Франция терма жамоасида янги давр: Тьерри Анри бош мураббийликни орзу қилмоқда

·92·Спорт
Франция терма жамоасида янги давр: Тьерри Анри бош мураббийликни орзу қилмоқда

Франция футболи яқин йилларда катта ўзгаришлар остонасида турибди. Амалдаги бош мураббий Дидиер Десчампс ўз ўрнини Зинедине Зидане топшириши кутилаётган бир пайтда, яна бир афсонавий ҳужумчи Тьерри Анри ҳам келажакда "учранглилар"ни бошқариш истагини яширмаяпти. 1998-йилги жаҳон чемпионлари авлоди терма жамоа рулида бир-бирининг ўрнини эгаллаши кутилаётган навбатдаги тенденцияга айланиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Арсенал ва Франция терма жамоасининг собиқ юлдузи Тьерри Анри мураббийлик соҳасида ўзини синаб кўришга улгурди. Унинг сўнгги муваффақияти сифатида 2024-йилги Париж Олимпиадасини кўрсатиш мумкин. Унда Генри бошчилигидаги Франция олимпия терма жамоаси финалга қадар етиб бориб, кумуш медалларни қўлга киритди. Гарчи финалда Испанияга имконият бой берилган бўлса-да, мутахассислар Генрининг ёшлар билан ишлаш қобилиятини юқори баҳолашди.

Goal.com нашрига берган интервюсида Генрининг собиқ жамоадоши Жеремие Алиадиере ушбу мавзу бўйича ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Унинг сўзларига кўра, Тьерри ўз ватани учун хизмат қилишни жуда хоҳлайди. "Тьерри бу лавозимни эгаллашдан мамнун бўлишига ишончим комил. Унинг ватанпарварлиги ва Францияни қанчалик севишини Олимпиада ўйинларида ҳамма кўрди. Бу мақсад унинг хаёлида доим бор", — дейди Алиадиере.

Тажриба ва келажак режалари

Генрининг мураббийлик фаолияти турли босқичлардан иборат бўлди. У Монако ва MLSнинг Монреал Импакт клубларида бош мураббий сифатида ишлаган, шунингдек, Белгия терма жамоасида Роберто Мартинезга ёрдамчилик қилган. Ҳозирда 48 ёшли мутахассис таҳлилчилик соҳасига қайтган бўлса-да, муносиб таклифларни кўриб чиқишга тайёр. Унинг учун Франция терма жамоаси ҳар доим устувор вазифа бўлиб қолади.

Айни дамда Франция терма жамоасини 14 йилдан буён Дидиер Десчампс бошқариб келмоқда. Унинг қўл остида жамоа 2018-йилда жаҳон чемпиони бўлди ва Миллатлар лигасида ғолиб чиқди. Десчампсдан сўнг навбат Реал Мадрид билан кетма-кет уч марта Чемпионлар лигасида зафар қучган Зинедине Зидане келиши деярли аниқ бўлиб улгурган. Зидане Килиан Мбаппе ва Усман Дембеле каби юлдузлар билан янги чўққиларни забт этиши кутилмоқда.

Франция футбол федерацияси учун 1998-йилги "олтин авлод" вакилларига ишонч билдириш анъанага айланиб бормоқда. Агар Зинедине Зидане даври муваффақиятли якунланса, Тьерри Анри мантиқан кейинги асосий номзод бўлиши мумкин. Унинг халқаро майдондаги нуфузи ва ёш футболчилар билан тил топиша олиши Лес Блеус учун катта устунлик тақдим этади.

Ҳозирча Генри шошилаётгани йўқ. У футбол таҳлилчиси сифатида тажриба тўплашда давом этмоқда, бироқ катта мураббийлик саҳнасига қайтиш учун қулай фурсат пойламоқда. Франция терма жамоасининг келажаги эса яна бир бор афсоналар қўлида бўлиши эҳтимоли жуда юқори.

ФранцияТьерри АнриЗинедине ЗиданеФутболМураббий
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Беҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБеҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБугун, 05:33Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди