Ўзбекистонда электромобиллар сони 122,7 мингтага етди

·1·Авто
Ўзбекистонда электромобиллар сони 122,7 мингтага етди

Ўзбекистон кўчаларида электромобиллар тобора кўпаймоқда. Миллий статистика қўмитасининг янги маълумотларига кўра, 2026 йил 1 июль ҳолатига мамлакатда 122,7 мингта электромобиль расмий рўйхатдан ўтган. Уларнинг катта қисми Тошкент шаҳри ҳиссасига тўғри келади.

Бу кўрсаткич электромобиллар бозоридаги ўзгаришлар сўнгги даврда анча тезлашганини кўрсатади. 2025 йил 1 июль ҳолатида Ўзбекистонда 73,6 мингта электромобиль рўйхатга олинган эди. Демак, бир йил ичида уларнинг расмий сони қарийб 49,1 мингтага ошган.

Электромобилларнинг катта қисми Тошкентда

Ҳудудлар кесимидаги статистика энг катта фарқ пойтахтда эканини кўрсатмоқда.

2026 йил 1 июль ҳолатига Тошкент шаҳрида 88 496 та электромобиль рўйхатдан ўтган. Бу мамлакатдаги жами электромобилларнинг тахминан 72 фоизига тўғри келади.

Тошкент вилоятида эса 9 546 та электромобиль қайд этилган.

Кейинги ўринларда қуйидаги ҳудудлар жойлашган:

  • Самарқанд вилояти — 4 870 та;

  • Хоразм вилояти — 3 784 та;

  • Қашқадарё вилояти — 3 045 та;

  • Фарғона вилояти — 2 442 та;

  • Навоий вилояти — 2 227 та;

  • Бухоро вилояти — 1 963 та;

  • Андижон вилояти — 1 607 та.

Қорақалпоғистон Республикасида 1 387 та, Наманган вилоятида 1 237 та, Сирдарё вилоятида 993 та электромобиль рўйхатдан ўтган.

Жиззах вилоятида бу кўрсаткич 701 тани, Сурхондарё вилоятида эса 429 тани ташкил этган.

Бир йилда қарийб 50 мингтага кўпайди

Электромобиллар сонидаги ўсишни аввалги статистика билан таққослаганда тенденция янада яққол кўринади.

2025 йил 1 июль ҳолатига мамлакатда 73,6 мингта электромобиль мавжуд бўлган бўлса, 2026 йил 1 июльга келиб бу рақам 122,7 мингтага етган.

Яъни бир йил давомида расмий рўйхатдаги электромобиллар сони қарийб 66,7 фоизга ошган.

Бундан ташқари, 2026 йилнинг январь–июнь ойларида Ўзбекистонга хориждан 37 874 та электромобиль импорт қилинган. Уларнинг умумий қиймати 447,7 миллион АҚШ долларини ташкил этган. Импорт ҳажми ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 2,6 баробар кўпайган.

Электромобиллар бозорида Хитойнинг улуши катта

Январь–июнь ойларида мамлакатга олиб кирилган электромобилларнинг мутлақ кўпчилиги Хитойдан келган.

Статистика қўмитаси маълумотларига кўра, олти ойда Хитойдан 37 560 та электромобиль импорт қилинган. Гонконгдан 141 та, Кореядан 80 та, Германиядан 42 та ва АҚШдан 21 та электромобиль олиб кирилган.

Бу рақамлар Ўзбекистон электромобиль бозорида Хитой ишлаб чиқарувчиларининг ўрни юқори эканини кўрсатади.

Ҳудудлар ўртасидаги фарқ катта

Статистикадаги энг диққатга сазовор жиҳатлардан бири — электромобилларнинг мамлакат бўйлаб бир хил тақсимланмаганидир.

Пойтахтдаги 88 496 та электромобиль билан Сурхондарёдаги 429 та кўрсаткич ўртасида жуда катта тафовут бор.

Тошкент шаҳрининг ўзидаги электромобиллар сони Тошкент вилояти, Самарқанд, Хоразм, Қашқадарё, Фарғона ва Навоий вилоятларидаги кўрсаткичларнинг ҳар биридан бир неча баробар юқори.

Бу рақамлар электромобиллардан фойдаланиш ҳозирча, асосан, пойтахт ва унга яқин ҳудудларда жадалроқ оммалашаётганини кўрсатади.

2026 йил 1 июль ҳолатига Ўзбекистонда 122,7 мингта электромобиль рўйхатдан ўтган. Уларнинг 88,5 мингга яқини Тошкент шаҳри ҳиссасига тўғри келади.

Янги импорт ҳажмлари ва мамлакатда рўйхатдан ўтказилаётган электромобиллар сонининг ўсиши Ўзбекистон автомобиль бозорида электр транспорт воситалари улуши ортиб бораётганини кўрсатмоқда.

Энди асосий савол — бу ўсиш кейинги ойларда ҳам шу суръатда давом этадими ва электромобиллар пойтахтдан ташқари ҳудудларда қай даражада тез оммалашади?

ЭлектромобилларТошкентМиллий статистика қўмитасиХитой импорт
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда автомобиллар сони 4,9 миллиондан ошдиЎзбекистонда автомобиллар сони 4,9 миллиондан ошди29 июн 14:44Электромобиллар синови: энг самарали ва тежамкор электромобиллар аниқландиЭлектромобиллар синови: энг самарали ва тежамкор электромобиллар аниқланди17 август 11:52Қашқадарёда нечта электромобиль бор? Расмий маълумот берилдиҚашқадарёда нечта электромобиль бор? Расмий маълумот берилдиБугун 01:19Электромобиллар учун йўл солиғи ва пробегни алдаш муаммосиЭлектромобиллар учун йўл солиғи ва пробегни алдаш муаммоси11 август 16:28Иссиқ ҳаво ва электромобиллар: Renault 4 мисолида батарея самарадорлиги таҳлилиИссиқ ҳаво ва электромобиллар: Renault 4 мисолида батарея самарадорлиги таҳлили25 июн 14:58Электромобиллар корпоратив секторда оммалашмоқда: Солиқ имтиёзлари асосий омил бўлдиЭлектромобиллар корпоратив секторда оммалашмоқда: Солиқ имтиёзлари асосий омил бўлди22 июн 20:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди
Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди
Chery ва Jaguar Land Rover ҳамкорлигидаги Фреэландер 8 жаҳон рекордини ўрнатди
Chery ва Jaguar Land Rover ҳамкорлигидаги Фреэландер 8 жаҳон рекордини ўрнатди