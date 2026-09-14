Kia PV7 электромобили тақдим этилди: Ford Э-Трансит Кустом рақиби

·5·Авто
Kia PV7 электромобили тақдим этилди: Ford Э-Трансит Кустом рақиби
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Kia компанияси Ford Э-Трансит Кустомга рақобатчи сифатида Kia PV7 электромобилини тақдим этди.
  • Янги фургон юк ва йўловчи версияларида бўлиб, 1200 кг гача юк кўтара олади ва 11 тагача йўловчини ташиши мумкин.
  • Kia PV7 268 от кучига эга электр двигатели билан жиҳозланган ва 96.2 кВ/соат батарея билан 460 км масофани босиб ўтиши мумкин, шунингдек, 350 кВ тезкор қувватлашни қўллаб-қувватлайди.
  • Машина 14.

Жанубий Кореянинг Kia компанияси тижорат транспорти бозорини забт этишга қаратилган янги Kia PV7 электромобилини расман намойиш қилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур русум машҳур Ford Э-Трансит Кустом моделига асосий рақиб сифатида яратилган бўлиб, янада кенг имкониятлар ва узоқ масофага ҳаракатланиш қувватини тақдим этади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Корея брендининг иккинчи электр фургони ўзидан олдинги кичикроқ PV5 модели билан бир хил архитектурага таянади. Автомобил таниш «бурунли» ташқи кўринишни сақлаб қолган, бироқ юк ташиш имкониятларини ошириш мақсадида унинг кузови сезиларли даражада узайтирилган.

Техник имкониятлар ва юриш масофаси

Янги Kia PV7 йўловчи ва юк ташиш версияларида бозорга чиқарилади. Узайтирилган базага эга юк машинаси учта Евро-поддонни сиғдира олади ва 1200 килограммгача бўлган оғирликдаги юкни ташиш қувватига эга. Йўловчи версияси эса мижозларнинг эҳтиёжидан келиб чиққан ҳолда етти, тўққиз ва ўн бир ўриндиқли конфигурацияларда таклиф қилинади. Бироқ 11 ўриндиқли талқин дастлаб фақат Корея бозори учун мўлжалланиши кутилмоқда.

Автомобил олд ўққа ўрнатилган ва 268 от кучига эга ягона электр двигател билан жиҳозланади. Кейинчалик эса тўрт айланма ғилдиракли тўлиқ приводли версияси ҳам сотувга чиқарилиши режалаштирилган. Батарея турларига келсак, харидорларга иккита вариант тақдим этилади:

  • Стандарт масофага мўлжалланган PV7 71.5 кВ/соат сиғимли батарея билан таъминланади.
  • Лонг Ранге Карго юк версияси эса 96.2 кВ/соатлик батарея ёрдамида қувват олишсиз 286 мил (тахминан 460 километр) масофани босиб ўта олади.
Шунингдек, фургон 350 кВгача бўлган тезкор қувватлаш станцияларида атиги 20 дақиқада 10 фоиздан 80 фоизгача қувват олиши мумкин. Бундан ташқари, батарея электр асбоблари каби ташқи қурилмаларни ҳам қувватлантириш имкониятига эга.

Интерер ва нарх сиёсати

Машина салонининг дизайни PV5 модели билан деярли бир хил бўлиб, унда тўртбурчак шаклдаги рул чамбарига ва рақамли экранларга алоҳида эътибор қаратилган. Марказий консолда сунъий интеллект интеграциясига эга янги Плеос операцион тизимида ишлайдиган 14.6 дюймли ахборот-кўнгилочар сенсорли экрани жойлашган. Ушбу тизим учинчи томон иловаларини ўрнатиш имконини беради.

Ҳозирча автомобилнинг аниқ нархлари эълон қилинмади. Бироқ экспертларнинг фикрича, Kia бу борада ҳам ўзининг анъанасига содиқ қолиб, асосий рақобатчиларидан сезиларли даражада арзон нарх белгилайди. Мисол учун, PV5 йўловчи талқини ўзининг асосий рақиби ҳисобланган Volkswagen ИД Бузз нархидан деярли икки баробар арзонлиги билан ажралиб туради. Таққослаш учун, Ford Э-Трансит Кустом модели солиқни ҳисобга олмаганда 43 630 фунт стерлингдан бошланади.

KiaЭлектромобилФургонАвтоянгиликларТранспорт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошладиXiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошладиБугун, 14:54Hyundai автопилот жорий этишни атайлаб секинлаштирмоқдаHyundai автопилот жорий этишни атайлаб секинлаштирмоқдаБугун, 13:56Chery ва Jaguar Land Rover ҳамкорлигидаги Фреэландер 8 жаҳон рекордини ўрнатдиChery ва Jaguar Land Rover ҳамкорлигидаги Фреэландер 8 жаҳон рекордини ўрнатдиКеча, 20:28Honda Пасспорт ТраилSport 2027 тақдим этилди ва клиренци оширилдиHonda Пасспорт ТраилSport 2027 тақдим этилди ва клиренци оширилдиКеча, 18:29Xiaomi компанияси янги кроссоверини тақдим этдиXiaomi компанияси янги кроссоверини тақдим этди12.09, 13:50Xiaomi 1688 километр юрадиган “автоуй” кроссоверини тақдим этдиXiaomi 1688 километр юрадиган “автоуй” кроссоверини тақдим этди11.09, 19:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
Genesis компанияси ўзининг энг йирик электр автомобили GV90ни намойиш этди
Genesis компанияси ўзининг энг йирик электр автомобили GV90ни намойиш этди
Янги авлод Kia Sportage дизайни ошкор этилди
Янги авлод Kia Sportage дизайни ошкор этилди