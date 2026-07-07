Роналду ва Ямал: Испания ҳамда Португалия ўйинининг рамзий сурати

·0·Спорт
Роналду ва Ямал: Испания ҳамда Португалия ўйинининг рамзий сурати

Бир кадрда икки хил футбол авлоди.

Португалия етакчиси Криштиану Роналду 41 ёшда, Испаниянинг ёш ҳужумчиси Ламин Ямал эса 18 ёшда. Уларнинг туғилган саналари орасида 22 йилдан ортиқ фарқ бор.

Роналду 1985 йил 5 февралда, Ямал 2007 йил 13 июлда туғилган. Демак, уларнинг ёш фарқи аниқ ҳисобда 22 йил, 5 ой ва 8 кун.

Ямал дунёга келганида Роналдунинг профессионал фаолияти бошланган, у «Манчестер Юнайтед» ва Португалия терма жамоасида ўйнаётган эди. Орадан йиллар ўтиб, ёш футболчи катта саҳнага чиқди ва улар Испания ҳамда Португалия ўйинида бир майдонда учрашди.

Футболда вақт тез ўтади. Аммо Роналдунинг 41 ёшида ҳам юқори даражада ўйнаётгани ва Ямалнинг 18 ёшидаёқ терма жамоа етакчиларидан бирига айлангани бу кадрга алоҳида маъно беради.

ИспанияПортугалияКриштиану РоналдуЛамин ЯмалМанчестер ЮнайтедФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

PSJ юлдузи Ибраҳим Мбае Премер-лига клублари эътиборига тушдиPSJ юлдузи Ибраҳим Мбае Премер-лига клублари эътиборига тушдиБугун, 03:11Лотар Маттеус Неймарни кескин танқид қилди: Бразилия юлдузи жамоа манфаатидан воз кечганЛотар Маттеус Неймарни кескин танқид қилди: Бразилия юлдузи жамоа манфаатидан воз кечганБугун, 02:52Премер-лига гигантлари PSJ юлдузи Бредли Барколя учун курашга киришдиПремер-лига гигантлари PSJ юлдузи Бредли Барколя учун курашга киришдиБугун, 02:36Микел Мерино Испанияни чорак финалга олиб чиқди: Криштиану Роналду ва Португалия мағлубМикел Мерино Испанияни чорак финалга олиб чиқди: Криштиану Роналду ва Португалия мағлубБугун, 02:31АҚШ – Белгия баҳсини биз билан бирга кузатингАҚШ – Белгия баҳсини биз билан бирга кузатингБугун, 02:27Криштиану Роналду учун сўнгги аккорд: Португалия ЖЧ-2026 билан хайрлашдиКриштиану Роналду учун сўнгги аккорд: Португалия ЖЧ-2026 билан хайрлашдиБугун, 02:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди