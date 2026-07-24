AMD кеш хотираси 1 гигабайтдан юқори бўлган қувватли ЭПЙК Венисе-Х процессорини тайёрламоқда

·36·Техно
AMD кеш хотираси 1 гигабайтдан юқори бўлган қувватли ЭПЙК Венисе-Х процессорини тайёрламоқда

Яримўтказгичлар бозорининг етакчи иштирокчиларидан бири бўлган AMD компанияси сервер технологиялари оламида ҳақиқий инқилоб ясашга тайёргарлик кўрмоқда. Компания ўзининг янги авлод ЭПЙК Венисе-Х процессори ҳақидаги илк тафсилотларни эълон қилди. Ушбу чип нафақат ҳисоблаш қуввати, балки кеш хотира ҳажми бўйича ҳам саноатда мутлақо янги стандартларни ўрнатиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Адвансинг AI конференцияси доирасида тақдим этилган маълумотларга кўра, ЭПЙК Венисе-Х процессорининг асосий ўзига хослиги унинг улкан ҳажмдаги кеш хотирасидир. 3D В-Каче технологияси туфайли янги чип 1152 МБ (1,1 гигабайтдан ортиқ) L3 кеш хотирасига эга бўлади. Бу кўрсаткич AMD тарихидаги сервер процессорлари учун рекорд натижа бўлиб, маълумотлар билан ишлаш тезлигини мисли кўрилмаган даражага олиб чиқади.

Zen 6 архитектураси ва юқори частота

Янги процессор 96 та Zen 6 ядросига асосланган бўлиб, улар 5,15 ГГс гача частотада ишлаш имкониятига эга. Таъкидлаш жоизки, ядро сони бўйича Венисе-Х ўзидан олдинги ЭПЙК Геноа-Х моделидан фарқ қилмаса-да, частота тезлиги бўйича катта устунликка эга. Масалан, амалдаги флагман ЭПЙК 9684X модели худди шунча ядро билан бор-йўғи 3,7 ГГс тезликда ишлай олади.

ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилма хотира тизими борасида ҳам жиддий янгиланишларни таклиф этади. ЭПЙК Венисе-Х 16 каналли DDR5-8000 хотирасини ҳамда 12 800 МТ/с ўтказиш қобилиятига эга янги МРДИММ модулларини қўллаб-қувватлайди. Максимал конфигурацияда хотира ўтказиш қобилияти сониясига 1,6 терабайтга етади, бу эса ҳозирги ЭПЙК Турин авлодидан деярли уч баравар юқоридир.

Илмий ва муҳандислик ҳисоб-китоблари учун ечим

Янги архитектурага ўтилишига қарамай, Венисе-Х процессори SP7 сокети билан мос келади. Бу эса йирик маълумотлар марказлари ва сервер инфратузилмаларини янгилашда мослашувчанликни таъминлайди. AMD ушбу маҳсулотни биринчи навбатда юқори самарадорликка асосланган ҳисоб-китоблар (HPК) учун мўлжалланган ечим сифатида позицияламоқда.

Улкан кеш хотира ҳажми оператив хотирага мурожаат қилиш заруратини камайтиради. Бу эса мураккаб илмий тадқиқотлар, муҳандислик лойиҳалари ва чуқур таҳлилий ҳисоб-китобларни бажариш вақтини сезиларли даражада қисқартиради. Шунингдек, сунъий интеллект тизимларини ўқитиш ва катта ҳажмдаги маълумотлар базаларини бошқаришда ҳам ушбу процессорнинг самарадорлиги жуда юқори бўлади.

AMD режасига кўра, ЭПЙК Венисе-Х процессорлари 2027-йилнинг иккинчи ярмида бозорга чиқарилади. Ўзбекистоннинг жадал ривожланаётган IT-сектори ва давлат хизматларини рақамлаштириш жараёнларида бундай юқори технологик ечимлар келажакда сервер қувватларини модернизация қилишда муҳим аҳамият касб этиши мумкин.

AMDЭПЙКПроцессорТехнологияСервер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб