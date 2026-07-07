Британиянинг Веллс компанияси янгиланган Вертиге спорткарини тақдим этди

·0·Авто
Британиянинг Веллс компанияси янгиланган Вертиге спорткарини тақдим этди

Британиянинг кичик ҳажмли автомобиллар ишлаб чиқарувчиси Веллс Мотор Карс ўзининг дебют модели бўлмиш Вертиге спорткарининг иккинчи авлодини (Сериес 2) намойиш этди. Янгиланган модел нафақат техник жиҳатдан кучайган, балки ҳайдовчилар учун яратилган қулайликлар борасида ҳам сезиларли ўзгаришларга эга бўлди. Автомобилнинг асосий фалсафаси — енгил вазн ва бошқарув завқи ўзгаришсиз қолган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Энг муҳим янгиланиш автомобилнинг "юраги" билан боғлиқ. Илгари Вертиге 2,0 литрли Ford Дуратек двигатели билан жиҳозланган бўлса, энди унинг ўрнини 2,5 литрли тўрт цилиндрли агрегат эгаллади. Бу ўзгариш автомобилнинг қувватини 205 от кучидан 225 от кучига ошириш имконини берди. Autocar нашрининг хабар беришича, янги двигател паст айланишларда анча самаралироқ ишлайди ва юқори витесларда ҳам тезланишни яхшилайди.

Техник такомиллаштириш ва динамика

Компания асосчиси Робин Веллснинг таъкидлашича, янги двигател замонавий турбо двигателлар каби тезкор жавоб қайтариш хусусиятига эга. Эндиликда ҳайдовчилар учинчи витесда ҳам шаҳар ичида бемалол ҳаракатланишлари мумкин, бу эса автомобилнинг кундалик ҳаётдаги мослашувчанлигини оширади. Шунингдек, 2,5 литрли двигателга ўтиш бутловчи қисмлар таъминотининг барқарорлигини таъминлаш мақсадида амалга оширилган.

Автомобилнинг умумий вазни бор-йўғи 860 кг эканлигини ҳисобга олсак, қувватнинг ошиши динамикага ижобий таъсир кўрсатиши шубҳасиз. Шунингдек, янгиланган моделда Қуаифе АTB чекланган сирпанишли дифференциали (ЛСД) ҳам қўшимча опсия сифатида таклиф этилмоқда. Бу тизим айниқса бурилишларда ва трекдаги ҳаракатларда тортиш кучини яхшилашга хизмат қилади.

Салон қулайлиги ва эргономика

Веллс муҳандислари бўйи баланд бўлган ҳайдовчиларнинг шикоятларини инобатга олган ҳолда, автомобилнинг ташқи ўлчамларини ўзгартирмасдан, ички бўшлиқни кенгайтиришга муваффақ бўлишди. Конструкцияга киритилган ўзгаришлар натижасида қўшимча 70 мм жой бўшатилди. Бунинг учун олд панел бироз олдинга сурилиб, оёқлар учун 20-30 мм қўшимча жой яратилди, орқа қисмдаги ўзгаришлар эса бош қисмидаги бўшлиқни кенгайтирди.

Компания илгари таклиф этилган ва трекка мўлжалланган "Р" модификациясини ишлаб чиқаришни тўхтатишга қарор қилди. Робин Веллснинг сўзларига кўра, янги стандарт моделнинг шассиси шунчалик мукаммалки, у ҳар қандай шароитда юқори қувватни бошқаришга қодир. Шу сабабли, барча янгиланишлар битта универсал моделда жамланди.

Ўзбекистон автомобил бозорида бундай эксклюзив Британия спорткарларини учратиш мушкул бўлса-да, Веллс Вертиге каби лойиҳалар автомобил ишқибозлари учун ҳақиқий муҳандислик намунаси ҳисобланади. Компания раҳбари янги технологияларни мижозларда синаб кўрмаслик учун, 2025-йил бошидан буён ушбу янгиланган автомобилни шахсан ўзи кундалик ҳаётда ҳайдаб, синовдан ўтказиб келмоқда.

Веллс Мотор КарсВертигеSportкарБританияАвтомобил
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Genesis GV60 янгиланди: Ҳашаматли электромобил бизнес-класс сегментида янги стандартGenesis GV60 янгиланди: Ҳашаматли электромобил бизнес-класс сегментида янги стандартКеча, 23:25Электромобил аккумуляторлари кутилганидан анча чидамли бўлиб чиқдиЭлектромобил аккумуляторлари кутилганидан анча чидамли бўлиб чиқдиКеча, 21:24AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлариAvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлариКеча, 20:23Bentley ўзининг илк электромобили Торкал моделини расман эълон қилдиBentley ўзининг илк электромобили Торкал моделини расман эълон қилдиКеча, 17:27Автомобил бозорида кескин ўсиш: Электр транспорти савдоси рекорд даражага яқинлашдиАвтомобил бозорида кескин ўсиш: Электр транспорти савдоси рекорд даражага яқинлашдиКеча, 15:28Skyвелл бренди Британия бозорини тарк этмоқда: Импортёр фаолиятини тўхтатдиSkyвелл бренди Британия бозорини тарк этмоқда: Импортёр фаолиятини тўхтатдиКеча, 14:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди