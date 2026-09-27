Ўзбекистонда электромобиллар сони 122,7 мингтага етди
Ўзбекистон кўчаларида электромобиллар тобора кўпаймоқда. Миллий статистика қўмитасининг янги маълумотларига кўра, 2026 йил 1 июль ҳолатига мамлакатда 122,7 мингта электромобиль расмий рўйхатдан ўтган. Уларнинг катта қисми Тошкент шаҳри ҳиссасига тўғри келади.
Бу кўрсаткич электромобиллар бозоридаги ўзгаришлар сўнгги даврда анча тезлашганини кўрсатади. 2025 йил 1 июль ҳолатида Ўзбекистонда 73,6 мингта электромобиль рўйхатга олинган эди. Демак, бир йил ичида уларнинг расмий сони қарийб 49,1 мингтага ошган.
Электромобилларнинг катта қисми Тошкентда
Ҳудудлар кесимидаги статистика энг катта фарқ пойтахтда эканини кўрсатмоқда.
2026 йил 1 июль ҳолатига Тошкент шаҳрида 88 496 та электромобиль рўйхатдан ўтган. Бу мамлакатдаги жами электромобилларнинг тахминан 72 фоизига тўғри келади.
Тошкент вилоятида эса 9 546 та электромобиль қайд этилган.
Кейинги ўринларда қуйидаги ҳудудлар жойлашган:
Самарқанд вилояти — 4 870 та;
Хоразм вилояти — 3 784 та;
Қашқадарё вилояти — 3 045 та;
Фарғона вилояти — 2 442 та;
Навоий вилояти — 2 227 та;
Бухоро вилояти — 1 963 та;
Андижон вилояти — 1 607 та.
Қорақалпоғистон Республикасида 1 387 та, Наманган вилоятида 1 237 та, Сирдарё вилоятида 993 та электромобиль рўйхатдан ўтган.
Жиззах вилоятида бу кўрсаткич 701 тани, Сурхондарё вилоятида эса 429 тани ташкил этган.
Бир йилда қарийб 50 мингтага кўпайди
Электромобиллар сонидаги ўсишни аввалги статистика билан таққослаганда тенденция янада яққол кўринади.
2025 йил 1 июль ҳолатига мамлакатда 73,6 мингта электромобиль мавжуд бўлган бўлса, 2026 йил 1 июльга келиб бу рақам 122,7 мингтага етган.
Яъни бир йил давомида расмий рўйхатдаги электромобиллар сони қарийб 66,7 фоизга ошган.
Бундан ташқари, 2026 йилнинг январь–июнь ойларида Ўзбекистонга хориждан 37 874 та электромобиль импорт қилинган. Уларнинг умумий қиймати 447,7 миллион АҚШ долларини ташкил этган. Импорт ҳажми ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 2,6 баробар кўпайган.
Электромобиллар бозорида Хитойнинг улуши катта
Январь–июнь ойларида мамлакатга олиб кирилган электромобилларнинг мутлақ кўпчилиги Хитойдан келган.
Статистика қўмитаси маълумотларига кўра, олти ойда Хитойдан 37 560 та электромобиль импорт қилинган. Гонконгдан 141 та, Кореядан 80 та, Германиядан 42 та ва АҚШдан 21 та электромобиль олиб кирилган.
Бу рақамлар Ўзбекистон электромобиль бозорида Хитой ишлаб чиқарувчиларининг ўрни юқори эканини кўрсатади.
Ҳудудлар ўртасидаги фарқ катта
Статистикадаги энг диққатга сазовор жиҳатлардан бири — электромобилларнинг мамлакат бўйлаб бир хил тақсимланмаганидир.
Пойтахтдаги 88 496 та электромобиль билан Сурхондарёдаги 429 та кўрсаткич ўртасида жуда катта тафовут бор.
Тошкент шаҳрининг ўзидаги электромобиллар сони Тошкент вилояти, Самарқанд, Хоразм, Қашқадарё, Фарғона ва Навоий вилоятларидаги кўрсаткичларнинг ҳар биридан бир неча баробар юқори.
Бу рақамлар электромобиллардан фойдаланиш ҳозирча, асосан, пойтахт ва унга яқин ҳудудларда жадалроқ оммалашаётганини кўрсатади.
2026 йил 1 июль ҳолатига Ўзбекистонда 122,7 мингта электромобиль рўйхатдан ўтган. Уларнинг 88,5 мингга яқини Тошкент шаҳри ҳиссасига тўғри келади.
Янги импорт ҳажмлари ва мамлакатда рўйхатдан ўтказилаётган электромобиллар сонининг ўсиши Ўзбекистон автомобиль бозорида электр транспорт воситалари улуши ортиб бораётганини кўрсатмоқда.
Энди асосий савол — бу ўсиш кейинги ойларда ҳам шу суръатда давом этадими ва электромобиллар пойтахтдан ташқари ҳудудларда қай даражада тез оммалашади?
Изоҳлар 0
…