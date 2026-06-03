Японияда айиқ одамларга ҳужум қилди: 4 киши жароҳатланди

·115·Дунё
Японияда айиқ одамларга ҳужум қилди: 4 киши жароҳатланди

Японияда айиқнинг одамлар яшайдиган ҳудудга кириб келиши билан боғлиқ хавфли ҳолат юз берди. Фукусима шаҳрида содир бўлган ушбу ҳодиса оқибатида камида тўрт киши жароҳатланди.

Маълумотларга кўра, айиқ дастлаб саноат ҳудудига кириб, металлургия заводида ишлаётган икки нафар ходимга ҳужум қилган. Кейинчалик у ҳудудни тарк этиб, яқин атрофдаги турар жой массивига ўтган ва у ерда яна икки кишига — бир аёл ҳамда офис биносида бўлган эркакка жароҳат етказган.

Жароҳатланганларнинг барчаси зудлик билан шифохонага ётқизилган. Уларнинг ҳолати ҳақида аниқ маълумотлар берилмаган бўлса-да, шифокорлар зарур тиббий ёрдам кўрсатаётгани айтилмоқда.

Маҳаллий полиция айиқ ҳали ҳам шаҳар ҳудудида бўлиши мумкинлигидан огоҳлантирган. Шу сабабли хавфсизлик чораларини кучайтириш мақсадида айрим мактабларда дарслар вақтинча бекор қилинган. Аҳолидан эса эҳтиёткор бўлиш, ёлғиз юрмаслик ва зарурат бўлмаса ташқарига чиқмаслик сўралган.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, сўнгги йилларда ўрмон ҳудудларининг қисқариши ва озиқ-овқат етишмовчилиги сабабли ёввойи ҳайвонларнинг аҳоли яшаш жойларига яқинлашиши кўпайган. Шу боис бундай ҳолатлар хавфли бўлиб, аҳолининг ҳушёрлиги муҳим аҳамият касб этади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нью-Деҳлидаги меҳмонхона ёнғини 21 кишининг ҳаётига зомин бўлдиБугун, 07:14Пластик бутилкалардан чиққан ноодатий куй барчани ҳайратда қолдирди (видео)Бугун, 07:09Марказий Осиё ёзида кучли ёмғирлар хавфи ортиши мумкинБугун, 04:37Филларнинг ўзига хос “тарбия усули” ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқдаКеча, 17:55Федерал телеканаллар эфирида қайси мавзулар етакчилик қилди?Кеча, 17:47Зеленский Путин билан тўғридан-тўғри музокарага тайёр эканини айтди...Кеча, 16:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Гиннес китоби янгиланди! Бир вақтнинг ўзида тўққизта бола дунёга келди
Шавкат Мирзиёев Хитойдаги фожиа муносабати билан ҳамдардлик билдирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди