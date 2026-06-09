BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
BMW компанияси водородли ёнилғи элементларида ишлайдиган (FCEV) транспорт воситаларини ривожлантиришда муҳим қадам ташлади. Янги ишлаб чиқилган “BMW Ҳйдроген Флат Стораге” тизими сиқилган водородни автомобил бортида сақлашнинг инновацион усулини таклиф этади. Ушбу модулли ёндашув водород бакларини BMW iX5 моделидаги “Ген6” юқори вольтли аккумуляторлари эгаллаган жойга жойлаштириш имконини беради. Бу ҳақда Autocar.co.ук хабар беради.
Янги технологиянинг асосий афзаллиги шундаки, у салон кенглигига дахл қилмайди ва иX5 Ҳйдроген моделларини бошқа турдаги двигателли автомобиллар билан бир қаторда битта конвеерда йиғиш имконини беради. Ҳозирда BMW X5 платформаси беш хил қувват қурилмасини — бензин, дизел, BEV (электромобил), плагин-гибрид ва FCEV вариантларини қўллаб-қувватламоқда. Барча вариантлар BMW'нинг янги “Ҳеарт оф Жой” марказлашган бошқарув блокидан фойдаланади.
BMW iX5 FCEV моделидаги электр мотор BEV версияси билан бир хил, бироқ катта аккумулятор ўрнига бу ерда водород бакларидан энергия олувчи ёнилғи элементлари блоки ўрнатилган. Кичик ҳажмли литий-ионли буфер аккумулятори эса тезланиш вақтида қўшимча қувват беради ва регенератив тормозланиш энергиясини сақлайди. Янги тизим 700 бар босим остида 7 кг водород сақлашга қодир бўлиб, бу автомобилга 620 км (385 мил) масофани босиб ўтиш имконини беради.
Янги “Ҳйдроген Флат Стораге” тизими еттита ингичка бакдан иборат бўлиб, улар углерод толаси билан мустаҳкамланган композит материалдан тайёрланган. Ушбу баклар параллел равишда уланган ва ягона марказий клапан орқали бошқарилади. Энг муҳими, водород бакларини тўлдириш учун беш дақиқадан камроқ вақт сарфланади, бу эса электромобилларни қувватлаш билан солиштирганда катта устунликдир.
…