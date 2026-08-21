Trump: Ein Abkommen mit dem Iran zu schließen wird immer schwieriger

US-Präsident Donald Trump erklärte, dass Gespräche mit dem Iran und der Abschluss eines neuen Abkommens schwieriger geworden seien. Seiner Ansicht nach habe der Tod hochrangiger iranischer Führungspersönlichkeiten den Verhandlungsprozess erheblich beeinflusst.

Führungswechsel in Teheran

Mojtaba Chamenei hat seinen Vater Ali Chamenei als neuen Obersten Führer des Iran abgelöst. Ali Chamenei starb am ersten Tag der US-amerikanischen und israelischen Angriffe auf den Iran, die am 28. Februar begonnen hatten.

Mojtaba Chamenei ist seit seiner Wahl zum Obersten Führer in der Nacht zum 9. März noch nicht öffentlich aufgetreten. Gleichzeitig veröffentlichte sein Pressedienst mehrere Erklärungen in seinem Namen.

„Ein Teil des Problems besteht darin, dass viele Führungspersönlichkeiten getötet wurden. Ein Abkommen zu schließen ist nicht einfach“, sagte Trump.

Die USA wissen nicht, mit wem sie verhandeln sollen

Trump zufolge haben die tiefgreifenden Veränderungen in der iranischen Führung auch die Verhandlungen für Washington erschwert.

Seinen Worten zufolge haben Vertreter der US-Regierung derzeit Schwierigkeiten zu klären, mit wem sie verhandeln sollen.

Könnten die Verhandlungen wieder aufgenommen werden?

Am 18. August sagte Trump, dass die USA nicht mit dem Iran verhandelten und vorerst keine solchen Gespräche planten.

Am 19. August räumte der US-Präsident jedoch im Gespräch mit Journalisten die Möglichkeit einer Wiederaufnahme der Friedensgespräche zwischen den beiden Ländern ein.

Damit bleibt das Schicksal eines möglichen Abkommens zwischen Washington und Teheran vorerst ungewiss.