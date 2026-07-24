AMD кеш хотираси 1 гигабайтдан юқори бўлган қувватли ЭПЙК Венисе-Х процессорини тайёрламоқда
Яримўтказгичлар бозорининг етакчи иштирокчиларидан бири бўлган AMD компанияси сервер технологиялари оламида ҳақиқий инқилоб ясашга тайёргарлик кўрмоқда. Компания ўзининг янги авлод ЭПЙК Венисе-Х процессори ҳақидаги илк тафсилотларни эълон қилди. Ушбу чип нафақат ҳисоблаш қуввати, балки кеш хотира ҳажми бўйича ҳам саноатда мутлақо янги стандартларни ўрнатиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Адвансинг AI конференцияси доирасида тақдим этилган маълумотларга кўра, ЭПЙК Венисе-Х процессорининг асосий ўзига хослиги унинг улкан ҳажмдаги кеш хотирасидир. 3D В-Каче технологияси туфайли янги чип 1152 МБ (1,1 гигабайтдан ортиқ) L3 кеш хотирасига эга бўлади. Бу кўрсаткич AMD тарихидаги сервер процессорлари учун рекорд натижа бўлиб, маълумотлар билан ишлаш тезлигини мисли кўрилмаган даражага олиб чиқади.
Zen 6 архитектураси ва юқори частотаЯнги процессор 96 та Zen 6 ядросига асосланган бўлиб, улар 5,15 ГГс гача частотада ишлаш имкониятига эга. Таъкидлаш жоизки, ядро сони бўйича Венисе-Х ўзидан олдинги ЭПЙК Геноа-Х моделидан фарқ қилмаса-да, частота тезлиги бўйича катта устунликка эга. Масалан, амалдаги флагман ЭПЙК 9684X модели худди шунча ядро билан бор-йўғи 3,7 ГГс тезликда ишлай олади.
ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилма хотира тизими борасида ҳам жиддий янгиланишларни таклиф этади. ЭПЙК Венисе-Х 16 каналли DDR5-8000 хотирасини ҳамда 12 800 МТ/с ўтказиш қобилиятига эга янги МРДИММ модулларини қўллаб-қувватлайди. Максимал конфигурацияда хотира ўтказиш қобилияти сониясига 1,6 терабайтга етади, бу эса ҳозирги ЭПЙК Турин авлодидан деярли уч баравар юқоридир.
Илмий ва муҳандислик ҳисоб-китоблари учун ечимЯнги архитектурага ўтилишига қарамай, Венисе-Х процессори SP7 сокети билан мос келади. Бу эса йирик маълумотлар марказлари ва сервер инфратузилмаларини янгилашда мослашувчанликни таъминлайди. AMD ушбу маҳсулотни биринчи навбатда юқори самарадорликка асосланган ҳисоб-китоблар (HPК) учун мўлжалланган ечим сифатида позицияламоқда.
Улкан кеш хотира ҳажми оператив хотирага мурожаат қилиш заруратини камайтиради. Бу эса мураккаб илмий тадқиқотлар, муҳандислик лойиҳалари ва чуқур таҳлилий ҳисоб-китобларни бажариш вақтини сезиларли даражада қисқартиради. Шунингдек, сунъий интеллект тизимларини ўқитиш ва катта ҳажмдаги маълумотлар базаларини бошқаришда ҳам ушбу процессорнинг самарадорлиги жуда юқори бўлади.
AMD режасига кўра, ЭПЙК Венисе-Х процессорлари 2027-йилнинг иккинчи ярмида бозорга чиқарилади. Ўзбекистоннинг жадал ривожланаётган IT-сектори ва давлат хизматларини рақамлаштириш жараёнларида бундай юқори технологик ечимлар келажакда сервер қувватларини модернизация қилишда муҳим аҳамият касб этиши мумкин.
…