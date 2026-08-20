Wesley So gewinnt den prestigeträchtigen Sinquefield Cup: Sindarov auf Platz 3
Der Sinquefield Cup, eines der prestigeträchtigsten Schachturniere der Welt, endete dramatisch. Der US-Großmeister Wesley So besiegte Indiens jungen Star Rameshbabu Praggnanandhaa im entscheidenden Tiebreak und gewann den Hauptpreis zum zweiten Mal in Folge sowie zum dritten Mal in seiner Karriere. Usbekischer junger Großmeister Javokhir Sindarov sicherte sich ebenfalls einen Platz unter den Top drei der weltbesten Schachspieler.
Remis im Armageddon und der Meisterpokal
Nachdem beide Schnellschachpartien im Titelduell des Turniers remis endeten, fiel die Entscheidung im Armageddon. Wesley So, der mit den schwarzen Steinen spielen durfte, erreichte das benötigte Remis, wurde Turniersieger und kassierte das Preisgeld von 87.500 Dollar.
Der usbekische 20-jährige Talent Javokhir Sindarov erzielte nach 9 klassischen Partien 5 Punkte und belegte gemeinsam mit dem Deutschen Vincent Keymer den dritten Platz.
Sinquefield Cup: Endstand und Preisgeld
Platz
Großmeister / Land
Erzielte Punkte / Status
Preisgeld ($)
1. Platz
Wesley So (USA)
Sieger (Sieg im Armageddon)
87.500 $
2. Platz
R. Praggnanandhaa (Indien)
Finalist (im Tiebreak besiegt)
77.500 $
3. Platz
Javokhir Sindarov (Usbekistan)
5 Punkte in 9 Partien
42.500 $
3. Platz
Vincent Keymer (Deutschland)
5 Punkte in 9 Partien
42.500 $
Ein weiterer Erfolg der usbekischen Schachschule
Javokhir Sindarovs Platz unter den Top drei bei diesem Supertturnier und sein hohes Preisgeld beweisen erneut, dass er sich einen festen Platz in der Weltelite des Schachs erarbeitet.
Glauben Sie, dass Javokhir Sindarov in den kommenden Jahren bereit ist, das Kandidatenturnier um den Weltmeistertitel zu gewinnen?
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