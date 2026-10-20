Такси бозорида янги гигант: Хитой компанияси 5 мингта автомобиль билан кириб келмоқда

·0·Авто
Такси бозорида янги гигант: Хитой компанияси 5 мингта автомобиль билан кириб келмоқда

Ўзбекистон йўловчи ташиш ва онлайн такси хизматлари бозорида катта рақобат муҳитини яратувчи янги йирик иштирокчи пайдо бўлмоқда. Хитойнинг йирик компанияларидан бири мамлакатимиз такси бозорига тўғридан-тўғри кириб келишга тайёргарлик кўрмоқда.

Бу ҳақда Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирининг биринчи ўринбосари Маманбий Омаров расман маълум қилди. Ушбу лойиҳа шаҳар жамоат транспорти ва такси хизматлари сифатини ошириш, шунингдек, бозордаги рақобатни кучайтиришга қаратилган.

Лойиҳанинг асосий тафсилотлари: 5 минг машина ва янги мобил платформа

Вазирлик вакили берган маълумотларга кўра, хорижий инвестор мамлакат бозорига кенг кўламли инвестиция пакети билан кириб келмоқда:

  • Йирик автопарк: Хитой компанияси Ўзбекистонга йўловчи ташиш учун мўлжалланган жами 5 000 та янги автомобиль олиб киришни режалаштирган;

  • Шахсий рақамли экотизим: Компания мавжуд агрегаторларга шунчаки шерик бўлиб қўшилмайди, балки ўз бренди остидаги алоҳида, замонавий такси чақириш мобил иловасини ишга туширади;

  • Хизмат кўрсатиш кўлами: Автопаркнинг тез орада олиб кирилиши шаҳарларда кутиш вақтини қисқартириш ва замонавий транспорт стандартларини жорий этишга хизмат қилади.

Бозордаги рақобат ва йўловчилар учун кутилаётган қулайликлар

Ушбу миқёсдаги йирик ўйинчининг пайдо бўлиши Ўзбекистон такси индустриясига сезиларли таъсир кўрсатиши кутилмоқда:

  • Монополияга қарши табиий рақобат: Янги 5 мингта автомобиль ва мустақил илованинг пайдо бўлиши ҳозирда маҳаллий бозорни эгаллаб турган етакчи агрегаторлар ўртасидаги рақобатни кескинлаштиради;

  • Нархлар ва хизмат сифати: Соғлом рақобат шароитида йўловчилар учун тарифлар янада мақбуллашиши, ҳайдовчиларга яратилган шароитлар ҳамда хизмат кўрсатиш сифати сезиларли яхшиланиши мумкин;

  • Янги иш ўринлари: Минглаб янги транспорт воситаларининг йўлга чиқиши маҳаллий аҳоли учун янги, барқарор даромад манбаларини яратади.

Хитой компаниясининг Ўзбекистон транспорт инфратузилмасига кириб келиши яқин ойларда шаҳар транспортининг рақамли трансформациясида муҳим воқеалардан бири бўлиши кутилмоқда.

Хитой компаниясиМаманбий ОмаровЎзбекистон такси бозорийўловчи ташиш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда такси хизмати шахсий автомобилдан арзонроққа тушмоқда: Сабаб — электромобилларХитойда такси хизмати шахсий автомобилдан арзонроққа тушмоқда: Сабаб — электромобиллар16 июл 22:28Ҳар 10 тадан 7 таси электромобиль: Ўзбекистон автобозорида мисли кўрилмаган «яшил инқилоб»Ҳар 10 тадан 7 таси электромобиль: Ўзбекистон автобозорида мисли кўрилмаган «яшил инқилоб»18 сентябр 17:01Волга C50 седани Россияда бизнес-класс такси хизматида ишлайдиВолга C50 седани Россияда бизнес-класс такси хизматида ишлайди12 август 17:50Ўзбекистонда электромобиллар сони 122,7 мингтага етдиЎзбекистонда электромобиллар сони 122,7 мингтага етди27 сентябр 12:05Япония такси бозори инқирозда: Го компанияси роботаксилар орқали муаммони ҳал қилмоқчиЯпония такси бозори инқирозда: Го компанияси роботаксилар орқали муаммони ҳал қилмоқчи22 июн 16:28Ўзбекистонда автомобиллар сони 4,9 миллиондан ошдиЎзбекистонда автомобиллар сони 4,9 миллиондан ошди29 июн 14:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Damas, Cobalt, Onix ва Tracker харидорлари учун кутилмаган янгилик тайёрланмоқда
Damas, Cobalt, Onix ва Tracker харидорлари учун кутилмаган янгилик тайёрланмоқда
Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлаш шартлари эълон қилинди
Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлаш шартлари эълон қилинди
Onix ва Tracker учун 0 фоизли тўлов шартлари эълон қилинди
Onix ва Tracker учун 0 фоизли тўлов шартлари эълон қилинди
Томи кесилган қора Cobalt: Қозоғистонлик устанинг ноодатий кабриолети ҳайратга солди
Томи кесилган қора Cobalt: Қозоғистонлик устанинг ноодатий кабриолети ҳайратга солди
UzAuto Motors Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлашни бошлайди
UzAuto Motors Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлашни бошлайди
Kia K4 2027 модели тақдим этилди: янги имкониятлар ва нархлар
Kia K4 2027 модели тақдим этилди: янги имкониятлар ва нархлар
“Дамас” энди электромобиль бўлади: UzAuto маркази янги моделни намойиш қилди (видео)
“Дамас” энди электромобиль бўлади: UzAuto маркази янги моделни намойиш қилди (видео)
BYD электромобиллари 1300 километрлик масофани босиб ўтиши мумкин
BYD электромобиллари 1300 километрлик масофани босиб ўтиши мумкин