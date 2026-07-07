ЖЧ-2026 1/8 финал. Белгия АҚШни тор-мор этиб, чоракфиналга чиқди
ЖЧ-2026 1/8 финалида Белгия миллий жамоаси АҚШни 4:1 ҳисобида мағлуб этиб, мусобақанинг чоракфиналига йўл олди.
Сиэтлда кечган учрашувда европаликлар ҳужумда анча самарали ҳаракат қилди. Шарль де Кетеларе дубль қайд этган бўлса, Ҳанс Ванакен ва Ромелу Лукаку ҳам рақиб дарвозасини ишғол қилди.
Де Кетеларе ўйин қаҳрамонига айланди
Белгия ҳисобни 9-дақиқада очди. Де Кетеларе тезкор ҳужумни гол билан якунлаб, жамоасини олдинга олиб чиқди.
АҚШ 31-дақиқада Малик Тиллманнинг голи орқали ҳисобни тенглаштирди. Бироқ атиги икки дақиқа ўтиб, Де Кетеларе яна бир бор аниқ зарба бериб, дубль расмийлаштирди.
Ванакен ва Лукаку ғалабани мустаҳкамлади
Иккинчи бўлимда Белгия устунликни янада оширди. 57-дақиқада Ҳанс Ванакен ҳисобни 3:1 кўринишига келтирди.
Учрашувнинг сўнгги дақиқаларида эса захирадан майдонга тушган Ромелу Лукаку гол уриб, якуний натижани белгилади — 4:1.
АҚШ мундиал билан хайрлашди
Мезбонлар рақиб ҳужумларини тўхтатишда қийналди. Тиллманнинг голи АҚШга умид берган бўлса-да, Белгия қисқа вақт ичида яна олдинга чиқиб, ўйин назоратини қўлдан чиқармади.
Шу тариқа, АҚШ ЖЧ-2026даги иштирокини 1/8 финалда якунлади.
Белгиянинг навбатдаги рақиби — Испания
Белгия чоракфиналда Испания миллий жамоаси билан куч синашади. Испания эса аввалги босқичда Португалияни мусобақадан чиқариб юборган эди.
ЖЧ-2026. 1/8 финал
АҚШ — Белгия 1:4
Голлар: Тиллман, 31 — Де Кетеларе, 9, 33; Ванакен, 57; Лукаку, 90+3.
Огоҳлантиришлар: Маккенни, 35; Тиллман, 69.
Белгия Сиэтлда кучли баёнот берди. Энди олдинда Испанияга қарши янада оғир синов турибди.
…