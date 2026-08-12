Волга C50 седани Россияда бизнес-класс такси хизматида ишлайди

·31·Авто
Волга C50 седани Россияда бизнес-класс такси хизматида ишлайди
Қисқача

Волга C50 седани Россиянинг энг йирик шаҳарларида таксининг «Бизнес» тарифида йўловчиларга хизмат кўрсатади. Д-классдаги автомобиллар дастлаб Нижний Новгород, Қозон, Краснодар, Ростов-Дон, Челябинск, Новосибирск, Перм, Екатеринбург ва Красноярск шаҳарларида фойдаланилади. Узунлиги 4825 миллимитр, эни 1880 миллимитр ва ғилдирак базаси 2800 миллимитр бўлган седан кенг салон ҳамда орқа йўловчилар учун қўшимча оёқ бўшлиғини тақдим этади.

Россиянинг янгиланган автомобил бренди ўзининг флагман моделларидан бири бўлган Волга C50 седанини мамлакатнинг энг йирик шаҳарларида таксининг «Бизнес» тарифида фойдаланишга топширилишини эълон қилди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу Д-классдаги автомобиллар яқин келажакда йўловчиларга юқори даражадаги қулайлик ва хизмат кўрсатиш стандартларини тақдим этиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум қилинишича, Волга C50 автомобиллари дастлабки босқичда Россиянинг тўққизта йирик ҳудудий марказида йўловчи ташиш хизматларига жалб этилади. Булар қаторига Нижний Новгород, Қозон, Краснодар, Ростов-Дон, Челябинск, Новосибирск, Перм, Екатеринбург ва Красноярск шаҳарлари киради. Ишлаб чиқарувчи вакилларининг таъкидлашича, мазкур русумдаги транспорт воситалари замонавий такси агрегаторларининг бизнес-сегмент учун қўйиладиган барча қатъий талабларига тўлақонли жавоб беради.

Техник имкониятлар ва ўлчамлар

Кенг жамоатчиликка жорий йилнинг апрель ойида намойиш этилган ва июн ойидан бошлаб расмий савдога чиқарилган Волга C50 модели ўз синфидаги энг кенг ва қулай салонлардан бирига эгалиги билан ажралиб туради. Автомобилнинг умумий узунлиги 4825 миллимитрни, эни 1880 миллимитрни ташкил этиб, унинг ғилдирак базаси 2800 миллимитрга тенг. Бу эса орқа ўриндиқдаги йўловчилар учун қўшимча оёқ бўшлиғи ва сафар давомида юқори даражада қулайлик яратади.

Таъкидлаш жоизки, ушбу моделнинг техник асоси сифатида хитойлик автоишлаб чиқарувчининг машҳур Geely Preface автомобили олинган. Замонавий дизайн ва синчковлик билан ишланган интерер ечимлари машинанинг бизнес-класс талабларига мос келишини таъминлайди.

Такси бозоридаги янги имкониятлар

Аввалроқ, Россиядаги «Умумроссия йўловчилар бирлашмаси» ташкилоти мамлакат Саноат вазирлигига мурожаат йўллаб, янги «Волга» автомобилларига такси хизматларида фаолият юритиш учун рухсат беришни сўраган эди. Ушбу ташаббуснинг ижобий ҳал этилиши натижасида бренд ўз маҳсулотларини тижорий йўналишларда кенг татбиқ этиш имкониятига эга бўлди.

Мутахассисларнинг фикрича, Волга C50 автомобилларининг «Яндекс Го» хизматининг бизнес тарифига киритилиши маҳаллий автомобилсозлик саноати учун муҳим қадамдир. Бу нафақат автомобилларнинг ишончлилигини реал шароитларда синовдан ўтказишга, балки брендга бўлган мижозлар ишончини янада оширишга хизмат қилади.

Волга C50ТаксиБизнес классGeely PrefaceАвтомобил бозори
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Болидлар ватани ўзгармоқда: Миллий автомобил музейи кўчириладиБолидлар ватани ўзгармоқда: Миллий автомобил музейи кўчириладиБугун, 18:29Нима учун автомобил брендлари электр тезлик рекордига интилмаяптиНима учун автомобил брендлари электр тезлик рекордига интилмаяптиБугун, 14:26Буюк Британиядаги Миллий автомобил музейи янги манзил изламоқдаБуюк Британиядаги Миллий автомобил музейи янги манзил изламоқдаБугун, 13:20Aston Martin автомобиллари мақтовга сазовор, бироқ молиявий муаммолар давом этмоқдаAston Martin автомобиллари мақтовга сазовор, бироқ молиявий муаммолар давом этмоқдаБугун, 11:29Volvo S90 флагман седанининг Хитойдаги нархи кескин туширилдиVolvo S90 флагман седанининг Хитойдаги нархи кескин туширилдиБугун, 11:20Lada Vesta автомобиллари учун фойдали функция бепул тақдим этилдиLada Vesta автомобиллари учун фойдали функция бепул тақдим этилдиБугун, 10:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади
Genesis компанияси гольф майдонлари учун тўрт моторли ҳашаматли Бох Буггй концептини тақдим этди
Genesis компанияси гольф майдонлари учун тўрт моторли ҳашаматли Бох Буггй концептини тақдим этди
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади