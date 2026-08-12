Волга C50 седани Россияда бизнес-класс такси хизматида ишлайди
Волга C50 седани Россиянинг энг йирик шаҳарларида таксининг «Бизнес» тарифида йўловчиларга хизмат кўрсатади. Д-классдаги автомобиллар дастлаб Нижний Новгород, Қозон, Краснодар, Ростов-Дон, Челябинск, Новосибирск, Перм, Екатеринбург ва Красноярск шаҳарларида фойдаланилади. Узунлиги 4825 миллимитр, эни 1880 миллимитр ва ғилдирак базаси 2800 миллимитр бўлган седан кенг салон ҳамда орқа йўловчилар учун қўшимча оёқ бўшлиғини тақдим этади.
Россиянинг янгиланган автомобил бренди ўзининг флагман моделларидан бири бўлган Волга C50 седанини мамлакатнинг энг йирик шаҳарларида таксининг «Бизнес» тарифида фойдаланишга топширилишини эълон қилди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу Д-классдаги автомобиллар яқин келажакда йўловчиларга юқори даражадаги қулайлик ва хизмат кўрсатиш стандартларини тақдим этиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълум қилинишича, Волга C50 автомобиллари дастлабки босқичда Россиянинг тўққизта йирик ҳудудий марказида йўловчи ташиш хизматларига жалб этилади. Булар қаторига Нижний Новгород, Қозон, Краснодар, Ростов-Дон, Челябинск, Новосибирск, Перм, Екатеринбург ва Красноярск шаҳарлари киради. Ишлаб чиқарувчи вакилларининг таъкидлашича, мазкур русумдаги транспорт воситалари замонавий такси агрегаторларининг бизнес-сегмент учун қўйиладиган барча қатъий талабларига тўлақонли жавоб беради.
Техник имкониятлар ва ўлчамларКенг жамоатчиликка жорий йилнинг апрель ойида намойиш этилган ва июн ойидан бошлаб расмий савдога чиқарилган Волга C50 модели ўз синфидаги энг кенг ва қулай салонлардан бирига эгалиги билан ажралиб туради. Автомобилнинг умумий узунлиги 4825 миллимитрни, эни 1880 миллимитрни ташкил этиб, унинг ғилдирак базаси 2800 миллимитрга тенг. Бу эса орқа ўриндиқдаги йўловчилар учун қўшимча оёқ бўшлиғи ва сафар давомида юқори даражада қулайлик яратади.
Таъкидлаш жоизки, ушбу моделнинг техник асоси сифатида хитойлик автоишлаб чиқарувчининг машҳур Geely Preface автомобили олинган. Замонавий дизайн ва синчковлик билан ишланган интерер ечимлари машинанинг бизнес-класс талабларига мос келишини таъминлайди.
Такси бозоридаги янги имкониятларАввалроқ, Россиядаги «Умумроссия йўловчилар бирлашмаси» ташкилоти мамлакат Саноат вазирлигига мурожаат йўллаб, янги «Волга» автомобилларига такси хизматларида фаолият юритиш учун рухсат беришни сўраган эди. Ушбу ташаббуснинг ижобий ҳал этилиши натижасида бренд ўз маҳсулотларини тижорий йўналишларда кенг татбиқ этиш имкониятига эга бўлди.
Мутахассисларнинг фикрича, Волга C50 автомобилларининг «Яндекс Го» хизматининг бизнес тарифига киритилиши маҳаллий автомобилсозлик саноати учун муҳим қадамдир. Бу нафақат автомобилларнинг ишончлилигини реал шароитларда синовдан ўтказишга, балки брендга бўлган мижозлар ишончини янада оширишга хизмат қилади.
…