Kia PV7 электромобили тақдим этилди: Ford Э-Трансит Кустом рақиби
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Kia компанияси Ford Э-Трансит Кустомга рақобатчи сифатида Kia PV7 электромобилини тақдим этди.
- Янги фургон юк ва йўловчи версияларида бўлиб, 1200 кг гача юк кўтара олади ва 11 тагача йўловчини ташиши мумкин.
- Kia PV7 268 от кучига эга электр двигатели билан жиҳозланган ва 96.2 кВ/соат батарея билан 460 км масофани босиб ўтиши мумкин, шунингдек, 350 кВ тезкор қувватлашни қўллаб-қувватлайди.
- Машина 14.
Жанубий Кореянинг Kia компанияси тижорат транспорти бозорини забт этишга қаратилган янги Kia PV7 электромобилини расман намойиш қилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур русум машҳур Ford Э-Трансит Кустом моделига асосий рақиб сифатида яратилган бўлиб, янада кенг имкониятлар ва узоқ масофага ҳаракатланиш қувватини тақдим этади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Корея брендининг иккинчи электр фургони ўзидан олдинги кичикроқ PV5 модели билан бир хил архитектурага таянади. Автомобил таниш «бурунли» ташқи кўринишни сақлаб қолган, бироқ юк ташиш имкониятларини ошириш мақсадида унинг кузови сезиларли даражада узайтирилган.
Техник имкониятлар ва юриш масофасиЯнги Kia PV7 йўловчи ва юк ташиш версияларида бозорга чиқарилади. Узайтирилган базага эга юк машинаси учта Евро-поддонни сиғдира олади ва 1200 килограммгача бўлган оғирликдаги юкни ташиш қувватига эга. Йўловчи версияси эса мижозларнинг эҳтиёжидан келиб чиққан ҳолда етти, тўққиз ва ўн бир ўриндиқли конфигурацияларда таклиф қилинади. Бироқ 11 ўриндиқли талқин дастлаб фақат Корея бозори учун мўлжалланиши кутилмоқда.
Автомобил олд ўққа ўрнатилган ва 268 от кучига эга ягона электр двигател билан жиҳозланади. Кейинчалик эса тўрт айланма ғилдиракли тўлиқ приводли версияси ҳам сотувга чиқарилиши режалаштирилган. Батарея турларига келсак, харидорларга иккита вариант тақдим этилади:
- Стандарт масофага мўлжалланган PV7 71.5 кВ/соат сиғимли батарея билан таъминланади.
- Лонг Ранге Карго юк версияси эса 96.2 кВ/соатлик батарея ёрдамида қувват олишсиз 286 мил (тахминан 460 километр) масофани босиб ўта олади.
Интерер ва нарх сиёсатиМашина салонининг дизайни PV5 модели билан деярли бир хил бўлиб, унда тўртбурчак шаклдаги рул чамбарига ва рақамли экранларга алоҳида эътибор қаратилган. Марказий консолда сунъий интеллект интеграциясига эга янги Плеос операцион тизимида ишлайдиган 14.6 дюймли ахборот-кўнгилочар сенсорли экрани жойлашган. Ушбу тизим учинчи томон иловаларини ўрнатиш имконини беради.
Ҳозирча автомобилнинг аниқ нархлари эълон қилинмади. Бироқ экспертларнинг фикрича, Kia бу борада ҳам ўзининг анъанасига содиқ қолиб, асосий рақобатчиларидан сезиларли даражада арзон нарх белгилайди. Мисол учун, PV5 йўловчи талқини ўзининг асосий рақиби ҳисобланган Volkswagen ИД Бузз нархидан деярли икки баробар арзонлиги билан ажралиб туради. Таққослаш учун, Ford Э-Трансит Кустом модели солиқни ҳисобга олмаганда 43 630 фунт стерлингдан бошланади.
Изоҳлар 0
…