Трамп 60 давлатга янги бож жорий қилди: кимлар рўйхатда?

·1.2K·Дунё
Трамп 60 давлатга янги бож жорий қилди: кимлар рўйхатда?

АҚШ президенти Доналд Трамп маъмурияти 60 та савдо ҳамкоридан импорт қилинадиган маҳсулотларга 10 ва 12,5 фоизлик янги бож ставкаларини жорий қилди. Вашингтон бу қарорни глобал таъминот занжирларида мажбурий меҳнатга қарши талаблар етарлича бажарилмаётгани билан изоҳламоқда.

Янги тарифлар АҚШ импортининг деярли барча қисмини қамраб олиши айтилмоқда. Бироқ айрим стратегик товарлар учун истиснолар сақлаб қолинган.

Янги божлар импортнинг 99,4 фоизини қамраб олади

Маълумотларга кўра, янги тариф чоралари АҚШга кириб келадиган импорт маҳсулотларининг қарийб 99,4 фоизига тааллуқли бўлади.

Шу билан бирга, иқтисодиёт ва миллий хавфсизлик учун муҳим деб топилган айрим товарларга бож қўлланилмайди.

Истиснолар қаторига қуйидагилар киритилган:

  • нефт ва газ;

  • ўғитлар;

  • айрим озиқ-овқат маҳсулотлари;

  • самолётлар;

  • муҳим минераллар;

  • бошқа миллий хавфсизлик тарифлари амал қилаётган товарлар.

Қайси давлатларга 10 фоизлик бож белгиланди?

10 фоизлик импорт божи Аргентина, Бангладеш, Буюк Британия, Канада, Ҳиндистон, Индонезия, Малайзия, Мексика ва Покистон каби давлатлар маҳсулотларига татбиқ этилди.

Европа Иттифоқи, Япония, Жанубий Корея, Тайван ва Швейцария учун эса умумий тариф юки 10 фоиздан 12,5 фоизгача белгиланган.

Қолган 38 та мамлакат, жумладан Хитой ва Вьетнамга нисбатан 12,5 фоизлик ставка жорий қилинди.

Давлатлар гуруҳи

Бож ставкаси

Аргентина, Канада, Ҳиндистон, Мексика ва бошқалар

10 фоиз

Европа Иттифоқи, Япония, Жанубий Корея, Тайван, Швейцария

10–12,5 фоиз

Хитой, Вьетнам ва яна 36 давлат

12,5 фоиз

Қозоғистон маҳсулотлари ҳам рўйхатга киритилди

Янги қарорга мувофиқ, Қозоғистондан импорт қилинадиган маҳсулотларга ҳам 12,5 фоизлик бож белгиланган.

АҚШ томонининг таъкидлашича, бож ставкалари ва истиснолар текширувлар давомида аниқланган савдо амалиётларини бартараф этиш учун энг мақбул чора сифатида танланган.

Бироқ ҳозирча тарифлар Қозоғистоннинг қайси экспорт маҳсулотларига кўпроқ таъсир қилиши ҳақида батафсил маълумот берилмаган.

Вашингтон қарорни мажбурий меҳнат билан изоҳлади

АҚШ маъмурияти янги тарифларнинг асосий мақсади глобал таъминот занжирларида мажбурий меҳнатдан фойдаланишга қарши курашни кучайтириш эканини билдирди.

Вашингтоннинг позициясига кўра, савдо ҳамкорлари ишлаб чиқариш жараёнларида меҳнат ҳуқуқларига риоя этилишини кучлироқ назорат қилиши керак.

Шу сабаб божлар фақат иқтисодий эмас, балки меҳнат стандартларига таъсир кўрсатувчи восита сифатида ҳам қўлланилмоқда.

АҚШ ҳамкорлари қарорга қарши чиқди

Европа Иттифоқи, Австралия, Бразилия, Норвегия ва Канада янги тарифларни асоссиз деб баҳолаб, уларга қарши чиқди.

Ушбу давлатлар божлар савдо муносабатларига салбий таъсир кўрсатиши, товарлар нархини ошириши ва жавоб чораларига олиб келиши мумкинлигидан хавотир билдирмоқда.

Энди асосий савол — АҚШнинг савдо ҳамкорлари музокара йўлини танлайдими ёки Вашингтон маҳсулотларига нисбатан жавоб тарифларини жорий қиладими?

Сизнингча, янги божлар мажбурий меҳнатга қарши курашни кучайтирадими ёки глобал савдо зиддиятларини янада кескинлаштирадими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонлик заргардан Роналдуга совға қилинган қимматбаҳо соат интернетда муҳокамага сабаб бўлдиЎзбекистонлик заргардан Роналдуга совға қилинган қимматбаҳо соат интернетда муҳокамага сабаб бўлдиКеча, 23:59Қўлларида мактабга борадиган 10 ёшли Ралф тармоқларда кўпчиликни таъсирлантирдиҚўлларида мактабга борадиган 10 ёшли Ралф тармоқларда кўпчиликни таъсирлантирдиКеча, 23:43Германияда самолёт уй томини тешиб кирди, қурбонлар борГерманияда самолёт уй томини тешиб кирди, қурбонлар борКеча, 21:11Футбол юлдузи Мбаппе севгилиси билан кўринди: Париждаги кадрлар шов-шув уйғотдиФутбол юлдузи Мбаппе севгилиси билан кўринди: Париждаги кадрлар шов-шув уйғотдиКеча, 20:39Япония ноқонуний юрган яна икки ўзбекистонликни депортация қилдиЯпония ноқонуний юрган яна икки ўзбекистонликни депортация қилдиКеча, 18:12Марадонанинг «Худонинг қўли» ва «Аср голи» урилган тўп аукционга қўйилди (видео)Марадонанинг «Худонинг қўли» ва «Аср голи» урилган тўп аукционга қўйилди (видео)Кеча, 18:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Икки опа-сингил ижара уйидаги суратда ўзларини кўриб қолишди
Икки опа-сингил ижара уйидаги суратда ўзларини кўриб қолишди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди