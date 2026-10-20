Такси бозорида янги гигант: Хитой компанияси 5 мингта автомобиль билан кириб келмоқда
Ўзбекистон йўловчи ташиш ва онлайн такси хизматлари бозорида катта рақобат муҳитини яратувчи янги йирик иштирокчи пайдо бўлмоқда. Хитойнинг йирик компанияларидан бири мамлакатимиз такси бозорига тўғридан-тўғри кириб келишга тайёргарлик кўрмоқда.
Бу ҳақда Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирининг биринчи ўринбосари Маманбий Омаров расман маълум қилди. Ушбу лойиҳа шаҳар жамоат транспорти ва такси хизматлари сифатини ошириш, шунингдек, бозордаги рақобатни кучайтиришга қаратилган.
Лойиҳанинг асосий тафсилотлари: 5 минг машина ва янги мобил платформа
Вазирлик вакили берган маълумотларга кўра, хорижий инвестор мамлакат бозорига кенг кўламли инвестиция пакети билан кириб келмоқда:
Йирик автопарк: Хитой компанияси Ўзбекистонга йўловчи ташиш учун мўлжалланган жами 5 000 та янги автомобиль олиб киришни режалаштирган;
Шахсий рақамли экотизим: Компания мавжуд агрегаторларга шунчаки шерик бўлиб қўшилмайди, балки ўз бренди остидаги алоҳида, замонавий такси чақириш мобил иловасини ишга туширади;
Хизмат кўрсатиш кўлами: Автопаркнинг тез орада олиб кирилиши шаҳарларда кутиш вақтини қисқартириш ва замонавий транспорт стандартларини жорий этишга хизмат қилади.
Бозордаги рақобат ва йўловчилар учун кутилаётган қулайликлар
Ушбу миқёсдаги йирик ўйинчининг пайдо бўлиши Ўзбекистон такси индустриясига сезиларли таъсир кўрсатиши кутилмоқда:
Монополияга қарши табиий рақобат: Янги 5 мингта автомобиль ва мустақил илованинг пайдо бўлиши ҳозирда маҳаллий бозорни эгаллаб турган етакчи агрегаторлар ўртасидаги рақобатни кескинлаштиради;
Нархлар ва хизмат сифати: Соғлом рақобат шароитида йўловчилар учун тарифлар янада мақбуллашиши, ҳайдовчиларга яратилган шароитлар ҳамда хизмат кўрсатиш сифати сезиларли яхшиланиши мумкин;
Янги иш ўринлари: Минглаб янги транспорт воситаларининг йўлга чиқиши маҳаллий аҳоли учун янги, барқарор даромад манбаларини яратади.
Хитой компаниясининг Ўзбекистон транспорт инфратузилмасига кириб келиши яқин ойларда шаҳар транспортининг рақамли трансформациясида муҳим воқеалардан бири бўлиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…