ЖЧ-2026 1/8 финал. Белгия АҚШни тор-мор этиб, чоракфиналга чиқди

·0·Спорт
ЖЧ-2026 1/8 финал. Белгия АҚШни тор-мор этиб, чоракфиналга чиқди

ЖЧ-2026 1/8 финалида Белгия миллий жамоаси АҚШни 4:1 ҳисобида мағлуб этиб, мусобақанинг чоракфиналига йўл олди.

Сиэтлда кечган учрашувда европаликлар ҳужумда анча самарали ҳаракат қилди. Шарль де Кетеларе дубль қайд этган бўлса, Ҳанс Ванакен ва Ромелу Лукаку ҳам рақиб дарвозасини ишғол қилди.

Де Кетеларе ўйин қаҳрамонига айланди

Белгия ҳисобни 9-дақиқада очди. Де Кетеларе тезкор ҳужумни гол билан якунлаб, жамоасини олдинга олиб чиқди.

АҚШ 31-дақиқада Малик Тиллманнинг голи орқали ҳисобни тенглаштирди. Бироқ атиги икки дақиқа ўтиб, Де Кетеларе яна бир бор аниқ зарба бериб, дубль расмийлаштирди.

Ванакен ва Лукаку ғалабани мустаҳкамлади

Иккинчи бўлимда Белгия устунликни янада оширди. 57-дақиқада Ҳанс Ванакен ҳисобни 3:1 кўринишига келтирди.

Учрашувнинг сўнгги дақиқаларида эса захирадан майдонга тушган Ромелу Лукаку гол уриб, якуний натижани белгилади — 4:1.

АҚШ мундиал билан хайрлашди

Мезбонлар рақиб ҳужумларини тўхтатишда қийналди. Тиллманнинг голи АҚШга умид берган бўлса-да, Белгия қисқа вақт ичида яна олдинга чиқиб, ўйин назоратини қўлдан чиқармади.

Шу тариқа, АҚШ ЖЧ-2026даги иштирокини 1/8 финалда якунлади.

Белгиянинг навбатдаги рақиби — Испания

Белгия чоракфиналда Испания миллий жамоаси билан куч синашади. Испания эса аввалги босқичда Португалияни мусобақадан чиқариб юборган эди.

ЖЧ-2026. 1/8 финал

АҚШ — Белгия 1:4

Голлар: Тиллман, 31 — Де Кетеларе, 9, 33; Ванакен, 57; Лукаку, 90+3.

Огоҳлантиришлар: Маккенни, 35; Тиллман, 69.

Белгия Сиэтлда кучли баёнот берди. Энди олдинда Испанияга қарши янада оғир синов турибди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиану Роналду: «Виждоним тоза ҳолда кетяпман»Криштиану Роналду: «Виждоним тоза ҳолда кетяпман»Бугун, 10:15Родри Португалияга қарши ўйиндаги хатосини тан олдиРодри Португалияга қарши ўйиндаги хатосини тан олдиБугун, 10:03Аргентина ва Миср баҳсини биз билан бирга жонли эфирда кузатингАргентина ва Миср баҳсини биз билан бирга жонли эфирда кузатингБугун, 09:52Роналду ва Ямал: Испания ҳамда Португалия ўйинининг рамзий суратиРоналду ва Ямал: Испания ҳамда Португалия ўйинининг рамзий суратиБугун, 09:38PSJ юлдузи Ибраҳим Мбае Премер-лига клублари эътиборига тушдиPSJ юлдузи Ибраҳим Мбае Премер-лига клублари эътиборига тушдиБугун, 03:11Лотар Маттеус Неймарни кескин танқид қилди: Бразилия юлдузи жамоа манфаатидан воз кечганЛотар Маттеус Неймарни кескин танқид қилди: Бразилия юлдузи жамоа манфаатидан воз кечганБугун, 02:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди