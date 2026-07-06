Genesis GV60 янгиланди: Ҳашаматли электромобил бизнес-класс сегментида янги стандарт

·0·Авто
Genesis GV60 янгиланди: Ҳашаматли электромобил бизнес-класс сегментида янги стандарт

Жанубий Кореянинг Genesis бренди ўзининг энг харидоргир моделларидан бири бўлган ГV60 кроссоверини сезиларли даражада янгилади. Ушбу электромобил нафақат ўзининг футуристик дизайни, балки технологик жиҳозланиши ва юқори даражадаги қулайлиги билан ҳам премиум сегментда кучли позицияни эгалламоқда. ixbt.com маълумотларига кўра, янгиланган модел эндиликда нафақат шахсий фойдаланиш, балки йирик корпорациялар учун хизмат автомобили сифатида ҳам энг мақбул танловлардан бирига айланган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Автомобилнинг ташқи кўриниши ўзига хос атлетик услубни сақлаб қолган бўлса-да, унинг асосий ўзгаришлари интерер ва техник имкониятларида намоён бўлади. Genesis GV60 махсус электромобиллар платформасида қурилгани сабабли, салон ичида трансмиссия туннели йўқ. Бу эса ҳайдовчи ва йўловчилар учун кенг майдон яратиб, автомобил ичини шунчаки транспорт воситаси эмас, балки шинам дам олиш хонасига (лоунге) ўхшатиб юборади.

Технологик инқилоб ва мультимедиа имкониятлари

Янгиланган моделнинг марказий қисмида 27 дюймли улкан Интегратед Коккпит панели жойлашган. Ушбу панорамик экран ҳам ҳайдовчи маълумотларини, ҳам мультимедиа тизимини ўз ичига олади. Тизим "Ҳей Genesis" овозли ёрдамчиси орқали бошқарилади, бу эса ҳайдовчига диққатни йўлдан чалғитмасликка ёрдам беради. Шунингдек, тўхтаб турганда ёки қувватланиш вақтида Netflix, Disney+ ва Bloomberg каби платформалардан контент томоша қилиш имконияти мавжуд.

Мусиқа ихлосмандлари учун 17 та динамикдан иборат Банг & Олуфсен аудио тизими Долбй Атмос технологияси билан бирга тақдим этилади. Бу эса автомобил ичида ҳақиқий кинотеатр муҳитини яратади. Салондаги материаллар сифатига ҳам алоҳида эътибор қаратилган: юmsҳоқ сунъий тери, алюминий деталлар ва юқори комплектацияларда Наппа териси ишлатилган.

Қулайлик ва узоқ масофали саёҳатлар

Genesis GV60 узоқ масофаларга чарчамай юриш учун махсус Эрго Мотион ўриндиқлари билан жиҳозланган. Ушбу ўриндиқларда еттита ҳаво ёстиқчаси мавжуд бўлиб, улар ҳайдовчининг қоматини тўғрилаш, Sport режимида ён томондан қўллаб-қувватлаш ва ҳатто белни массаж қилиш функциясига эга. Конвениенсе Пакк опсияси билан эса олд ўриндиқлар тўлиқ ётиқ ҳолатга келиши мумкин.

Техник кўрсаткичлар бўйича автомобил қуйидаги афзалликларга эга:

  • Бир марта қувватланиш билан 560 километргача (348 мил) масофа босиб ўтиш имконияти;
  • Бозордаги энг тезкор қувватланиш тизимларидан бири;
  • Уч хил комплектация даражаси (Премиум, Sport ва Performance);
  • Крйстал Спҳере — айланувчи биллур шарсимон витес алмаштиргич.
Ўзбекистон бозорида ҳам премиум электромобилларга бўлган талаб ортиб бораётган бир пайтда, Genesis GV60 каби моделлар BMW iX ёки Tesla Model Y каби рақобатчиларга жиддий муқобил бўла олади. Айниқса, корпоратив мижозлар учун таклиф этилаётган янги шартлар ва автомобилнинг тежамкорлиги уни бизнес вакиллари учун жозибадор қилмоқда.

Хулоса қилиб айтганда, янгиланган Genesis GV60 шунчаки транспорт воситаси эмас, балки ғилдирак устидаги юқори технологияли офис ва дам олиш масканидир. Унинг тезкор қувватланиши ва кенг масофали юриш захираси уни кундалик шаҳар қатновлари учун ҳам, узоқ сафарлар учун ҳам идеал танловга айлантиради.

GenesisЭлектромобилГV60АвтоТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Электромобил аккумуляторлари кутилганидан анча чидамли бўлиб чиқдиЭлектромобил аккумуляторлари кутилганидан анча чидамли бўлиб чиқдиБугун, 21:24AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлариAvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлариБугун, 20:23Bentley ўзининг илк электромобили Торкал моделини расман эълон қилдиBentley ўзининг илк электромобили Торкал моделини расман эълон қилдиБугун, 17:27Автомобил бозорида кескин ўсиш: Электр транспорти савдоси рекорд даражага яқинлашдиАвтомобил бозорида кескин ўсиш: Электр транспорти савдоси рекорд даражага яқинлашдиБугун, 15:28Skyвелл бренди Британия бозорини тарк этмоқда: Импортёр фаолиятини тўхтатдиSkyвелл бренди Британия бозорини тарк этмоқда: Импортёр фаолиятини тўхтатдиБугун, 14:24Хизмат автомобили учун солиқларни камайтириш йўллари: Электромобиллар даври келдиХизмат автомобили учун солиқларни камайтириш йўллари: Электромобиллар даври келдиБугун, 13:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди