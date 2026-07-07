Британиянинг Веллс компанияси янгиланган Вертиге спорткарини тақдим этди
Британиянинг кичик ҳажмли автомобиллар ишлаб чиқарувчиси Веллс Мотор Карс ўзининг дебют модели бўлмиш Вертиге спорткарининг иккинчи авлодини (Сериес 2) намойиш этди. Янгиланган модел нафақат техник жиҳатдан кучайган, балки ҳайдовчилар учун яратилган қулайликлар борасида ҳам сезиларли ўзгаришларга эга бўлди. Автомобилнинг асосий фалсафаси — енгил вазн ва бошқарув завқи ўзгаришсиз қолган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Энг муҳим янгиланиш автомобилнинг "юраги" билан боғлиқ. Илгари Вертиге 2,0 литрли Ford Дуратек двигатели билан жиҳозланган бўлса, энди унинг ўрнини 2,5 литрли тўрт цилиндрли агрегат эгаллади. Бу ўзгариш автомобилнинг қувватини 205 от кучидан 225 от кучига ошириш имконини берди. Autocar нашрининг хабар беришича, янги двигател паст айланишларда анча самаралироқ ишлайди ва юқори витесларда ҳам тезланишни яхшилайди.
Техник такомиллаштириш ва динамикаКомпания асосчиси Робин Веллснинг таъкидлашича, янги двигател замонавий турбо двигателлар каби тезкор жавоб қайтариш хусусиятига эга. Эндиликда ҳайдовчилар учинчи витесда ҳам шаҳар ичида бемалол ҳаракатланишлари мумкин, бу эса автомобилнинг кундалик ҳаётдаги мослашувчанлигини оширади. Шунингдек, 2,5 литрли двигателга ўтиш бутловчи қисмлар таъминотининг барқарорлигини таъминлаш мақсадида амалга оширилган.
Автомобилнинг умумий вазни бор-йўғи 860 кг эканлигини ҳисобга олсак, қувватнинг ошиши динамикага ижобий таъсир кўрсатиши шубҳасиз. Шунингдек, янгиланган моделда Қуаифе АTB чекланган сирпанишли дифференциали (ЛСД) ҳам қўшимча опсия сифатида таклиф этилмоқда. Бу тизим айниқса бурилишларда ва трекдаги ҳаракатларда тортиш кучини яхшилашга хизмат қилади.
Салон қулайлиги ва эргономикаВеллс муҳандислари бўйи баланд бўлган ҳайдовчиларнинг шикоятларини инобатга олган ҳолда, автомобилнинг ташқи ўлчамларини ўзгартирмасдан, ички бўшлиқни кенгайтиришга муваффақ бўлишди. Конструкцияга киритилган ўзгаришлар натижасида қўшимча 70 мм жой бўшатилди. Бунинг учун олд панел бироз олдинга сурилиб, оёқлар учун 20-30 мм қўшимча жой яратилди, орқа қисмдаги ўзгаришлар эса бош қисмидаги бўшлиқни кенгайтирди.
Компания илгари таклиф этилган ва трекка мўлжалланган "Р" модификациясини ишлаб чиқаришни тўхтатишга қарор қилди. Робин Веллснинг сўзларига кўра, янги стандарт моделнинг шассиси шунчалик мукаммалки, у ҳар қандай шароитда юқори қувватни бошқаришга қодир. Шу сабабли, барча янгиланишлар битта универсал моделда жамланди.
Ўзбекистон автомобил бозорида бундай эксклюзив Британия спорткарларини учратиш мушкул бўлса-да, Веллс Вертиге каби лойиҳалар автомобил ишқибозлари учун ҳақиқий муҳандислик намунаси ҳисобланади. Компания раҳбари янги технологияларни мижозларда синаб кўрмаслик учун, 2025-йил бошидан буён ушбу янгиланган автомобилни шахсан ўзи кундалик ҳаётда ҳайдаб, синовдан ўтказиб келмоқда.
…