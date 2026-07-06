Bentley ўзининг илк электромобили Торкал моделини расман эълон қилди
Британиянинг ҳашаматли автомобиллар ишлаб чиқарувчи Bentley бренди ўз тарихидаги илк тўлиқ электр қуввати билан ҳаракатланувчи модел номини эълон қилди. Торкал деб номланган янги кроссовер жорий йилнинг 23-сентябрь куни Лондон шаҳрида бўлиб ўтадиган махсус тадбирда кенг жамоатчиликка расман таништирилади. Ушбу қадам компаниянинг электрлаштириш стратегиясидаги янги даврни бошлаб беради. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Янги модел номи Испаниянинг Андалусия минтақасидаги Эл Торкал де Антеқуера табиий қўриқхонаси шарафига қўйилган. Шу билан бирга, бу ном лотинча "торқуере" (буриш) феълига ишора қилиб, автомобил оламидаги "торқуе" (тортиш кучи) атамаси билан ҳамоҳангдир. Bentley ўз анъаналарига содиқ қолган ҳолда, Бентайга, Бакалар ва Батур каби моделлари каби янги электромобилига ҳам географик обидалардан илҳомланган ном танлади.
Торкал модели ўтган йили намойиш этилган ЭХП 15 концепт-карининг серияли ишлаб чиқаришга тайёр талқини ҳисобланади. Автомобилнинг узунлиги 5 метр атрофида бўлиб, у бренд иерархиясида Бентайга моделидан бир поғона пастда жойлашади. Дизайн жиҳатидан у бренднинг янги йўналишини белгилаб беради: вертикал ЛEД чироқлар, ёритиладиган радиатор панжараси ва ретро услубдаги "нуфузли қалқон" деб аталувчи орқа қисм элементлари шулар жумласидандир.
Стратегик ўзгаришлар ва бозор талабиBentley дастлаб ушбу электромобилни ўтган йили тақдим этиши керак эди, бироқ жаҳон бозорида ҳашаматли электромобилларга бўлган талабнинг пасайиши сабабли лойиҳа бироз кечиктирилди. Компания 2030-йилгача тўлиқ электрга ўтиш режасидан воз кечиб, эндиликда 2035-йилгача ҳар йили битта янги гибрид ёки электромобил чиқаришни мақсад қилган. Бу қарор бозор конъюнктурасига мослашиш зарурати билан изоҳланади.
ixbt.com маълумотларига кўра, Торкал модели Bentley Bentayga ўрнини эгалламайди. Аксинча, ички ёнув двигателига эга Бентайга 2028-йилда янги авлодга эга бўлади ва сотувда қолади. Шундай қилиб, бренд ўз мижозларига ҳам анъанавий, ҳам экологик тоза қувват қурилмаларини танлаш имкониятини тақдим этишда давом этади.
Янги электромобилнинг нархи тахминан 170 000 фунт стерлинг атрофида бўлиши кутилмоқда. Бу кўрсаткич билан у BMW iX каби премиум моделлар ва Rolls-Royce Spectre каби ультра-люкс электромобиллар ўртасидаги бўшлиқни тўлдиради. Унинг бозордаги асосий рақобатчиси сифатида яқинда тақдим этиладиган электр Range Rover кўрилмоқда.
Bentley муҳандислари Торкал моделини яратишда уни "кундалик фойдаланиш учун энг қулай ҳашаматли автомобил" қилишга асосий эътиборни қаратишган. Компания раҳбарияти бозорнинг ноаниқ ҳолатига қарамай, ҳозирги вақтни илк электромобилни чиқариш учун энг тўғри палла деб ҳисобламоқда. Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорларда ҳам ҳашаматли кроссоверларга қизиқиш юқорилигини инобатга олсак, ушбу модел бренднинг глобал мавқеини янада мустаҳкамлаши шубҳасиз.
…