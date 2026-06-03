Японияда айиқ одамларга ҳужум қилди: 4 киши жароҳатланди
Японияда айиқнинг одамлар яшайдиган ҳудудга кириб келиши билан боғлиқ хавфли ҳолат юз берди. Фукусима шаҳрида содир бўлган ушбу ҳодиса оқибатида камида тўрт киши жароҳатланди.
Маълумотларга кўра, айиқ дастлаб саноат ҳудудига кириб, металлургия заводида ишлаётган икки нафар ходимга ҳужум қилган. Кейинчалик у ҳудудни тарк этиб, яқин атрофдаги турар жой массивига ўтган ва у ерда яна икки кишига — бир аёл ҳамда офис биносида бўлган эркакка жароҳат етказган.
Жароҳатланганларнинг барчаси зудлик билан шифохонага ётқизилган. Уларнинг ҳолати ҳақида аниқ маълумотлар берилмаган бўлса-да, шифокорлар зарур тиббий ёрдам кўрсатаётгани айтилмоқда.
Маҳаллий полиция айиқ ҳали ҳам шаҳар ҳудудида бўлиши мумкинлигидан огоҳлантирган. Шу сабабли хавфсизлик чораларини кучайтириш мақсадида айрим мактабларда дарслар вақтинча бекор қилинган. Аҳолидан эса эҳтиёткор бўлиш, ёлғиз юрмаслик ва зарурат бўлмаса ташқарига чиқмаслик сўралган.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, сўнгги йилларда ўрмон ҳудудларининг қисқариши ва озиқ-овқат етишмовчилиги сабабли ёввойи ҳайвонларнинг аҳоли яшаш жойларига яқинлашиши кўпайган. Шу боис бундай ҳолатлар хавфли бўлиб, аҳолининг ҳушёрлиги муҳим аҳамият касб этади.
…