигини ташкил этган ва бу соҳага миллиардлаб долларлик инвестиция киритган давлатдир; Саида Мирзиёеванинг ушбу мавзуни бевосита БАА Президенти билан муҳокама қилиши Ўзбекистон давлат бошқаруви ва иқтисодиётига илғор алгоритмларни олиб кириш ниятида эканини тасдиқлайди;

  • Савдо-иқтисодий алоқаларнинг янги босқичи: Ўзбекистон ва Амирликлар ўртасидаги савдо ҳажми йил сайин ортиб бормоқда; янги иқтисодий келишувлар логистика, «яшил» энергетика ва молиявий хизматлар бозорини кенгайтиришга хизмат қилади;

  • Ишончли дипломатик алоқа: Президент Администрацияси раҳбарининг олий даражада самимий қабул қилиниши Тошкент ва Абу-Даби ўртасидаги ишонч нафақат давлат раҳбарлари, балки ижро аппаратлари ўртасида ҳам юқори даражада шаклланганини кўрсатади.

Сизнингча, БАА билан сунъий интеллект ва юқори технологиялар соҳасидаги ҳамкорлик Ўзбекистоннинг рақамли келажагига қандай ҳисса қўшади? Икки томонлама савдо-иқтисодий муносабатларда қайси тармоқлар энг тез суръатларда ўсади деб ҳисоблайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Абу-Дабидаги олий даражадаги музокаралар таҳлилини барча юртдошларимиз билан баҳам кўринг!

Саида МирзиёеваШайх Муҳаммад бин Зоид Ол НаҳаёнБирлашган Араб Амирликларисунъий интеллект
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда YouTube монетизацияси ишга тушади: Саида Мирзиёева Google вице-президенти билан учрашдиЎзбекистонда YouTube монетизацияси ишга тушади: Саида Мирзиёева Google вице-президенти билан учрашди23 сентябр 18:06Саида Мирзиёева БМТ бош котиби билан учрашди: қандай масалалар муҳокама қилинди?Саида Мирзиёева БМТ бош котиби билан учрашди: қандай масалалар муҳокама қилинди?22 сентябр 11:03Саида Мирзиёева БМТ Бош Ассамблеяси минбаридан чиқиш қилди: энг муҳим ташаббуслари...Саида Мирзиёева БМТ Бош Ассамблеяси минбаридан чиқиш қилди: энг муҳим ташаббуслари...24 сентябр 12:56Саида Мирзиёеванинг БМТ олий минбаридаги тарихий нутқи жаҳон эътиборида (видео)Саида Мирзиёеванинг БМТ олий минбаридаги тарихий нутқи жаҳон эътиборида (видео)Кеча 08:51Саида Мирзиёева урбанистлар ва йирик девелоперлар билан учрашди: Янги қатъий талабларСаида Мирзиёева урбанистлар ва йирик девелоперлар билан учрашди: Янги қатъий талаблар15 сентябр 22:17Саида Мирзиёева ЖСТ раҳбари билан муҳим масалани муҳокама қилдиСаида Мирзиёева ЖСТ раҳбари билан муҳим масалани муҳокама қилди25 сентябр 10:45
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади