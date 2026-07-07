Британия йўлларида "Ёввойи Ғарб" даври: ҳар йили 750 минг автомобил изсиз йўқолмоқда

·0·Авто
Британия йўлларида "Ёввойи Ғарб" даври: ҳар йили 750 минг автомобил изсиз йўқолмоқда

Буюк Британия автомобил бозори ва йўл ҳаракати хавфсизлиги тизими жиддий инқирозга юз тутмоқда. Сўнгги маълумотларга кўра, мамлакатда ҳар йили 750 мингга яқин транспорт воситаси расмий рўйхатдан ғойиб бўлиб, жиноий схемалар қурбонига айланмоқда. Бу ҳолат нафақат иқтисодий зарар келтирмоқда, балки йўлларда қонунбузарликлар кўпайишига ҳам сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Автомобилларни қайта ишлаш ассоциацияси (Веҳикле Рекйклерс Ассосиатион) раҳбари Энди Латамнинг Autocar нашрига маълум қилишича, Британия йўлларидан ҳар йили 650 мингдан 841 минггача автомобил "ҳисобдан чиқиб" кетмоқда. Ушбу машиналарнинг тақдири номаълумлигича қолаётгани соҳа мутахассисларини жиддий ташвишга солган. Мазкур рақамлар ДВЛА (Ҳайдовчилар ва транспорт воситаларини лицензиялаш агентлиги)га юборилган расмий сўровномалар натижасида очиқланди.

Ноқонуний экспорт ва "арвоҳ" рақамлар

Латамнинг таъкидлашича, йўқолган автомобилларнинг катта қисми ўғирланган ва кейинчалик ҳеч қандай ҳужжатсиз қисмларга бўлиб юборилган ёки ноқонуний равишда чет элга экспорт қилинган. Назоратнинг сустлиги жиноятчиларга автомобил эҳтиёт қисмлари ва шиналарни контейнерларда хорижга жўнатиш имконини бермоқда. Шунингдек, лицензиясиз фаолият юритаётган мингдан ортиқ "шохобчалар" ўғирланган қисмларни онлайн платформалар орқали эркин сотмоқда.

Вазиятни янада мураккаблаштираётган омиллардан бири — сохта ва "арвоҳ" (мавжуд бўлмаган) давлат рақамларидан фойдаланишдир. Жиноятчилар АНPR (автоматик рақамни аниқлаш) камераларини алдаш учун ўғирланган машиналарга бошқа автомобилларнинг рақамларини тақиб олишмоқда. Статистикага кўра, Британия камералари кунига 100 миллионта рақамни сканер қилади, бироқ уларнинг 1-2 фоизи ўқиб бўлмайдиган ёки шубҳали ҳисобланади.

Ижтимоий ва иқтисодий оқибатлар

Сохта рақамлар ва ноқонуний савдо фақатгина автомобил ўғирлиги билан чекланиб қолмайди. Мотор Инсурерс' Буреау (МИБ) вакили Мартин Саундерснинг сўзларига кўра, бундай транспорт воситалари кўпинча қуйидаги жиноятларда иштирок этади:

  • Гиёҳванд моддалар савдоси ва уюшган жиноятчилик;
  • Тақиқланган ҳудудларга кириш учун тўловлардан қочиш;
  • Суғурта полисисиз ҳаракатланиш ва жарималарни тўламаслик;
  • Йўл ҳаракати қоидаларини қўпол равишда бузиш.
Ушбу ҳолат оддий ҳайдовчиларнинг ҳамёнига ҳам зарба бермоқда. Ноқонуний бозордаги фаоллик ва суғуртасиз ҳайдовчиларнинг кўпайиши оқибатида мамлакатда суғурта мукофотлари нархи кескин кўтарилиб кетган. Мутахассислар ҳукуматни автомобилларни утилизация қилиш ва рақамларни назорат қилиш тизимини зудлик билан ислоҳ қилишга чақирмоқда.

Британия тажрибаси шуни кўрсатадики, рақамли назорат тизимлари ривожланган бўлса-да, жисмоний назорат ва лицензиялаш жараёнидаги бўшлиқлар йирик жиноий тармоқлар шаклланишига шароит яратади. Ўзбекистон каби автомобиллашув даражаси ўсиб бораётган мамлакатлар учун ҳам бундай халқаро тажриба ва хатолар назорат тизимини такомиллаштиришда муҳим дарс бўлиши мумкин.

Буюк БританияАвтомобил ЎғирлигиКриминалАНPRСуғурта
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Буюк Британия электромобил саноати хавф остида: 2027-йилдан янги божлар жорий этиладиБуюк Британия электромобил саноати хавф остида: 2027-йилдан янги божлар жорий этиладиБугун, 10:22Британиянинг Веллс компанияси янгиланган Вертиге спорткарини тақдим этдиБританиянинг Веллс компанияси янгиланган Вертиге спорткарини тақдим этдиБугун, 09:22Genesis GV60 янгиланди: Ҳашаматли электромобил бизнес-класс сегментида янги стандартGenesis GV60 янгиланди: Ҳашаматли электромобил бизнес-класс сегментида янги стандартКеча, 23:25Электромобил аккумуляторлари кутилганидан анча чидамли бўлиб чиқдиЭлектромобил аккумуляторлари кутилганидан анча чидамли бўлиб чиқдиКеча, 21:24AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлариAvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлариКеча, 20:23Bentley ўзининг илк электромобили Торкал моделини расман эълон қилдиBentley ўзининг илк электромобили Торкал моделини расман эълон қилдиКеча, 17:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди