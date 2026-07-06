Электромобил аккумуляторлари кутилганидан анча чидамли бўлиб чиқди

·0·Авто
Электромобил аккумуляторлари кутилганидан анча чидамли бўлиб чиқди

Электромобиллар (EV) бозорининг ривожланишига тўсқинлик қилаётган асосий омиллардан бири — аккумуляторларнинг тез эскириши ва уларни алмаштириш харажатлари билан боғлиқ хавотирлар эди. Бироқ, сўнгги тадқиқотлар ва реал фойдаланиш натижалари замонавий қувват элементлари кутилганидан анча узоқ муддат хизмат қилишини кўрсатмоқда. Бу эса электромобилларнинг иккиламчи бозордаги жозибадорлигини сезиларли даражада ошириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Те Валл Стреэт Жоурнал нашрининг таҳлилий маълумотларига кўра, замонавий электромобиллар беш йиллик интенсив фойдаланишдан кейин ҳам ўзининг дастлабки қувват захирасининг ўртача 95 фоизини сақлаб қолмоқда. Бу кўрсаткич технологиянинг илк даврларидаги прогнозлардан анча юқори бўлиб, аккумуляторлар кимёси ва иссиқликни бошқариш тизимлари такомиллашгани билан изоҳланади.

Реал тажриба ва статистик кўрсаткичлар

Британиялик дилер Ричард Сймонс тажрибаси бунга яққол мисол бўла олади. У беш йил давомида қарийб 397 000 километр масофа босиб ўтган Tesla Model 3 автомобилини синовдан ўтказди. Бундай улкан масофага қарамай, машина ҳамон узоқ сафарларга бемалол чиқиш имкониятини сақлаб қолган. Рекуррент таҳлилий компанияси ҳам кўплаб электромобилларни ўрганиб, улардаги деградация даражаси жуда паст эканлигини тасдиқлади.

Технологик тараққиётни рақамларда ҳам кўриш мумкин. 2011–2016-йилларда ишлаб чиқарилган электромобилларнинг ҳар ўн иккитасидан бирида аккумуляторни алмаштиришга эҳтиёж туғилган бўлса, 2022-йилдан кейинги моделларда бу кўрсаткич бор-йўғи 0,3 фоизни ташкил этмоқда. Бу эса янги авлод машиналарининг ишончлилиги ўн баробар ошганидан далолат беради.

Аккумулятор умрини нима қисқартиради?

Гарчи технология ривожланган бўлса-да, фойдаланиш маданияти ҳамон муҳим рол ўйнайди. Геотаб телематика компанияси маълумотларига кўра, аккумулятор ҳолатига қуйидаги омиллар салбий таъсир кўрсатади:

  • Доимий равишда юқори қувватли ДК (ўзгармас ток) станцияларида тезкор қувватлаш;
  • Батареяни мунтазам равишда 100 фоизгача тўлдириш ёки уни узоқ вақт нол даражада қолдириш;
  • Автомобилни ўта иссиқ ёки ўта совуқ ҳароратларда узоқ вақт қолдириш.
Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, тезкор қувватлашдан камроқ фойдаланадиган ҳайдовчиларнинг автомобиллари ўз сиғимининг 94,9 фоизини сақлаб қолади. Тезкор қувватлашни хуш кўрувчиларда эса бу кўрсаткич 89,7 фоизга тушиб қолиши мумкин.

Иқтисодий самарадорлик ва келажак

Ҳозирда аккумуляторни тўлиқ алмаштириш нархи ишлаб чиқарувчига қараб 5 000 доллардан 16 000 долларгача етиши мумкин. Бироқ, автоишлаб чиқарувчилар эндиликда модулли архитектурага ўтмоқдалар. Бу бутун аккумулятор блокини эмас, балки фақат ишдан чиққан алоҳида элементларни алмаштириш имконини беради ва харажатларни кескин камайтиради.

Ўзбекистон каби электромобиллар оммалашаётган бозорлар учун бу янгилик жуда муҳим. BYD, Tesla ва бошқа брендларнинг чидамлилиги ҳақидаги ижобий статистикалар, иккиламчи бозорда ушбу машиналарнинг нархи кескин тушиб кетмаслигини таъминлайди. АлихПартнерс прогнозига кўра, 2030-йилга бориб электромобиллар жаҳон автомобил савдосининг 25 фоизини эгаллайди.

ЭлектромобилАккумуляторTeslaТехнологияАвтомобил
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлариAvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлариБугун, 20:23Bentley ўзининг илк электромобили Торкал моделини расман эълон қилдиBentley ўзининг илк электромобили Торкал моделини расман эълон қилдиБугун, 17:27Автомобил бозорида кескин ўсиш: Электр транспорти савдоси рекорд даражага яқинлашдиАвтомобил бозорида кескин ўсиш: Электр транспорти савдоси рекорд даражага яқинлашдиБугун, 15:28Skyвелл бренди Британия бозорини тарк этмоқда: Импортёр фаолиятини тўхтатдиSkyвелл бренди Британия бозорини тарк этмоқда: Импортёр фаолиятини тўхтатдиБугун, 14:24Хизмат автомобили учун солиқларни камайтириш йўллари: Электромобиллар даври келдиХизмат автомобили учун солиқларни камайтириш йўллари: Электромобиллар даври келдиБугун, 13:21Toyota компанияси Королла Кросс моделини Land Cruiser услубида янгиладиToyota компанияси Королла Кросс моделини Land Cruiser услубида янгиладиБугун, 09:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди