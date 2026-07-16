Хитойда такси хизмати шахсий автомобилдан арзонроққа тушмоқда: Сабаб — электромобиллар
Хитой транспорт бозорида туб бурилиш юз бермоқда: мамлакатда такси ва каршеринг хизматларининг оммавий электрификацияси туфайли йўловчи ташиш харажатлари кескин пасайди. Глобал нефт нархларининг ўсиши фонида бензинли шахсий автомобилдан фойдаланишдан кўра, замонавий электромобилларда такси хизматидан фойдаланиш ҳамёнбоп бўлиб қолди. Бу ҳолат нафақат иқтисодий, балки экологик манзарани ҳам ўзгартирмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ижтимоий тармоқларда хитойлик фойдаланувчилар ўз тажрибалари билан бўлишиб, шахсий машинани сақлаш ва унга ёнилғи қуйишдан кўра, мобил иловалар орқали такси чақириш фойдалироқ эканини таъкидламоқда. Май ойининг ўзида Хитой аҳолиси такси ва каршеринг хизматларидан 3,05 миллиард марта фойдаланган. Мартдан майгача бўлган даврда бундай саёҳатлар сони ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 6 фоизга ошган.
Иқтисодий омиллар ва рақобатнинг кучайишиЭкспертларнинг фикрича, йўлкира нархларининг тушишига бир неча омиллар сабаб бўлган. Биринчидан, иқтисодий ўсишнинг секинлашиши фонида меҳнат бозорида ҳайдовчилар сони кўпайди. Иккинчидан, арзон ва тежамкор электромобиллар эксплуатация харажатларини сезиларли даражада камайтирди. Натижада ташувчилар ўртасида кучли рақобат юзага келиб, бу истеъмолчилар учун нархларнинг пасайишига хизмат қилди.
Ҳозирда Хитойдаги 1,3 миллион такси автомобилларининг қарийб ярми электр энергиясида ҳаракатланади. Йирик мегаполисларда эса бу кўрсаткич деярли 100 фоизга яқинлашиб қолган. Мамлакатнинг энг йирик агрегатори ҳисобланган Диди сервиси бир йил ичида ўз паркига 2 миллионта гибрид ва электромобил қўшди. Ҳозирда ушбу платформадаги жами 8 миллион транспорт воситасининг 75 фоизи экологик тоза машиналар ҳисобланади.
Ёқилғи истеъмоли ва келажак истиқболлариЭлектромобилларнинг оммалашиши Хитойнинг энергетика балансига ҳам таъсир кўрсатмай қолмади. Май ойи якунларига кўра, мамлакатда бензин истеъмоли 10 фоизга, дизел ёқилғиси эса 14 фоизга камайган. Бу кўрсаткич юк ташувлари ҳажми ошгани ва байрам кунларидаги юқори фаолликка қарамасдан қайд этилгани диққатга сазовордир.
Греэнпеасе ташкилоти прогнозларига кўра, 2035-йилга бориб Хитойдаги такси ва каршеринг хизматларининг 90 фоизи электромобиллар ҳиссасига тўғри келади. Одамлар ички ёнув двигателли шахсий машиналардан воз кечиб, жамоат транспорти ва арзон электр-таксиларга ўтишда давом этмоқда. Бу тажриба Ўзбекистон каби электромобиллар бозори жадал ривожланаётган давлатлар учун ҳам яқин келажакдаги асосий трендлардан бири бўлиши мумкин.
…