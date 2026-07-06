Genesis GV60 янгиланди: Ҳашаматли электромобил бизнес-класс сегментида янги стандарт
Жанубий Кореянинг Genesis бренди ўзининг энг харидоргир моделларидан бири бўлган ГV60 кроссоверини сезиларли даражада янгилади. Ушбу электромобил нафақат ўзининг футуристик дизайни, балки технологик жиҳозланиши ва юқори даражадаги қулайлиги билан ҳам премиум сегментда кучли позицияни эгалламоқда. ixbt.com маълумотларига кўра, янгиланган модел эндиликда нафақат шахсий фойдаланиш, балки йирик корпорациялар учун хизмат автомобили сифатида ҳам энг мақбул танловлардан бирига айланган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Автомобилнинг ташқи кўриниши ўзига хос атлетик услубни сақлаб қолган бўлса-да, унинг асосий ўзгаришлари интерер ва техник имкониятларида намоён бўлади. Genesis GV60 махсус электромобиллар платформасида қурилгани сабабли, салон ичида трансмиссия туннели йўқ. Бу эса ҳайдовчи ва йўловчилар учун кенг майдон яратиб, автомобил ичини шунчаки транспорт воситаси эмас, балки шинам дам олиш хонасига (лоунге) ўхшатиб юборади.
Технологик инқилоб ва мультимедиа имкониятлариЯнгиланган моделнинг марказий қисмида 27 дюймли улкан Интегратед Коккпит панели жойлашган. Ушбу панорамик экран ҳам ҳайдовчи маълумотларини, ҳам мультимедиа тизимини ўз ичига олади. Тизим "Ҳей Genesis" овозли ёрдамчиси орқали бошқарилади, бу эса ҳайдовчига диққатни йўлдан чалғитмасликка ёрдам беради. Шунингдек, тўхтаб турганда ёки қувватланиш вақтида Netflix, Disney+ ва Bloomberg каби платформалардан контент томоша қилиш имконияти мавжуд.
Мусиқа ихлосмандлари учун 17 та динамикдан иборат Банг & Олуфсен аудио тизими Долбй Атмос технологияси билан бирга тақдим этилади. Бу эса автомобил ичида ҳақиқий кинотеатр муҳитини яратади. Салондаги материаллар сифатига ҳам алоҳида эътибор қаратилган: юmsҳоқ сунъий тери, алюминий деталлар ва юқори комплектацияларда Наппа териси ишлатилган.
Қулайлик ва узоқ масофали саёҳатларGenesis GV60 узоқ масофаларга чарчамай юриш учун махсус Эрго Мотион ўриндиқлари билан жиҳозланган. Ушбу ўриндиқларда еттита ҳаво ёстиқчаси мавжуд бўлиб, улар ҳайдовчининг қоматини тўғрилаш, Sport режимида ён томондан қўллаб-қувватлаш ва ҳатто белни массаж қилиш функциясига эга. Конвениенсе Пакк опсияси билан эса олд ўриндиқлар тўлиқ ётиқ ҳолатга келиши мумкин.
Техник кўрсаткичлар бўйича автомобил қуйидаги афзалликларга эга:
- Бир марта қувватланиш билан 560 километргача (348 мил) масофа босиб ўтиш имконияти;
- Бозордаги энг тезкор қувватланиш тизимларидан бири;
- Уч хил комплектация даражаси (Премиум, Sport ва Performance);
- Крйстал Спҳере — айланувчи биллур шарсимон витес алмаштиргич.
Хулоса қилиб айтганда, янгиланган Genesis GV60 шунчаки транспорт воситаси эмас, балки ғилдирак устидаги юқори технологияли офис ва дам олиш масканидир. Унинг тезкор қувватланиши ва кенг масофали юриш захираси уни кундалик шаҳар қатновлари учун ҳам, узоқ сафарлар учун ҳам идеал танловга айлантиради.
…