Was kostet eine Übernachtung auf dem Mond? Der Preis übersteigt 10 Millionen Dollar

Ein Startup ausKalifornien hat damit begonnen, Anzahlungen von bis zu 1 Million Dollar von Touristen entgegenzunehmen, die als Erste in einem geplanten Hotel auf dem Mond übernachten möchten. Sollte das Projekt gelingen, könnten Menschen zum ersten Mal in der Geschichte die Möglichkeit haben, in einem Hotel auf der Mondoberfläche Urlaub zu machen.

Das von der 21-jährigen Skyler Chan gegründete Startup GRU Space plant, bis 2032 das erste Mondhotel der Welt zu eröffnen. Das Unternehmen nimmt bereits jetzt Anzahlungen für Buchungen von Kunden entgegen, die sich für den Weltraum interessieren und bereit sind, hohe Summen zu investieren.

Der endgültige Preis für die Zimmer im Hotel steht noch nicht fest. Chan gibt jedoch an, dass der Wert jedes Zimmers 10 Millionen Dollar übersteigen könnte. Gleichzeitig müssen die Kunden diesen Betrag nicht auf einmal bezahlen. Je nach gewählten Leistungen und Konditionen akzeptiert das Unternehmen Anzahlungen zwischen 250.000 und 1 Million Dollar.

Es gab bereits früher Unternehmen, die den Bau eines Hotels auf dem Mond planten. Das Besondere am Projekt von GRU Space ist jedoch die Bauweise. Anstatt Baumaterialien und schwere Maschinen von der Erde zum Mond zu transportieren, plant das Unternehmen den Einsatz robotischer Systeme. Diese Roboter sollen aus Mondgestein stabile Blöcke herstellen und diese zu Strukturen zusammenfügen, die den rauen und komplexen Bedingungen des Mondes standhalten.

Die Bauarbeiten für das Projekt sind für das Jahr 2029 vorgesehen. Dieser Prozess hängt jedoch von der Erteilung der entsprechenden behördlichen Genehmigungen ab.

„Wir leben in einer bedeutenden historischen Ära, in der wir Menschen die Möglichkeit haben könnten, zu unseren Lebzeiten auch außerhalb der Erde zu leben. Wenn wir unser Ziel erreichen, könnten Milliarden von Menschen auf dem Mond und dem Mars geboren werden und die Schönheit des Lebens dort erfahren“, sagte die Gründerin von GRU Space in einer Erklärung.

Das Ziel des Unternehmens, die erste permanente Einrichtung außerhalb der Erde zu errichten, mag derzeit wie ein utopischer Plan erscheinen. Doch Skyler Chan unterscheidet sich von gewöhnlichen Startup-Gründern. Sie hegt seit ihrer Kindheit ein großes Interesse am Weltraum und hat ihr Leben diesem Traum gewidmet.

Bereits als Teenager begann Chan mit dem Training, um Pilotin der Air Force zu werden. Zudem war sie an der Entwicklung eines 3D-Druck-Experiments beteiligt, das mit Unterstützung der NASA ins All geschickt wurde. Auch vor ihrem Abschluss an der UC Berkeley arbeitete sie kontinuierlich an ihren eigenen wissenschaftlich-technischen Projekten.

Letztes Jahr wurde Chan in das bekannte Startup-Förderprogramm Y Combinator aufgenommen. Sie wurde eine der jüngsten unabhängigen Gründerinnen in der Geschichte dieses Accelerators, die im Bereich der Raumfahrt tätig ist.

Sollten die Pläne von GRU Space verwirklicht werden, könnte die Idee eines Mondhotels von Science-Fiction zu einem realen Projekt werden. Wann es jedoch in Betrieb gehen wird, wie hoch der endgültige Preis der Zimmer sein wird und wie die Touristen zum Mond gelangen, hängt noch von der Lösung zahlreicher technischer und organisatorischer Fragen ab.