Eine ungewöhnliche Situation entstand während eines Gesprächs von US-Präsident Donald Trump mit Medienvertretern, als scharfe Kritik des ukrainischen Staatschefs Wolodymyr Selenskyj am Weißen Haus thematisiert wurde. Als Journalisten Trump ein Video zeigten, in dem Selenskyj das Energieabkommen zwischen Washington und Moskau als „Schwäche der US-Administration“ bezeichnete, stand hinter dem Präsidenten der legendäre Boxer Mike Tyson, dessen heftige emotionale Reaktion von den Kameras eingefangen wurde.

Der ehemalige Schwergewichts-Weltmeister, der als langjähriger enger Freund und Unterstützer von Donald Trump gilt, ließ eine solche Aussage gegen seinen Freund nicht unkommentiert.

Der Blick hinter Trump: Wie kam es dazu?

Während des Gesprächs mit den Medien konfrontierten Reporter Donald Trump mit der Aussage von Wolodymyr Selenskyj über das mit Russland geschlossene Diesel-Abkommen und zeigten ihm die Aufnahme auf einem Gerät:

Plötzlicher Gesichtsausdruck: Der Telegram-Kanal-Autor und Journalist Alexander Junaschew merkte an, dass Mike Tyson, der hinter Trump stand, sofort seinen Gesichtsausdruck änderte, als er die Aussage hörte, und einen wütenden Blick auf das Telefon des Reporters warf;

„Noch ein Feind“: „Der Boxer ist ein langjähriger Unterstützer des amerikanischen Präsidenten. Er war sichtlich daran interessiert, wer seinen Freund beleidigt. Nun, sie haben einen weiteren Feind gewonnen“, betonte der Journalist, der die Situation beobachtete;

Diskussion in sozialen Netzwerken: Das Video verbreitete sich schnell in den Netzwerken und wurde zu einem der meistdiskutierten Themen in der Welt der Politik und des Sports.

Grund für den Streit: Großes Diesel-Abkommen mit Russland

Dieser politische Streit wurde durch ein neues Abkommen zwischen Washington und Moskau ausgelöst:

Abkommen vom 9. Oktober: Donald Trump gab bekannt, dass er mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin eine offizielle Vereinbarung über die Lieferung von russischem Dieselkraftstoff an die USA getroffen hat;

Große Mengen: Laut dem amerikanischen Staatschef übersteigt die erste Lieferung 300.000 Tonnen , und im November werden weitere 500.000 Tonnen erwartet;

Reaktion von Selenskyj: Der ukrainische Staatschef hatte dieses Energieabkommen zwischen Washington und Moskau als Schwäche und Aufweichung der Position des Weißen Hauses bewertet und scharfen Protest geäußert.

Vor dem Hintergrund der Entscheidung des US-Präsidenten und seiner offenen Auseinandersetzungen mit Selenskyj zieht das Auftreten prominenter Persönlichkeiten wie Mike Tyson an Trumps Seite die öffentliche Aufmerksamkeit weiter auf sich.