AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари

·0·Авто
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари

Россиянинг Екатеринбург шаҳрида бўлиб ўтаётган “Иннопром” халқаро саноат кўргазмасида AvtoVAZ компанияси ўзининг янги флагман кроссовери — Lada Azimut моделини кенг оммага намойиш этди. Ушбу автомобил Россия автосаноатининг яқин йиллардаги энг муҳим лойиҳаларидан бири бўлиб, у нафақат дизайн, балки техник имкониятлари билан ҳам бренднинг янги босқичга чиққанини англатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Кўргазма стендида Lada Azimut “Серенада” деб номланган янги тўқ кўк рангда намойиш этилди. Автомобил экспертларининг таъкидлашича, ушбу ранг ечими — кўк корпус ва кумушранг орқа устунлар уйғунлиги — илгари Россия бозорида жуда оммабоп бўлган Hyundai Крета моделининг дизайн услубини ёдга солади. Бу эса янги кроссовернинг ўз сегментидаги рақобатбардошлигини оширишга қаратилган визуал стратегия бўлиши мумкин.

Техник хусусиятлар ва қувват агрегатлари

ixbt.com маълумотига кўра, Lada Azimut сотувлари 2026-йилнинг тўртинчи чорагида бошланиши режалаштирилган. AvtoVAZ президенти Максим Соколовнинг сўзларига кўра, модел бозорга уч хил бензинли двигател варианти билан чиқади. Булар 1,6 ва 1,8 литрли атмосфера двигателлари (мос равишда 122 ва 135 от кучи) ҳамда компания учун янгилик бўлган 1,5 литрли турбомотор (150 от кучи) ҳисобланади.

Ўзбекистон автомобил бозори учун ҳам Lada бренди анъанавий равишда қизиқарли ҳисобланади. Гарчи сўнгги йилларда BYD ва бошқа Хитой брендлари устунлик қилаётган бўлса-да, Lada моделларининг сервис хизмати ва эҳтиёт қисмлари арзонлиги маҳаллий ҳайдовчилар учун муҳим омил бўлиб қолмоқда. Azimut моделининг турбомотор билан жиҳозланиши эса уни замонавий кроссоверлар билан тенгма-тенг рақобатлашишига имкон беради.

Гибрид технологияси ва рекорд кўрсаткичлар

Лойиҳанинг энг шов-шувли қисми бу — Lada Azimut моделининг гибрид версиясидир. Компания муҳандислари айни дамда тўлиқ узатмали (4WD) гибрид устида иш олиб бормоқдалар. Дастлабки маълумотларга кўра, ушбу куч қурилмасининг умумий қуввати 390 от кучига (290 кВ) етади, бу эса Lada тарихидаги энг кучли серияли автомобил бўлишини англатади.

Гибрид версиянинг динамик кўрсаткичлари ҳам ҳайратланарли: автомобил 100 км/соат тезликка атиги 5,7 сонияда эришади. Энг муҳими, тўлиқ қувват ва тўла бак билан кроссовер 1100 километргача масофани босиб ўтиши кутилмоқда. Бу кўрсаткич узоқ масофали сафарларни хуш кўрувчи ҳайдовчилар учун жуда жозибадор таклифдир.

Ҳозирча янги моделнинг нархлари эълон қилинмаган бўлса-да, у бренднинг энг қиммат ва технологик жиҳатдан бойитилган модели бўлиши аниқ. AvtoVAZ ушбу модел орқали нафақат ички бозорда, балки МДҲ давлатларида ҳам ўз мавқеини мустаҳкамлашни мақсад қилган.

LadaAvtoVAZLada AzimutКроссоверАвтомобил
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Bentley ўзининг илк электромобили Торкал моделини расман эълон қилдиBentley ўзининг илк электромобили Торкал моделини расман эълон қилдиБугун, 17:27Автомобил бозорида кескин ўсиш: Электр транспорти савдоси рекорд даражага яқинлашдиАвтомобил бозорида кескин ўсиш: Электр транспорти савдоси рекорд даражага яқинлашдиБугун, 15:28Skyвелл бренди Британия бозорини тарк этмоқда: Импортёр фаолиятини тўхтатдиSkyвелл бренди Британия бозорини тарк этмоқда: Импортёр фаолиятини тўхтатдиБугун, 14:24Хизмат автомобили учун солиқларни камайтириш йўллари: Электромобиллар даври келдиХизмат автомобили учун солиқларни камайтириш йўллари: Электромобиллар даври келдиБугун, 13:21Toyota компанияси Королла Кросс моделини Land Cruiser услубида янгиладиToyota компанияси Королла Кросс моделини Land Cruiser услубида янгиладиБугун, 09:57Range Rover Велар ўрнини эгаллайдиган янги авлод кроссовери тақдимотга тайёрланмоқдаRange Rover Велар ўрнини эгаллайдиган янги авлод кроссовери тақдимотга тайёрланмоқдаБугун, 09:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди