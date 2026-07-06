Bentley ўзининг илк электромобили Торкал моделини расман эълон қилди

·0·Авто
Bentley ўзининг илк электромобили Торкал моделини расман эълон қилди

Британиянинг ҳашаматли автомобиллар ишлаб чиқарувчи Bentley бренди ўз тарихидаги илк тўлиқ электр қуввати билан ҳаракатланувчи модел номини эълон қилди. Торкал деб номланган янги кроссовер жорий йилнинг 23-сентябрь куни Лондон шаҳрида бўлиб ўтадиган махсус тадбирда кенг жамоатчиликка расман таништирилади. Ушбу қадам компаниянинг электрлаштириш стратегиясидаги янги даврни бошлаб беради. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Янги модел номи Испаниянинг Андалусия минтақасидаги Эл Торкал де Антеқуера табиий қўриқхонаси шарафига қўйилган. Шу билан бирга, бу ном лотинча "торқуере" (буриш) феълига ишора қилиб, автомобил оламидаги "торқуе" (тортиш кучи) атамаси билан ҳамоҳангдир. Bentley ўз анъаналарига содиқ қолган ҳолда, Бентайга, Бакалар ва Батур каби моделлари каби янги электромобилига ҳам географик обидалардан илҳомланган ном танлади.

Торкал модели ўтган йили намойиш этилган ЭХП 15 концепт-карининг серияли ишлаб чиқаришга тайёр талқини ҳисобланади. Автомобилнинг узунлиги 5 метр атрофида бўлиб, у бренд иерархиясида Бентайга моделидан бир поғона пастда жойлашади. Дизайн жиҳатидан у бренднинг янги йўналишини белгилаб беради: вертикал ЛEД чироқлар, ёритиладиган радиатор панжараси ва ретро услубдаги "нуфузли қалқон" деб аталувчи орқа қисм элементлари шулар жумласидандир.

Стратегик ўзгаришлар ва бозор талаби

Bentley дастлаб ушбу электромобилни ўтган йили тақдим этиши керак эди, бироқ жаҳон бозорида ҳашаматли электромобилларга бўлган талабнинг пасайиши сабабли лойиҳа бироз кечиктирилди. Компания 2030-йилгача тўлиқ электрга ўтиш режасидан воз кечиб, эндиликда 2035-йилгача ҳар йили битта янги гибрид ёки электромобил чиқаришни мақсад қилган. Бу қарор бозор конъюнктурасига мослашиш зарурати билан изоҳланади.

ixbt.com маълумотларига кўра, Торкал модели Bentley Bentayga ўрнини эгалламайди. Аксинча, ички ёнув двигателига эга Бентайга 2028-йилда янги авлодга эга бўлади ва сотувда қолади. Шундай қилиб, бренд ўз мижозларига ҳам анъанавий, ҳам экологик тоза қувват қурилмаларини танлаш имкониятини тақдим этишда давом этади.

Янги электромобилнинг нархи тахминан 170 000 фунт стерлинг атрофида бўлиши кутилмоқда. Бу кўрсаткич билан у BMW iX каби премиум моделлар ва Rolls-Royce Spectre каби ультра-люкс электромобиллар ўртасидаги бўшлиқни тўлдиради. Унинг бозордаги асосий рақобатчиси сифатида яқинда тақдим этиладиган электр Range Rover кўрилмоқда.

Bentley муҳандислари Торкал моделини яратишда уни "кундалик фойдаланиш учун энг қулай ҳашаматли автомобил" қилишга асосий эътиборни қаратишган. Компания раҳбарияти бозорнинг ноаниқ ҳолатига қарамай, ҳозирги вақтни илк электромобилни чиқариш учун энг тўғри палла деб ҳисобламоқда. Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорларда ҳам ҳашаматли кроссоверларга қизиқиш юқорилигини инобатга олсак, ушбу модел бренднинг глобал мавқеини янада мустаҳкамлаши шубҳасиз.

BentleyТоркалЭлектромобилКроссоверАвто-Янгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Автомобил бозорида кескин ўсиш: Электр транспорти савдоси рекорд даражага яқинлашдиАвтомобил бозорида кескин ўсиш: Электр транспорти савдоси рекорд даражага яқинлашдиБугун, 15:28Skyвелл бренди Британия бозорини тарк этмоқда: Импортёр фаолиятини тўхтатдиSkyвелл бренди Британия бозорини тарк этмоқда: Импортёр фаолиятини тўхтатдиБугун, 14:24Хизмат автомобили учун солиқларни камайтириш йўллари: Электромобиллар даври келдиХизмат автомобили учун солиқларни камайтириш йўллари: Электромобиллар даври келдиБугун, 13:21Toyota компанияси Королла Кросс моделини Land Cruiser услубида янгиладиToyota компанияси Королла Кросс моделини Land Cruiser услубида янгиладиБугун, 09:57Range Rover Велар ўрнини эгаллайдиган янги авлод кроссовери тақдимотга тайёрланмоқдаRange Rover Велар ўрнини эгаллайдиган янги авлод кроссовери тақдимотга тайёрланмоқдаБугун, 09:21Tank 300 янгиланди: Ўлчамлари бўйича ҳатто Tank 500 моделидан ҳам ўзиб кетдиTank 300 янгиланди: Ўлчамлари бўйича ҳатто Tank 500 моделидан ҳам ўзиб кетдиБугун, 07:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди