Гусков ва Темиров вазн талабини бажарди: Абу-Дабида катта жанг ...
Абу-Дабида UFC Fight Night 282 турнири олдидан расмий вазн ўлчаш маросими бўлиб ўтди. Ўзбекистонлик Богдан Гусков ва Рамазон Темиров белгиланган талабни бажариб, рақиблари билан бир хил кўрсаткич қайд этди.
Энди барча эътибор 25 июль куни «Этиҳад Арена»да ўтадиган жангларга қаратилмоқда. Гусков турнирнинг марказий баҳсида Магомед Анкалаев билан, Темиров эса Стив Эрцегга қарши октагонга чиқади.
Гусков ва Анкалаев бир хил вазн қайд этди
Ярим оғир вазн тоифасидаги асосий тўқнашув иштирокчилари тарозида бир хил натижа кўрсатди.
Богдан Гусков ҳам, Магомед Анкалаев ҳам 93,2 килограмм вазн қайд этди. Шу тариқа, икки жангчининг октагонда учрашиши учун расмий жараённинг муҳим босқичи ортда қолди.
Бу беллашув Гусковнинг UFCдаги фаолияти учун ҳал қилувчи аҳамият касб этиши мумкин. Юқори рейтингдаги рақиб устидан ғалаба уни дивизионнинг энг кучли жангчилари қаторига олиб чиқади.
Темиров ҳам жангига тайёр
Ўта енгил вазн тоифасида Ўзбекистоннинг яна бир вакили Рамазон Темиров австралиялик Стив Эрцег билан куч синашади.
Ҳар икки жангчи тарозида 57,2 килограмм натижа қайд этди.
Эрцег юқори даражадаги рақиблар билан жанг қилиш тажрибасига эга. Темиров учун эса ушбу баҳс UFCдаги мавқеини мустаҳкамлаш ва дивизионда юқорилаш йўлида муҳим синов бўлади.
Асосий карддаги барча жуфтликлар
Вазн тоифаси
Жанг
Вазн
Ярим оғир
Магомед Анкалаев — Богдан Гусков
93,2 — 93,2 кг
Ўта енгил
Стив Эрцег — Рамазон Темиров
57,2 — 57,2 кг
Ярим ўрта
Ислам Дулатов — Веллингтон Турман
77,6 — 77,1 кг
Оғир
Ризван Куниев — Тайрелл Форчун
120,4 — 117 кг
Енгил
Магомед Зайнуков — Дамиан Ржепецки
70,5 — 70,5 кг
Ярим ўрта
Сайгид Изагахмаев — Абубакар Вагаев
77,6 — 77,6 кг
Асосий карддаги жангларнинг аксариятида вазн кўрсаткичлари бир-бирига жуда яқин бўлди. Бу эса октагонда жисмоний устунликдан кўра техника ва танланган тактика муҳим роль ўйнашини кўрсатади.
Прелим кард натижалари
Дастлабки кардда ҳам бир қатор тажрибали ва истиқболли жангчилар иштирок этади.
Вазн тоифаси
Жанг
Вазн
Оғир
Вальтер Уокер — Томас Петерсен
112,5 — 111,1 кг
Ярим оғир
Дастин Жейкоби — Мухаммад Саид
93 — 93,4 кг
Ярим ўрта
Сантьяго Понциниббио — Сэм Паттерсон
77,6 — 77,3 кг
Енгил
Исмаэль Бонфим — Аксель Сола
70,5 — 70,5 кг
Ярим оғир
Брендсон Рибейро — Магомед Тучалов
93,4 — 93,2 кг
Енгил
Нурулло Алиев — Майк Дэвис
70,8 — 70,8 кг
Энг енгил
Абдул Хуссейн — Коди Гибсон
61,5 — 61,7 кг
Прелим кардда Дастин Жейкоби, Сантьяго Понциниббио ва Исмаэль Бонфим каби таниқли жангчиларнинг иштирок этиши турнирга бўлган қизиқишни янада оширмоқда.
Асосий интрига — Гусков сенсация қиладими?
Богдан Гусков қисқа муддатли чақирув асосида UFCнинг энг хавфли ярим оғир вазн жангчиларидан бирига қарши чиқмоқда. Унинг кучли зарбаси Анкалаев учун жиддий хавф туғдириши мумкин.
Анкалаев эса тажриба, кураш ва октагонни назорат қилиш бўйича устунликка эга. Шу сабаб асосий жангда Гусковнинг нокаут қуввати ва Анкалаевнинг универсал услуби ўртасидаги қарама-қаршилик ҳал қилувчи аҳамият касб этади.
Жанглар 25 июль куни бўлиб ўтади
UFC Fight Night 282 турнири 25 июль куни Абу-Дабидаги «Этиҳад Арена» мажмуасида ташкил этилади.
Ўзбекистонлик мухлислар учун кечанинг асосий эътибор марказида икки баҳс бўлади: Богдан Гусков — Магомед Анкалаев ва Рамазон Темиров — Стив Эрцег.
Сизнингча, Гусков ва Темировнинг қай бири Абу-Дабида ёрқинроқ ғалаба қозонади? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.
…