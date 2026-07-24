“Жеймс Уэбб” машҳур юлдуз тизимида гигант сайёрани аниқлади

·117·Дунё
“Жеймс Уэбб” машҳур юлдуз тизимида гигант сайёрани аниқлади

Астрономлар «Жеймс Уэбб» коинот телескопи ёрдамида «Beta Pictoris d» деб номланган экзосайёрани аниқлашга муваффақ бўлди. Янги осмон жисми Ердан тахминан 63 ёруғлик йили узоқликда жойлашган ёш юлдуз тизимининг ёруғ чанг диски ичида яширинган бўлиб, ушбу кашфиёт замонавий астрономия учун муҳим воқеалардан бири сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда ScienceDaily нашри хабар берди.

Маълум қилинишича, тадқиқот Сан-Диегодаги Калифорния университети олимлари томонидан, Эйдан Гиббс раҳбарлигида олиб борилган. Илмий иш натижалари халқаро мутахассислар эътиборига ҳавола қилинган. Кашфиёт аввалдан маълум бўлган «Beta Pictoris d» сайёрасининг атмосферасини ўрганиш жараёнида NIRSpec спектрографи ёрдамида амалга оширилган.

Тадқиқот давомида олимлар одатдагидек тўғридан тўғри суратлар олиш ўрнига сайёра атмосферасининг кимёвий спектрини таҳлил қилган. Хусусан, ис гази, сув буғи ва метанга оид сигналлар қайд этилган. Ана шу маълумотлар объектнинг ҳақиқатан ҳам экзосайёра эканини тасдиқлашга хизмат қилди. Шу билан бирга, бу натижалар унинг орқа фондаги юлдуз ёки жигарранг митти юлдуз бўлиши мумкинлиги ҳақидаги аввалги тахминларни ҳам рад этди.

Қўшимча текширувлар MIRI инструменти ҳамда Жуда катта телескоп (VLT) орқали олинган кузатув маълумотлари асосида амалга оширилди. Бу эса аниқланган натижаларнинг ишончлилигини янада мустаҳкамлади.

Олимлар маълумотига кўра, «Beta Pictoris d»нинг массаси Юпитер массасидан камида икки баравар катта. Сайёра ўз юлдузи атрофида тахминан 30 астрономик бирлик масофада айланади. Бу масофа Қуёш тизимидаги Нептун орбитасига яқин ҳисобланади.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, мазкур кашфиёт яна бир жиҳати билан ҳам аҳамиятлидир. Чунки бу кучли ёруғ чанг диски таъсирига қарамай, ўртача аниқликдаги спектроскопия усули ёрдамида экзосайёра аниқланган илк ҳолат сифатида тарихга кирди.

Эслатиб ўтиш жоиз, аввалроқ олимлар Ердан тахминан 25 ёруғлик йили узоқликда, Жираф (Камелопардалис) юлдуз туркумида жойлашган GJ 3378b сайёраси ҳақида ҳам қизиқарли маълумотларни эълон қилган эди. Тадқиқотларга кўра, ушбу сайёра Ердан ташқарида ҳаёт мавжуд бўлиши мумкин бўлган энг истиқболли номзодлардан бири ҳисобланади.

Янги илмий хулосаларга асосан, GJ 3378b ўз юлдузининг ҳаёт зонаси, яъни яшаш учун қулай ҳудудида жойлашган. Бу эса у ерда суюқ сув мавжуд бўлиши ва ҳаёт учун зарур шароит шаклланган бўлиши мумкинлигини кўрсатади. Олимлар келгусида ушбу ҳамда бошқа экзосайёраларни янада чуқурроқ ўрганишни режалаштирмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонлик заргардан Роналдуга совға қилинган қимматбаҳо соат интернетда муҳокамага сабаб бўлдиЎзбекистонлик заргардан Роналдуга совға қилинган қимматбаҳо соат интернетда муҳокамага сабаб бўлдиКеча, 23:59Қўлларида мактабга борадиган 10 ёшли Ралф тармоқларда кўпчиликни таъсирлантирдиҚўлларида мактабга борадиган 10 ёшли Ралф тармоқларда кўпчиликни таъсирлантирдиКеча, 23:43Германияда самолёт уй томини тешиб кирди, қурбонлар борГерманияда самолёт уй томини тешиб кирди, қурбонлар борКеча, 21:11Футбол юлдузи Мбаппе севгилиси билан кўринди: Париждаги кадрлар шов-шув уйғотдиФутбол юлдузи Мбаппе севгилиси билан кўринди: Париждаги кадрлар шов-шув уйғотдиКеча, 20:39Япония ноқонуний юрган яна икки ўзбекистонликни депортация қилдиЯпония ноқонуний юрган яна икки ўзбекистонликни депортация қилдиКеча, 18:12Марадонанинг «Худонинг қўли» ва «Аср голи» урилган тўп аукционга қўйилди (видео)Марадонанинг «Худонинг қўли» ва «Аср голи» урилган тўп аукционга қўйилди (видео)Кеча, 18:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Икки опа-сингил ижара уйидаги суратда ўзларини кўриб қолишди
Икки опа-сингил ижара уйидаги суратда ўзларини кўриб қолишди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди