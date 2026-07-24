«Ҳеч ким у билан жангни истамади»: Гусков Анкалаев билан жанги ҳақида
Ўзбекистонлик UFC жангчиси Богдан Гусков Магомед Анкалаевга қарши жангни қисқа муддатли чақирув асосида қабул қилишдан иккиланмаганини айтди. Унинг фикрича, собиқ чемпион билан асосий оқшом жангида тўқнашиш — хавфдан кўра каттароқ имкониятдир.
Гусков ғалаба уни чемпионлик камари учун баҳсга жуда яқинлаштириши мумкинлигини таъкидлади. Шу сабабли бошқа жангчилар рад этган таклифни қабул қилишга қарор қилган.
«Бу фақат Анкалаевни мағлуб этиш масаласи эмас»
Гусков Sports.ru нашрига берган интервьюсида ушбу жангнинг фаолияти учун қанчалик муҳим эканини тушунтирди.
«Масала Анкалаевни мағлуб этиш ёки этмасликда эмас. UFC сенга собиқ чемпион билан жанг қилиш имкониятини таклиф қиляпти. Қолаверса, ғалаба қозонсанг, кейинги жангинг чемпионлик камари учун бўлиши мумкин», — деди у.
Ўзбекистонлик спортчи учун бу оддий рейтинг жанги эмас. Муваффақият уни ярим оғир вазн дивизионининг энг юқори поғоналарига олиб чиқиши мумкин.
Гусков Анкалаевни енгилмас деб ҳисобламайди
Богдан рақибининг тажрибаси ва мақомини тан олса-да, уни енгиб бўлмайдиган жангчи сифатида кўрмаётганини билдирди.
«Магомед ҳам бошқалар каби оддий инсон. Одамга кучли зарба берсанг, у ҳам қулаши мумкин».
Гусков ўзининг асосий қуроли — кучли зарбасига ишонмоқда. Унинг фикрича, октагонда ҳар қандай жангчининг заиф томони бўлади ва битта аниқ ҳаракат баҳс тақдирини ҳал қилиши мумкин.
«Титан плитаси бўлса, бошқа гап эди»
Ўзбекистонлик жангчи фикрини ўзига хос ўхшатиш билан давом эттирди.
«Агар менга “титан плитаси билан жанг қиласан”, дейишса, уни енгишнинг иложи йўқлигини билардим».
Бу сўзлар орқали Гусков Анкалаев қанчалик кучли бўлмасин, у ҳам хато қилиши ва зарбани ўтказиб юбориши мумкинлигини назарда тутди.
У рақибнинг номидан қўрқиб, катта имкониятни бой беришни истамаган.
Асосий жанг — катта саҳнада ўзини кўрсатиш имконияти
Гусков ва Анкалаев ўртасидаги тўқнашув UFC Fight Night 282 турнирининг марказий жанги бўлади.
Бу мақом Богданга:
кенг аудитория олдида ўзини кўрсатиш;
рейтингда кескин юқорилаш;
чемпионлик жангига даъвогарлик қилиш;
UFCдаги мақомини янги босқичга олиб чиқиш имконини беради.
Қисқа тайёргарлик муддати хавфни оширади, аммо эҳтимолий мукофот ҳам шунчалик катта.
«Ҳеч ким истамаяпти, мен эса шу ердаман»
Гусков интервьюнинг энг таъсирли қисмида бошқа жангчилар Анкалаев билан тўқнашишни истамаганини таъкидлади.
«Бу ерда асосий оқшом жангини ўтказиб, ўзимни кўрсатиш ва юқори поғонага кўтарилиш имконияти бор. Ҳеч ким у билан жанг қилишни истамаяпти, мен эса шу ердаман».
Энди Гусков олдида фаолиятидаги энг оғир, бироқ энг катта имкониятларни тақдим этадиган жанг турибди. Ғалаба уни дивизиондаги бутунлай янги мақомга олиб чиқиши мумкин.
Сизнингча, Богдан Гусков қисқа тайёргарликка қарамай, Анкалаевни мағлуб эта оладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.
…