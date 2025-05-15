Трампнинг Қатарга ташрифи: АҚШ 1,2 триллион долларлик тарихий битимларга эришди!

·381·Дунё
Трампнинг Қатарга ташрифи: АҚШ 1,2 триллион долларлик тарихий битимларга эришди!
АҚШ президенти Доналд Трампнинг Яқин Шарқ мамлакатларига сафари давомида навбатдаги манзили Қатар давлати бўлди. Бу ташриф икки давлат ўртасидаги муносабатларни янги даражага кўтаргани таъкидланмоқда. Оқ уй матбуот хизмати томонидан берилган маълумотга кўра, икки мамлакат раҳбарлари иқтисодий ва мудофаа соҳалари бўйича умумий қиймати 1,2 триллион доллардан ортиқ бўлган йирик шартномаларни имзолашга муваффақ бўлган.

Бу тарихий битимларни имзолаш жараёнида президент Трамп ва Қатар амири Шайх Тамим бин Ҳамад ол Соний иштирок этган. АҚШ маъмуриятининг таъкидлашича, ушбу келишувлар мамлакат иқтисодиёти учун «янги Олтин аср» эшикларини очиб беради ва келажак авлодларга фаровонлик ҳамда инновациялар имкониятини яратади.

Биринчи галда, мудофаа соҳасидаги ҳамкорлик эътибор марказида бўлди. Қатар АҚШнинг энг йирик мудофаа компанияларидан замонавий ҳарбий техника сотиб олиш бўйича келишувларга эришди. Хусусан, дунёда ўзининг юқори технологиялари билан машҳур бўлган Райтҳеон (Raytheon) компаниясидан замонавий дронларга қарши курашиш учун мўлжалланган махсус FS-LIDS (Raytheon Fixed Site – Low, Slow, Small Unmanned Aerial System Integrated Defeat System) тизимларини харид қилади. Шу билан Қатар ушбу инновацион мудофаа технологияларининг илк халқаро харидори бўлиб қолмоқда.

Шунингдек, Қатар яна бир АҚШ мудофаа компанияси – General Atomics билан ҳам ҳамкорлик алоқаларини мустаҳкамлади. Бу ҳамкорлик доирасида Қатар 2 миллиард долларга баҳоланган энг янги учувчисиз учиш аппаратлари (MS-9B) билан ўз қуролли кучларини таъминлашни режалаштирмоқда.

Мудофаа соҳасидаги шартномалар билан биргаликда иқтисодий ҳамкорлик йўналишида ҳам қатор муҳим битимларга имзо чекилди. Хусусан, дунёдаги йирик авиакомпаниялардан бири ҳисобланган Qatar Airways АҚШнинг машҳур самолётсозлик концерни Boeing билан катта ҳажмда шартнома имзолади. Ушбу шартнома бўйича Қатар авиакомпанияси 160 та энг замонавий самолётни сотиб олади, битимнинг умумий қиймати эса тахминан 200 миллиард долларни ташкил этади.

Президент Доналд Трамп ушбу битимларнинг имзоланишини юқори баҳолаб, бундай йирик миқёсдаги келишувларни АҚШ иқтисодиётининг янги босқичга ўтишида муҳим қадам сифатида қайд этди. «Бу битимлар орқали биз мамлакатимизда ишлаб чиқариш соҳасини янада ривожлантирамиз, янги иш ўринлари яратамиз ҳамда Американинг дунёдаги технологик етакчилигини янада мустаҳкамлаймиз», — деди АҚШ президенти ўз чиқишида.

Оқ уй вакиллари мазкур шартномаларни нафақат иқтисодий аҳамиятини таъкидлаб, балки уларнинг стратегик жиҳатдан ҳам муҳимлигини алоҳида қайд этдилар. Уларнинг таъкидлашича, АҚШ ва Қатар ўртасидаги бундай йирик келишувлар минтақадаги хавфсизлик ва барқарорликни мустаҳкамлашга хизмат қилади.

Экспертлар ҳам бу келишувларни ижобий баҳолаб, икки мамлакат ўртасидаги ҳамкорликнинг келажакда янада чуқурлашишига ишонч билдиришмоқда.

Zamin.uz таҳририяти дунё сиёсат ва иқтисодиётидаги муҳим ўзгаришларни кузатишда давом этади!
АҚШ ТашрифиДоналд ТрампҚатар МустақиллигиИқтисодий ҲамкорликМудофаа ТехнологиялариШартнома Имзолари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Англияда ота ва қиз тиббиёт олийгоҳини бирга тамомладиАнглияда ота ва қиз тиббиёт олийгоҳини бирга тамомладиБугун, 13:23Дунёдаги энг чуқур бассейн: сув остида бутун бир шаҳар яширинганДунёдаги энг чуқур бассейн: сув остида бутун бир шаҳар яширинганБугун, 12:52Хитойда робот болакайни тепиб юбордиХитойда робот болакайни тепиб юбордиБугун, 12:36“Сувараклар партияси” намойиши ортидан олти киши ҳибсга олинди“Сувараклар партияси” намойиши ортидан олти киши ҳибсга олиндиБугун, 12:09Ҳижобсиз юрган аёллар қамоққа олиниши мумкин — “Толибон”Ҳижобсиз юрган аёллар қамоққа олиниши мумкин — “Толибон”Бугун, 11:40Ҳиндистондаги меҳмонхона ёнғинида ўзбекистонлик ҳалок бўлдиҲиндистондаги меҳмонхона ёнғинида ўзбекистонлик ҳалок бўлдиБугун, 08:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди