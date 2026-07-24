Афсонавий Варта банкротлик ёқасида: Германия саноат гиганти инқирозга юз тутди
Европа электротехника саноатининг рамзларидан бири, салкам 140 йиллик тарихга эга Германиянинг Варта компанияси расман банкротлик ёқасида турибди. Кўп йиллар давомида сифатли аккумулятор ва батареялар ишлаб чиқарувчиси сифатида дунёга танилган бренд молиявий қийинчиликларни енгиб ўта олмади. Bild нашрининг молия доираларидаги манбаларига таяниб хабар беришича, компания аллақачон банкротлик тўғрисида ариза топширган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Штутгарт округ суди Варта компаниясини тўловга қобилиятсиз деб топиш бўйича тўртта алоҳида ариза келиб тушганини тасдиқлади. Reuters агентлиги маълумотларига кўра, инқирознинг асосий сабаби янги инвестицияларни жалб қилиш имконияти қолмаганидир. Ҳозирги кунда компания эгалари ҳисобланган Porsche автоконцерни ва австриялик тадбиркор Михаэлььььььььььььььььььььььььььььььььььььь Тойнер зарар билан ишлаётган бизнесга ортиқча маблағ тикиш ниятида эмас.
Компаниянинг бўлиниб кетиши кутилмоқдаМутахассисларнинг фикрича, эндиликда Варта яхлит компания сифатида сақланиб қолиши даргумон. Катта эҳтимол билан, бренд активлари бир неча қисмларга бўлиб сотиб юборилади. Маълум қилинишича, Deutsche Bank ва бир қатор хедж-фондлар каби йирик кредиторлар компаниянинг маиший батареялар ишлаб чиқарувчи даромадли бўлинмасини қўлга киритишни режалаштирмоқда.
Шу билан бирга, Михаэлььььььььььььььььььььььььььььььььььььь Тойнер микробатареялар, жумладан, эшитиш аппаратлари учун қувват элементлари ишлаб чиқарадиган йўналишни сотиб олишга қизиқиш билдирган. Франкфуртер Аллгемеине Зеитунг нашри ҳам компаниянинг кенг кўламли реструктуризация қилиниши ва алоҳида бўлинмаларнинг сотилиши бизнеснинг ҳеч бўлмаганда бир қисмини сақлаб қолишнинг ягона йўли эканини ёзмоқда.
Варта тарихи 1887-йилда бошланган бўлиб, у деярли бир ярим аср давомида жаҳон бозорида етакчи ўринларни эгаллаб келди. Компания маҳсулотлари оддий маиший техникадан тортиб, мураккаб космик дастурларгача бўлган соҳаларда қўлланилган. Бироқ сўнгги йилларда Осиё мамлакатлари, хусусан, Хитой ишлаб чиқарувчилари билан рақобатнинг кучайиши компания мавқеига жиддий зарба берди.
Рақобат ва молиявий пасайишСтатистик маълумотларга кўра, компаниянинг молиявий аҳволи 2022-йилдан бошлаб кескин ёмонлаша бошлаган. Айнан ўша йили микробатареялар савдосидан тушган даромад деярли 47 фоизга камайган. Ўзбекистон бозорида ҳам Варта маҳсулотлари ўзининг чидамлилиги ва сифати билан машҳур эди, бироқ арзонроқ муқобилларнинг кўпайиши бренднинг умумий савдо ҳажмига салбий таъсир кўрсатди.
2024-йил бошида Porsche ва Михаэлььььььььььььььььььььььььььььььььььььь Тойнер компанияни қутқариш учун қўшимча молиялаштириш ажратган ва Варта фонд биржасидан чиқарилган эди. Аммо ушбу чоралар ҳам кутилган натижани бермади. Бугунги кунда Варта нафақат батареялар, балки хонадонлар ва саноат корхоналари учун энергия сақлаш тизимларини ҳам ишлаб чиқарар эди, бироқ технологик пойгада ортда қолиш ва юқори харажатлар афсонавий брендни инқирозга етаклади.
…