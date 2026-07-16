Хитойда такси хизмати шахсий автомобилдан арзонроққа тушмоқда: Сабаб — электромобиллар

·0·Авто
Хитойда такси хизмати шахсий автомобилдан арзонроққа тушмоқда: Сабаб — электромобиллар

Хитой транспорт бозорида туб бурилиш юз бермоқда: мамлакатда такси ва каршеринг хизматларининг оммавий электрификацияси туфайли йўловчи ташиш харажатлари кескин пасайди. Глобал нефт нархларининг ўсиши фонида бензинли шахсий автомобилдан фойдаланишдан кўра, замонавий электромобилларда такси хизматидан фойдаланиш ҳамёнбоп бўлиб қолди. Бу ҳолат нафақат иқтисодий, балки экологик манзарани ҳам ўзгартирмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ижтимоий тармоқларда хитойлик фойдаланувчилар ўз тажрибалари билан бўлишиб, шахсий машинани сақлаш ва унга ёнилғи қуйишдан кўра, мобил иловалар орқали такси чақириш фойдалироқ эканини таъкидламоқда. Май ойининг ўзида Хитой аҳолиси такси ва каршеринг хизматларидан 3,05 миллиард марта фойдаланган. Мартдан майгача бўлган даврда бундай саёҳатлар сони ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 6 фоизга ошган.

Иқтисодий омиллар ва рақобатнинг кучайиши

Экспертларнинг фикрича, йўлкира нархларининг тушишига бир неча омиллар сабаб бўлган. Биринчидан, иқтисодий ўсишнинг секинлашиши фонида меҳнат бозорида ҳайдовчилар сони кўпайди. Иккинчидан, арзон ва тежамкор электромобиллар эксплуатация харажатларини сезиларли даражада камайтирди. Натижада ташувчилар ўртасида кучли рақобат юзага келиб, бу истеъмолчилар учун нархларнинг пасайишига хизмат қилди.

Ҳозирда Хитойдаги 1,3 миллион такси автомобилларининг қарийб ярми электр энергиясида ҳаракатланади. Йирик мегаполисларда эса бу кўрсаткич деярли 100 фоизга яқинлашиб қолган. Мамлакатнинг энг йирик агрегатори ҳисобланган Диди сервиси бир йил ичида ўз паркига 2 миллионта гибрид ва электромобил қўшди. Ҳозирда ушбу платформадаги жами 8 миллион транспорт воситасининг 75 фоизи экологик тоза машиналар ҳисобланади.

Ёқилғи истеъмоли ва келажак истиқболлари

Электромобилларнинг оммалашиши Хитойнинг энергетика балансига ҳам таъсир кўрсатмай қолмади. Май ойи якунларига кўра, мамлакатда бензин истеъмоли 10 фоизга, дизел ёқилғиси эса 14 фоизга камайган. Бу кўрсаткич юк ташувлари ҳажми ошгани ва байрам кунларидаги юқори фаолликка қарамасдан қайд этилгани диққатга сазовордир.

Греэнпеасе ташкилоти прогнозларига кўра, 2035-йилга бориб Хитойдаги такси ва каршеринг хизматларининг 90 фоизи электромобиллар ҳиссасига тўғри келади. Одамлар ички ёнув двигателли шахсий машиналардан воз кечиб, жамоат транспорти ва арзон электр-таксиларга ўтишда давом этмоқда. Бу тажриба Ўзбекистон каби электромобиллар бозори жадал ривожланаётган давлатлар учун ҳам яқин келажакдаги асосий трендлардан бири бўлиши мумкин.

ХитойЭлектромобилТаксиИқтисодиётЭнергетика
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ford 2027-йилги Ле Манс пойгалари учун янги V8 двигателини тақдим этдиFord 2027-йилги Ле Манс пойгалари учун янги V8 двигателини тақдим этдиБугун, 21:27Bentley ўзининг илк электромобили Торкал учун ўзига хос "овоз" яратдиBentley ўзининг илк электромобили Торкал учун ўзига хос "овоз" яратдиБугун, 19:25Афсонавий Женсен Интерсептор қайтмоқда: Янги GTХ модели пойга йўлаклари учун тайёрланадиАфсонавий Женсен Интерсептор қайтмоқда: Янги GTХ модели пойга йўлаклари учун тайёрланадиБугун, 13:24Гибрид автомобиллар учун солиқ имтиёзлари: Компания транспортидан фойдаланиш нега фойдали?Гибрид автомобиллар учун солиқ имтиёзлари: Компания транспортидан фойдаланиш нега фойдали?Бугун, 12:21Буюк Британиядаги янги солиқ ислоҳоти электромобил бозорига салбий таъсир қилиши мумкинБуюк Британиядаги янги солиқ ислоҳоти электромобил бозорига салбий таъсир қилиши мумкинБугун, 11:27Range Rover Sport Электрик: V8 двигателисиз ҳам ҳайратлантира оладиган қувватRange Rover Sport Электрик: V8 двигателисиз ҳам ҳайратлантира оладиган қувватБугун, 04:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди