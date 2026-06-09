BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди

·1K·Авто
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди

BMW компанияси водородли ёнилғи элементларида ишлайдиган (FCEV) транспорт воситаларини ривожлантиришда муҳим қадам ташлади. Янги ишлаб чиқилган “BMW Ҳйдроген Флат Стораге” тизими сиқилган водородни автомобил бортида сақлашнинг инновацион усулини таклиф этади. Ушбу модулли ёндашув водород бакларини BMW iX5 моделидаги “Ген6” юқори вольтли аккумуляторлари эгаллаган жойга жойлаштириш имконини беради. Бу ҳақда Autocar.co.ук хабар беради.

Янги технологиянинг асосий афзаллиги шундаки, у салон кенглигига дахл қилмайди ва иX5 Ҳйдроген моделларини бошқа турдаги двигателли автомобиллар билан бир қаторда битта конвеерда йиғиш имконини беради. Ҳозирда BMW X5 платформаси беш хил қувват қурилмасини — бензин, дизел, BEV (электромобил), плагин-гибрид ва FCEV вариантларини қўллаб-қувватламоқда. Барча вариантлар BMW'нинг янги “Ҳеарт оф Жой” марказлашган бошқарув блокидан фойдаланади.

BMW iX5 FCEV моделидаги электр мотор BEV версияси билан бир хил, бироқ катта аккумулятор ўрнига бу ерда водород бакларидан энергия олувчи ёнилғи элементлари блоки ўрнатилган. Кичик ҳажмли литий-ионли буфер аккумулятори эса тезланиш вақтида қўшимча қувват беради ва регенератив тормозланиш энергиясини сақлайди. Янги тизим 700 бар босим остида 7 кг водород сақлашга қодир бўлиб, бу автомобилга 620 км (385 мил) масофани босиб ўтиш имконини беради.

Янги “Ҳйдроген Флат Стораге” тизими еттита ингичка бакдан иборат бўлиб, улар углерод толаси билан мустаҳкамланган композит материалдан тайёрланган. Ушбу баклар параллел равишда уланган ва ягона марказий клапан орқали бошқарилади. Энг муҳими, водород бакларини тўлдириш учун беш дақиқадан камроқ вақт сарфланади, бу эса электромобилларни қувватлаш билан солиштирганда катта устунликдир.

BMWВодородЭлектромобилТехнологияBMW iX5
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Парчаланаётган дунё глобал автомобил саноатига қандай зарба бермоқдаПарчаланаётган дунё глобал автомобил саноатига қандай зарба бермоқдаБугун, 04:57Skoda Kodiaq: Оилалар учун энг фойдали 7 ўринли кроссовернинг 5 та устунлигиSkoda Kodiaq: Оилалар учун энг фойдали 7 ўринли кроссовернинг 5 та устунлигиКеча, 17:52СИ камералари ҳайдовчилик ҳуқуқидан маҳрум этилганларни аниқлашни бошладиСИ камералари ҳайдовчилик ҳуқуқидан маҳрум этилганларни аниқлашни бошладиКеча, 17:13Россияда илк бор Tank 300 йўлтанламасини йиғиш бошландиРоссияда илк бор Tank 300 йўлтанламасини йиғиш бошландиКеча, 16:24BYD Dolphin G: 1000 километрдан ортиқ масофа босувчи янги хатчбекBYD Dolphin G: 1000 километрдан ортиқ масофа босувчи янги хатчбекКеча, 13:00Нима учун Mazda MX-5 ниҳоят беш юлдузли автомобилга айландиНима учун Mazda MX-5 ниҳоят беш юлдузли автомобилга айландиКеча, 11:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди