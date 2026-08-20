Der Sinquefield Cup, eines der prestigeträchtigsten Schachturniere der Welt, endete dramatisch. Der US-Großmeister Wesley So besiegte Indiens jungen Star Rameshbabu Praggnanandhaa im entscheidenden Tiebreak und gewann den Hauptpreis zum zweiten Mal in Folge sowie zum dritten Mal in seiner Karriere. Usbekischer junger Großmeister Javokhir Sindarov sicherte sich ebenfalls einen Platz unter den Top drei der weltbesten Schachspieler.

Remis im Armageddon und der Meisterpokal

Nachdem beide Schnellschachpartien im Titelduell des Turniers remis endeten, fiel die Entscheidung im Armageddon. Wesley So, der mit den schwarzen Steinen spielen durfte, erreichte das benötigte Remis, wurde Turniersieger und kassierte das Preisgeld von 87.500 Dollar.

Der usbekische 20-jährige Talent Javokhir Sindarov erzielte nach 9 klassischen Partien 5 Punkte und belegte gemeinsam mit dem Deutschen Vincent Keymer den dritten Platz.

Sinquefield Cup: Endstand und Preisgeld

Platz Großmeister / Land Erzielte Punkte / Status Preisgeld ($) 1. Platz Wesley So (USA) Sieger (Sieg im Armageddon) 87.500 $ 2. Platz R. Praggnanandhaa (Indien) Finalist (im Tiebreak besiegt) 77.500 $ 3. Platz Javokhir Sindarov (Usbekistan) 5 Punkte in 9 Partien 42.500 $ 3. Platz Vincent Keymer (Deutschland) 5 Punkte in 9 Partien 42.500 $

Ein weiterer Erfolg der usbekischen Schachschule

Javokhir Sindarovs Platz unter den Top drei bei diesem Supertturnier und sein hohes Preisgeld beweisen erneut, dass er sich einen festen Platz in der Weltelite des Schachs erarbeitet.

Glauben Sie, dass Javokhir Sindarov in den kommenden Jahren bereit ist, das Kandidatenturnier um den Weltmeistertitel zu gewinnen?

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