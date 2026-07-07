Хитойнинг кўп марта фойдаланиладиган янги Лонг Марч 10Б ракетаси старт майдонига чиқди

·0·Техно
Хитойнинг кўп марта фойдаланиладиган янги Лонг Марч 10Б ракетаси старт майдонига чиқди

Хитой коинотни тадқиқ қилиш соҳасида навбатдаги улкан қадамни ташлади. Мамлакатнинг кўп марта фойдаланишга мўлжалланган энг янги Лонг Марч 10Б (CZ-10Б) ракетаси Венчан тижорий космодромидаги 2-сонли старт мажмуасига ўрнатилди. Ушбу ракета Хитойнинг коинотга юк ташиш харажатларини камайтириш ва SpaceX каби компаниялар билан рақобатлашиш стратегиясида ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Лонг Марч 10Б ўзининг техник тавсифлари билан соҳа мутахассисларининг диққат марказида турибди. Бу ракетанинг марказий блоки диаметри 5 метрни ташкил этувчи илк икки босқичли суюқлик билан ишлайдиган қайта фойдаланилувчи ташувчидир. Унинг баландлиги қарийб 70 метр, умумий старт массаси эса 540 тоннага тенг. Биринчи босқич ҳар бири 120 тонна тортиш кучи берадиган еттита кислород-керосин двигатели билан жиҳозланган.

Технологик янгилик: Ракетани тўр билан тутиб олиш

ixbt.com маълумотига кўра, Лонг Марч 10Б ракетасининг энг ўзига хос жиҳати унинг қўниш тизимидир. Elon Musk бошчилигидаги SpaceX компаниясининг Falcon 9 ракеталаридан фарқли ўлароқ, Хитой ракетаси махсус қўниш таянчларига эга эмас. Бунинг ўрнига, ракетанинг биринчи босқичи коинотга юкни етказиб бергач, бошқариладиган тушишни амалга оширади ва денгиздаги Навигатор деб номланган махсус платформада улкан тўр ёрдамида тутиб олинади.

Бундай ёндашув ракетанинг оғирлигини сезиларли даражада камайтириш имконини беради. Қўниш таянчларидан воз кечиш ҳисобига тежалган вазн кўпроқ фойдали юк ташишга йўналтирилади. Навигатор кемаси 144 метр узунликка ва 25 минг тонна сув сиғимига эга бўлиб, у айнан шундай мураккаб операциялар учун ДП2 динамик позициялаш тизими билан жиҳозланган.

Юк кўтариш қуввати бўйича Лонг Марч 10Б бевосита Falcon 9 билан беллаша олади. Тўлиқ қайта фойдаланиш режимида у паст ер атрофи орбитасига камида 16 тонна, қуёш-синхрон орбитасига (900 км баландликка) эса 11 тоннагача юк етказиб беришга қодир. Бу кўрсаткичлар Хитойга тижорий сунъий йўлдошлар бозорида катта устунлик беради.

Ой дастури ва келажак режалари

Ушбу ракетанинг илк синов парвози жорий йилнинг 10-июльидан 13-июльигача бўлган вақт оралиғида амалга оширилиши кутилмоқда. Агар синовлар муваффақиятли ўтса, Хитой дунёда ўрта тоифадаги кўп марта фойдаланиладиган ракета технологиясини ўзлаштирган иккинчи давлатга айланади. Бу эса жаҳон космик саноатидаги кучлар мувозанатини ўзгартириши мумкин.

Шуни таъкидлаш жоизки, Лонг Марч 10Б лойиҳаси фақатгина юк ташиш билан чекланиб қолмайди. Мазкур ишланмалар Хитойнинг 2030-йилгача мўлжалланган бошқариладиган Ой дастури учун пойдевор вазифасини ўтайди. Ракетанинг қайта фойдаланилувчи қисмларидан олинган тажриба келажакда хитойлик тайконавтларни Ой сиртига етказишда қўлланилиши режалаштирилган.

ХитойКоинотЛонг Марч 10БРакетаТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Redmi Турбо 5 серияси рекорд ўрнатди: Ярим йилда 2 миллиондан ортиқ смартфон сотилдиRedmi Турбо 5 серияси рекорд ўрнатди: Ярим йилда 2 миллиондан ортиқ смартфон сотилдиБугун, 09:26Netflix даври поёнига етмоқдами: Bingе-ватчинг маданияти нега инқирозга юз тутдиNetflix даври поёнига етмоқдами: Bingе-ватчинг маданияти нега инқирозга юз тутдиБугун, 05:58Кибержиноятчиликда янги давр: Илк бор сунъий интеллект агенти мустақил ҳужум уюштирдиКибержиноятчиликда янги давр: Илк бор сунъий интеллект агенти мустақил ҳужум уюштирдиБугун, 04:57СК Ҳйних сунъий интеллект бумидан фойдаланиб АҚШ фонд бозорига чиқмоқдаСК Ҳйних сунъий интеллект бумидан фойдаланиб АҚШ фонд бозорига чиқмоқдаБугун, 04:22NVIDIA GeForce RTX 4080М: Мобил видеокартанинг десктоп талқини кутилмаган натижа кўрсатдиNVIDIA GeForce RTX 4080М: Мобил видеокартанинг десктоп талқини кутилмаган натижа кўрсатдиБугун, 01:53Гигабйте компанияси ҳамёнбоп Эагле ГЛ6Ж ўйин ноутбукини тақдим этдиГигабйте компанияси ҳамёнбоп Эагле ГЛ6Ж ўйин ноутбукини тақдим этдиБугун, 01:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги