Франция терма жамоасида янги давр: Тьерри Анри бош мураббийликни орзу қилмоқда
Франция футболи яқин йилларда катта ўзгаришлар остонасида турибди. Амалдаги бош мураббий Дидиер Десчампс ўз ўрнини Зинедине Зидане топшириши кутилаётган бир пайтда, яна бир афсонавий ҳужумчи Тьерри Анри ҳам келажакда "учранглилар"ни бошқариш истагини яширмаяпти. 1998-йилги жаҳон чемпионлари авлоди терма жамоа рулида бир-бирининг ўрнини эгаллаши кутилаётган навбатдаги тенденцияга айланиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Арсенал ва Франция терма жамоасининг собиқ юлдузи Тьерри Анри мураббийлик соҳасида ўзини синаб кўришга улгурди. Унинг сўнгги муваффақияти сифатида 2024-йилги Париж Олимпиадасини кўрсатиш мумкин. Унда Генри бошчилигидаги Франция олимпия терма жамоаси финалга қадар етиб бориб, кумуш медалларни қўлга киритди. Гарчи финалда Испанияга имконият бой берилган бўлса-да, мутахассислар Генрининг ёшлар билан ишлаш қобилиятини юқори баҳолашди.
Goal.com нашрига берган интервюсида Генрининг собиқ жамоадоши Жеремие Алиадиере ушбу мавзу бўйича ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Унинг сўзларига кўра, Тьерри ўз ватани учун хизмат қилишни жуда хоҳлайди. "Тьерри бу лавозимни эгаллашдан мамнун бўлишига ишончим комил. Унинг ватанпарварлиги ва Францияни қанчалик севишини Олимпиада ўйинларида ҳамма кўрди. Бу мақсад унинг хаёлида доим бор", — дейди Алиадиере.
Тажриба ва келажак режалариГенрининг мураббийлик фаолияти турли босқичлардан иборат бўлди. У Монако ва MLSнинг Монреал Импакт клубларида бош мураббий сифатида ишлаган, шунингдек, Белгия терма жамоасида Роберто Мартинезга ёрдамчилик қилган. Ҳозирда 48 ёшли мутахассис таҳлилчилик соҳасига қайтган бўлса-да, муносиб таклифларни кўриб чиқишга тайёр. Унинг учун Франция терма жамоаси ҳар доим устувор вазифа бўлиб қолади.
Айни дамда Франция терма жамоасини 14 йилдан буён Дидиер Десчампс бошқариб келмоқда. Унинг қўл остида жамоа 2018-йилда жаҳон чемпиони бўлди ва Миллатлар лигасида ғолиб чиқди. Десчампсдан сўнг навбат Реал Мадрид билан кетма-кет уч марта Чемпионлар лигасида зафар қучган Зинедине Зидане келиши деярли аниқ бўлиб улгурган. Зидане Килиан Мбаппе ва Усман Дембеле каби юлдузлар билан янги чўққиларни забт этиши кутилмоқда.
Франция футбол федерацияси учун 1998-йилги "олтин авлод" вакилларига ишонч билдириш анъанага айланиб бормоқда. Агар Зинедине Зидане даври муваффақиятли якунланса, Тьерри Анри мантиқан кейинги асосий номзод бўлиши мумкин. Унинг халқаро майдондаги нуфузи ва ёш футболчилар билан тил топиша олиши Лес Блеус учун катта устунлик тақдим этади.
Ҳозирча Генри шошилаётгани йўқ. У футбол таҳлилчиси сифатида тажриба тўплашда давом этмоқда, бироқ катта мураббийлик саҳнасига қайтиш учун қулай фурсат пойламоқда. Франция терма жамоасининг келажаги эса яна бир бор афсоналар қўлида бўлиши эҳтимоли жуда юқори.
…