Абу-Дабида юксак қабул: Саида Мирзиёева БАА Президенти билан учрашди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Саида Мирзиёева Абу-Дабида БАА Президенти Шайх Муҳаммад бин Зоид Ол Наҳаён билан учрашди.
- Учрашувда икки давлат ўртасидаги савдо-иқтисодий алоқаларни кенгайтириш ва сунъий интеллектни ривожлантириш масалалари муҳокама қилинди.
- Саида Мирзиёева БАА Президентига Ўзбекистон Президентининг самимий саломи ва тилакларини етказди.
- Учрашув фахрий қоровул иштирокида ўтказилди ва юқори эҳтиром билан қарши олинди.
Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева Абу-Даби шаҳрида Бирлашган Араб Амирликлари Президенти Шайх Муҳаммад бин Зоид Ол Наҳаён Олий Ҳазратлари қабулида бўлди. Бу ҳақда Саида Мирзиёева ўзининг расмий Телеграм канали орқали маълум қилди. Учрашув аввалида Ўзбекистон вакили БАА раҳбарига Ўзбекистон Республикаси Президентининг самимий саломи ва эзгу тилакларини етказди. Олий даражадаги мулоқот давомида икки қардош давлат ўртасидаги савдо-иқтисодий алоқаларни янада кенгайтириш истиқболлари ҳамда замонавий тараққиётнинг энг муҳим драйвери бўлган сунъий интеллектни ривожлантириш масалалари атрофлича муҳокама қилинди. Тақдим этилган суратларда Ўзбекистон делегацияси раҳбарининг фахрий қоровул иштирокида юксак эҳтиром ва самимий руҳда қарши олингани акс этган.
«Президент тилаклари, савдо ривожи ва сунъий интеллект»: Учрашувнинг 5 та асосий нуқтаси
Саида Мирзиёеванинг Абу-Дабидаги олий даражадаги қабули бўйича энг муҳим расмий далиллар:
Давлат раҳбарига Президент саломи етказилди: Саида Мирзиёева БАА Президентига Шавкат Мирзиёевнинг самимий тилакларини тақдим этди;
Олий даражадаги юксак эҳтиром: Абу-Дабидаги қароргоҳда Ўзбекистон Президенти Администрацияси раҳбари фахрий қоровул билан қабул қилинди;
Савдо-иқтисодий муносабатлар кенгаймоқда: Музокараларда икки мамлакат ўртасидаги савдо айланмасини ошириш ва инвестицион лойиҳаларни ривожлантириш кўриб чиқилди;
Сунъий интеллект соҳасидаги ҳамкорлик: Томонлар юқори технологиялар ва сунъий интеллект экотизимини шакллантириш бўйича тажриба алмашиш масаласига тўхталди;
Миннатдорлик ва мустаҳкам алоқалар: Саида Мирзиёева кўрсатилган юксак ҳурмат учун Шайх Муҳаммад бин Зоид Ол Наҳаёнга миннатдорлик билдирди.
Ўзбекистон — БАА саммити: Абу-Дабидаги учрашув кўрсаткичлари таснифи
Музокаралар формати ва кун тартиби тафсилотлари жадвали:
Муҳим мезонлар ва жиҳатлар
Ўзбекистон томони
Бирлашган Араб Амирликлари томони
Музокаралар иштирокчиси
Саида Мирзиёева (Президент Администрацияси раҳбари)
Шайх Муҳаммад бин Зоид Ол Наҳаён (БАА Президенти)
Учрашув манзили ва санаси
Абу-Даби шаҳри, сентябрь 2026 йил
Президент қароргоҳи
Қабул мақоми ва даражаси
Фахрий қоровул ва олий протокол даражасидаги эҳтиром
Давлат раҳбарининг шахсий қабули ва самимий меҳмондўстлиги
Бош муҳокама мавзулари
Савдо-иқтисодий ҳамкорлик ва сунъий интеллект технологиялари
Инновацион лойиҳалар ва стратегик шерикликни чуқурлаштириш
Етказилган дипломатик хабар
Ўзбекистон Республикаси Президентининг самимий тилаклари
Мустаҳкам дўстлик ва ҳамкорликни тўлиқ қўллаб-қувватлаш
Дипломатик ва технологик экспертиза: Нега сунъий интеллект масаласи марказга чиқди?
Халқаро сиёсат таҳлилчилари, иқтисодчилар ва IT-соҳа экспертларининг хулосалари:
«БАА — глобал сунъий интеллект маркази»: БАА дунёда биринчилардан бўлиб Сунъий интеллект вазирлигини ташкил этган ва бу соҳага миллиардлаб долларлик инвестиция киритган давлатдир; Саида Мирзиёеванинг ушбу мавзуни бевосита БАА Президенти билан муҳокама қилиши Ўзбекистон давлат бошқаруви ва иқтисодиётига илғор алгоритмларни олиб кириш ниятида эканини тасдиқлайди;
Савдо-иқтисодий алоқаларнинг янги босқичи: Ўзбекистон ва Амирликлар ўртасидаги савдо ҳажми йил сайин ортиб бормоқда; янги иқтисодий келишувлар логистика, «яшил» энергетика ва молиявий хизматлар бозорини кенгайтиришга хизмат қилади;
Ишончли дипломатик алоқа: Президент Администрацияси раҳбарининг олий даражада самимий қабул қилиниши Тошкент ва Абу-Даби ўртасидаги ишонч нафақат давлат раҳбарлари, балки ижро аппаратлари ўртасида ҳам юқори даражада шаклланганини кўрсатади.
Сизнингча, БАА билан сунъий интеллект ва юқори технологиялар соҳасидаги ҳамкорлик Ўзбекистоннинг рақамли келажагига қандай ҳисса қўшади? Икки томонлама савдо-иқтисодий муносабатларда қайси тармоқлар энг тез суръатларда ўсади деб ҳисоблайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Абу-Дабидаги олий даражадаги музокаралар таҳлилини барча юртдошларимиз билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…