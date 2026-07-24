Афсонавий Варта банкротлик ёқасида: Германия саноат гиганти инқирозга юз тутди

·116·Техно
Афсонавий Варта банкротлик ёқасида: Германия саноат гиганти инқирозга юз тутди

Европа электротехника саноатининг рамзларидан бири, салкам 140 йиллик тарихга эга Германиянинг Варта компанияси расман банкротлик ёқасида турибди. Кўп йиллар давомида сифатли аккумулятор ва батареялар ишлаб чиқарувчиси сифатида дунёга танилган бренд молиявий қийинчиликларни енгиб ўта олмади. Bild нашрининг молия доираларидаги манбаларига таяниб хабар беришича, компания аллақачон банкротлик тўғрисида ариза топширган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Штутгарт округ суди Варта компаниясини тўловга қобилиятсиз деб топиш бўйича тўртта алоҳида ариза келиб тушганини тасдиқлади. Reuters агентлиги маълумотларига кўра, инқирознинг асосий сабаби янги инвестицияларни жалб қилиш имконияти қолмаганидир. Ҳозирги кунда компания эгалари ҳисобланган Porsche автоконцерни ва австриялик тадбиркор Михаэлььььььььььььььььььььььььььььььььььььь Тойнер зарар билан ишлаётган бизнесга ортиқча маблағ тикиш ниятида эмас.

Компаниянинг бўлиниб кетиши кутилмоқда

Мутахассисларнинг фикрича, эндиликда Варта яхлит компания сифатида сақланиб қолиши даргумон. Катта эҳтимол билан, бренд активлари бир неча қисмларга бўлиб сотиб юборилади. Маълум қилинишича, Deutsche Bank ва бир қатор хедж-фондлар каби йирик кредиторлар компаниянинг маиший батареялар ишлаб чиқарувчи даромадли бўлинмасини қўлга киритишни режалаштирмоқда.

Шу билан бирга, Михаэлььььььььььььььььььььььььььььььььььььь Тойнер микробатареялар, жумладан, эшитиш аппаратлари учун қувват элементлари ишлаб чиқарадиган йўналишни сотиб олишга қизиқиш билдирган. Франкфуртер Аллгемеине Зеитунг нашри ҳам компаниянинг кенг кўламли реструктуризация қилиниши ва алоҳида бўлинмаларнинг сотилиши бизнеснинг ҳеч бўлмаганда бир қисмини сақлаб қолишнинг ягона йўли эканини ёзмоқда.

Варта тарихи 1887-йилда бошланган бўлиб, у деярли бир ярим аср давомида жаҳон бозорида етакчи ўринларни эгаллаб келди. Компания маҳсулотлари оддий маиший техникадан тортиб, мураккаб космик дастурларгача бўлган соҳаларда қўлланилган. Бироқ сўнгги йилларда Осиё мамлакатлари, хусусан, Хитой ишлаб чиқарувчилари билан рақобатнинг кучайиши компания мавқеига жиддий зарба берди.

Рақобат ва молиявий пасайиш

Статистик маълумотларга кўра, компаниянинг молиявий аҳволи 2022-йилдан бошлаб кескин ёмонлаша бошлаган. Айнан ўша йили микробатареялар савдосидан тушган даромад деярли 47 фоизга камайган. Ўзбекистон бозорида ҳам Варта маҳсулотлари ўзининг чидамлилиги ва сифати билан машҳур эди, бироқ арзонроқ муқобилларнинг кўпайиши бренднинг умумий савдо ҳажмига салбий таъсир кўрсатди.

2024-йил бошида Porsche ва Михаэлььььььььььььььььььььььььььььььььььььь Тойнер компанияни қутқариш учун қўшимча молиялаштириш ажратган ва Варта фонд биржасидан чиқарилган эди. Аммо ушбу чоралар ҳам кутилган натижани бермади. Бугунги кунда Варта нафақат батареялар, балки хонадонлар ва саноат корхоналари учун энергия сақлаш тизимларини ҳам ишлаб чиқарар эди, бироқ технологик пойгада ортда қолиш ва юқори харажатлар афсонавий брендни инқирозга етаклади.

ВартаБанкротликГерманияТехнологияАккумулятор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб