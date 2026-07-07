Роналду ва Ямал: Испания ҳамда Португалия ўйинининг рамзий сурати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Бир кадрда икки хил футбол авлоди.
Португалия етакчиси Криштиану Роналду 41 ёшда, Испаниянинг ёш ҳужумчиси Ламин Ямал эса 18 ёшда. Уларнинг туғилган саналари орасида 22 йилдан ортиқ фарқ бор.
Роналду 1985 йил 5 февралда, Ямал 2007 йил 13 июлда туғилган. Демак, уларнинг ёш фарқи аниқ ҳисобда 22 йил, 5 ой ва 8 кун.
Ямал дунёга келганида Роналдунинг профессионал фаолияти бошланган, у «Манчестер Юнайтед» ва Португалия терма жамоасида ўйнаётган эди. Орадан йиллар ўтиб, ёш футболчи катта саҳнага чиқди ва улар Испания ҳамда Португалия ўйинида бир майдонда учрашди.
Футболда вақт тез ўтади. Аммо Роналдунинг 41 ёшида ҳам юқори даражада ўйнаётгани ва Ямалнинг 18 ёшидаёқ терма жамоа етакчиларидан бирига айлангани бу кадрга алоҳида маъно беради.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…