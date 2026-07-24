«Ҳеч ким у билан жангни истамади»: Гусков Анкалаев билан жанги ҳақида

·80·Спорт
«Ҳеч ким у билан жангни истамади»: Гусков Анкалаев билан жанги ҳақида

Ўзбекистонлик UFC жангчиси Богдан Гусков Магомед Анкалаевга қарши жангни қисқа муддатли чақирув асосида қабул қилишдан иккиланмаганини айтди. Унинг фикрича, собиқ чемпион билан асосий оқшом жангида тўқнашиш — хавфдан кўра каттароқ имкониятдир.

Гусков ғалаба уни чемпионлик камари учун баҳсга жуда яқинлаштириши мумкинлигини таъкидлади. Шу сабабли бошқа жангчилар рад этган таклифни қабул қилишга қарор қилган.

«Бу фақат Анкалаевни мағлуб этиш масаласи эмас»

Гусков Sports.ru нашрига берган интервьюсида ушбу жангнинг фаолияти учун қанчалик муҳим эканини тушунтирди.

«Масала Анкалаевни мағлуб этиш ёки этмасликда эмас. UFC сенга собиқ чемпион билан жанг қилиш имкониятини таклиф қиляпти. Қолаверса, ғалаба қозонсанг, кейинги жангинг чемпионлик камари учун бўлиши мумкин», — деди у.

Ўзбекистонлик спортчи учун бу оддий рейтинг жанги эмас. Муваффақият уни ярим оғир вазн дивизионининг энг юқори поғоналарига олиб чиқиши мумкин.

Гусков Анкалаевни енгилмас деб ҳисобламайди

Богдан рақибининг тажрибаси ва мақомини тан олса-да, уни енгиб бўлмайдиган жангчи сифатида кўрмаётганини билдирди.

«Магомед ҳам бошқалар каби оддий инсон. Одамга кучли зарба берсанг, у ҳам қулаши мумкин».

Гусков ўзининг асосий қуроли — кучли зарбасига ишонмоқда. Унинг фикрича, октагонда ҳар қандай жангчининг заиф томони бўлади ва битта аниқ ҳаракат баҳс тақдирини ҳал қилиши мумкин.

«Титан плитаси бўлса, бошқа гап эди»

Ўзбекистонлик жангчи фикрини ўзига хос ўхшатиш билан давом эттирди.

«Агар менга “титан плитаси билан жанг қиласан”, дейишса, уни енгишнинг иложи йўқлигини билардим».

Бу сўзлар орқали Гусков Анкалаев қанчалик кучли бўлмасин, у ҳам хато қилиши ва зарбани ўтказиб юбориши мумкинлигини назарда тутди.

У рақибнинг номидан қўрқиб, катта имкониятни бой беришни истамаган.

Асосий жанг — катта саҳнада ўзини кўрсатиш имконияти

Гусков ва Анкалаев ўртасидаги тўқнашув UFC Fight Night 282 турнирининг марказий жанги бўлади.

Бу мақом Богданга:

  • кенг аудитория олдида ўзини кўрсатиш;

  • рейтингда кескин юқорилаш;

  • чемпионлик жангига даъвогарлик қилиш;

  • UFCдаги мақомини янги босқичга олиб чиқиш имконини беради.

Қисқа тайёргарлик муддати хавфни оширади, аммо эҳтимолий мукофот ҳам шунчалик катта.

«Ҳеч ким истамаяпти, мен эса шу ердаман»

Гусков интервьюнинг энг таъсирли қисмида бошқа жангчилар Анкалаев билан тўқнашишни истамаганини таъкидлади.

«Бу ерда асосий оқшом жангини ўтказиб, ўзимни кўрсатиш ва юқори поғонага кўтарилиш имконияти бор. Ҳеч ким у билан жанг қилишни истамаяпти, мен эса шу ердаман».

Энди Гусков олдида фаолиятидаги энг оғир, бироқ энг катта имкониятларни тақдим этадиган жанг турибди. Ғалаба уни дивизиондаги бутунлай янги мақомга олиб чиқиши мумкин.

Сизнингча, Богдан Гусков қисқа тайёргарликка қарамай, Анкалаевни мағлуб эта оладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.

Богдан ГусковМагомед АнкалаевУФКЎзбекистонСпортс.ру
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17Реал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиРеал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиБугун, 01:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди