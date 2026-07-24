Трамп 60 давлатга янги бож жорий қилди: кимлар рўйхатда?
АҚШ президенти Доналд Трамп маъмурияти 60 та савдо ҳамкоридан импорт қилинадиган маҳсулотларга 10 ва 12,5 фоизлик янги бож ставкаларини жорий қилди. Вашингтон бу қарорни глобал таъминот занжирларида мажбурий меҳнатга қарши талаблар етарлича бажарилмаётгани билан изоҳламоқда.
Янги тарифлар АҚШ импортининг деярли барча қисмини қамраб олиши айтилмоқда. Бироқ айрим стратегик товарлар учун истиснолар сақлаб қолинган.
Янги божлар импортнинг 99,4 фоизини қамраб олади
Маълумотларга кўра, янги тариф чоралари АҚШга кириб келадиган импорт маҳсулотларининг қарийб 99,4 фоизига тааллуқли бўлади.
Шу билан бирга, иқтисодиёт ва миллий хавфсизлик учун муҳим деб топилган айрим товарларга бож қўлланилмайди.
Истиснолар қаторига қуйидагилар киритилган:
нефт ва газ;
ўғитлар;
айрим озиқ-овқат маҳсулотлари;
самолётлар;
муҳим минераллар;
бошқа миллий хавфсизлик тарифлари амал қилаётган товарлар.
Қайси давлатларга 10 фоизлик бож белгиланди?
10 фоизлик импорт божи Аргентина, Бангладеш, Буюк Британия, Канада, Ҳиндистон, Индонезия, Малайзия, Мексика ва Покистон каби давлатлар маҳсулотларига татбиқ этилди.
Европа Иттифоқи, Япония, Жанубий Корея, Тайван ва Швейцария учун эса умумий тариф юки 10 фоиздан 12,5 фоизгача белгиланган.
Қолган 38 та мамлакат, жумладан Хитой ва Вьетнамга нисбатан 12,5 фоизлик ставка жорий қилинди.
Давлатлар гуруҳи
Бож ставкаси
Аргентина, Канада, Ҳиндистон, Мексика ва бошқалар
10 фоиз
Европа Иттифоқи, Япония, Жанубий Корея, Тайван, Швейцария
10–12,5 фоиз
Хитой, Вьетнам ва яна 36 давлат
12,5 фоиз
Қозоғистон маҳсулотлари ҳам рўйхатга киритилди
Янги қарорга мувофиқ, Қозоғистондан импорт қилинадиган маҳсулотларга ҳам 12,5 фоизлик бож белгиланган.
АҚШ томонининг таъкидлашича, бож ставкалари ва истиснолар текширувлар давомида аниқланган савдо амалиётларини бартараф этиш учун энг мақбул чора сифатида танланган.
Бироқ ҳозирча тарифлар Қозоғистоннинг қайси экспорт маҳсулотларига кўпроқ таъсир қилиши ҳақида батафсил маълумот берилмаган.
Вашингтон қарорни мажбурий меҳнат билан изоҳлади
АҚШ маъмурияти янги тарифларнинг асосий мақсади глобал таъминот занжирларида мажбурий меҳнатдан фойдаланишга қарши курашни кучайтириш эканини билдирди.
Вашингтоннинг позициясига кўра, савдо ҳамкорлари ишлаб чиқариш жараёнларида меҳнат ҳуқуқларига риоя этилишини кучлироқ назорат қилиши керак.
Шу сабаб божлар фақат иқтисодий эмас, балки меҳнат стандартларига таъсир кўрсатувчи восита сифатида ҳам қўлланилмоқда.
АҚШ ҳамкорлари қарорга қарши чиқди
Европа Иттифоқи, Австралия, Бразилия, Норвегия ва Канада янги тарифларни асоссиз деб баҳолаб, уларга қарши чиқди.
Ушбу давлатлар божлар савдо муносабатларига салбий таъсир кўрсатиши, товарлар нархини ошириши ва жавоб чораларига олиб келиши мумкинлигидан хавотир билдирмоқда.
Энди асосий савол — АҚШнинг савдо ҳамкорлари музокара йўлини танлайдими ёки Вашингтон маҳсулотларига нисбатан жавоб тарифларини жорий қиладими?
Сизнингча, янги божлар мажбурий меҳнатга қарши курашни кучайтирадими ёки глобал савдо зиддиятларини янада кескинлаштирадими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.
…