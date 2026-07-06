AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
Россиянинг Екатеринбург шаҳрида бўлиб ўтаётган “Иннопром” халқаро саноат кўргазмасида AvtoVAZ компанияси ўзининг янги флагман кроссовери — Lada Azimut моделини кенг оммага намойиш этди. Ушбу автомобил Россия автосаноатининг яқин йиллардаги энг муҳим лойиҳаларидан бири бўлиб, у нафақат дизайн, балки техник имкониятлари билан ҳам бренднинг янги босқичга чиққанини англатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Кўргазма стендида Lada Azimut “Серенада” деб номланган янги тўқ кўк рангда намойиш этилди. Автомобил экспертларининг таъкидлашича, ушбу ранг ечими — кўк корпус ва кумушранг орқа устунлар уйғунлиги — илгари Россия бозорида жуда оммабоп бўлган Hyundai Крета моделининг дизайн услубини ёдга солади. Бу эса янги кроссовернинг ўз сегментидаги рақобатбардошлигини оширишга қаратилган визуал стратегия бўлиши мумкин.
Техник хусусиятлар ва қувват агрегатлариixbt.com маълумотига кўра, Lada Azimut сотувлари 2026-йилнинг тўртинчи чорагида бошланиши режалаштирилган. AvtoVAZ президенти Максим Соколовнинг сўзларига кўра, модел бозорга уч хил бензинли двигател варианти билан чиқади. Булар 1,6 ва 1,8 литрли атмосфера двигателлари (мос равишда 122 ва 135 от кучи) ҳамда компания учун янгилик бўлган 1,5 литрли турбомотор (150 от кучи) ҳисобланади.
Ўзбекистон автомобил бозори учун ҳам Lada бренди анъанавий равишда қизиқарли ҳисобланади. Гарчи сўнгги йилларда BYD ва бошқа Хитой брендлари устунлик қилаётган бўлса-да, Lada моделларининг сервис хизмати ва эҳтиёт қисмлари арзонлиги маҳаллий ҳайдовчилар учун муҳим омил бўлиб қолмоқда. Azimut моделининг турбомотор билан жиҳозланиши эса уни замонавий кроссоверлар билан тенгма-тенг рақобатлашишига имкон беради.
Гибрид технологияси ва рекорд кўрсаткичларЛойиҳанинг энг шов-шувли қисми бу — Lada Azimut моделининг гибрид версиясидир. Компания муҳандислари айни дамда тўлиқ узатмали (4WD) гибрид устида иш олиб бормоқдалар. Дастлабки маълумотларга кўра, ушбу куч қурилмасининг умумий қуввати 390 от кучига (290 кВ) етади, бу эса Lada тарихидаги энг кучли серияли автомобил бўлишини англатади.
Гибрид версиянинг динамик кўрсаткичлари ҳам ҳайратланарли: автомобил 100 км/соат тезликка атиги 5,7 сонияда эришади. Энг муҳими, тўлиқ қувват ва тўла бак билан кроссовер 1100 километргача масофани босиб ўтиши кутилмоқда. Бу кўрсаткич узоқ масофали сафарларни хуш кўрувчи ҳайдовчилар учун жуда жозибадор таклифдир.
Ҳозирча янги моделнинг нархлари эълон қилинмаган бўлса-да, у бренднинг энг қиммат ва технологик жиҳатдан бойитилган модели бўлиши аниқ. AvtoVAZ ушбу модел орқали нафақат ички бозорда, балки МДҲ давлатларида ҳам ўз мавқеини мустаҳкамлашни мақсад қилган.
…