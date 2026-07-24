Гусков ва Темиров вазн талабини бажарди: Абу-Дабида катта жанг ...

·167·Спорт
Гусков ва Темиров вазн талабини бажарди: Абу-Дабида катта жанг ...

Абу-Дабида UFC Fight Night 282 турнири олдидан расмий вазн ўлчаш маросими бўлиб ўтди. Ўзбекистонлик Богдан Гусков ва Рамазон Темиров белгиланган талабни бажариб, рақиблари билан бир хил кўрсаткич қайд этди.

Энди барча эътибор 25 июль куни «Этиҳад Арена»да ўтадиган жангларга қаратилмоқда. Гусков турнирнинг марказий баҳсида Магомед Анкалаев билан, Темиров эса Стив Эрцегга қарши октагонга чиқади.

Гусков ва Анкалаев бир хил вазн қайд этди

Ярим оғир вазн тоифасидаги асосий тўқнашув иштирокчилари тарозида бир хил натижа кўрсатди.

Богдан Гусков ҳам, Магомед Анкалаев ҳам 93,2 килограмм вазн қайд этди. Шу тариқа, икки жангчининг октагонда учрашиши учун расмий жараённинг муҳим босқичи ортда қолди.

Бу беллашув Гусковнинг UFCдаги фаолияти учун ҳал қилувчи аҳамият касб этиши мумкин. Юқори рейтингдаги рақиб устидан ғалаба уни дивизионнинг энг кучли жангчилари қаторига олиб чиқади.

Темиров ҳам жангига тайёр

Ўта енгил вазн тоифасида Ўзбекистоннинг яна бир вакили Рамазон Темиров австралиялик Стив Эрцег билан куч синашади.

Ҳар икки жангчи тарозида 57,2 килограмм натижа қайд этди.

Эрцег юқори даражадаги рақиблар билан жанг қилиш тажрибасига эга. Темиров учун эса ушбу баҳс UFCдаги мавқеини мустаҳкамлаш ва дивизионда юқорилаш йўлида муҳим синов бўлади.

Асосий карддаги барча жуфтликлар

Вазн тоифаси

Жанг

Вазн

Ярим оғир

Магомед Анкалаев — Богдан Гусков

93,2 — 93,2 кг

Ўта енгил

Стив Эрцег — Рамазон Темиров

57,2 — 57,2 кг

Ярим ўрта

Ислам Дулатов — Веллингтон Турман

77,6 — 77,1 кг

Оғир

Ризван Куниев — Тайрелл Форчун

120,4 — 117 кг

Енгил

Магомед Зайнуков — Дамиан Ржепецки

70,5 — 70,5 кг

Ярим ўрта

Сайгид Изагахмаев — Абубакар Вагаев

77,6 — 77,6 кг

Асосий карддаги жангларнинг аксариятида вазн кўрсаткичлари бир-бирига жуда яқин бўлди. Бу эса октагонда жисмоний устунликдан кўра техника ва танланган тактика муҳим роль ўйнашини кўрсатади.

Прелим кард натижалари

Дастлабки кардда ҳам бир қатор тажрибали ва истиқболли жангчилар иштирок этади.

Вазн тоифаси

Жанг

Вазн

Оғир

Вальтер Уокер — Томас Петерсен

112,5 — 111,1 кг

Ярим оғир

Дастин Жейкоби — Мухаммад Саид

93 — 93,4 кг

Ярим ўрта

Сантьяго Понциниббио — Сэм Паттерсон

77,6 — 77,3 кг

Енгил

Исмаэль Бонфим — Аксель Сола

70,5 — 70,5 кг

Ярим оғир

Брендсон Рибейро — Магомед Тучалов

93,4 — 93,2 кг

Енгил

Нурулло Алиев — Майк Дэвис

70,8 — 70,8 кг

Энг енгил

Абдул Хуссейн — Коди Гибсон

61,5 — 61,7 кг

Прелим кардда Дастин Жейкоби, Сантьяго Понциниббио ва Исмаэль Бонфим каби таниқли жангчиларнинг иштирок этиши турнирга бўлган қизиқишни янада оширмоқда.

Асосий интрига — Гусков сенсация қиладими?

Богдан Гусков қисқа муддатли чақирув асосида UFCнинг энг хавфли ярим оғир вазн жангчиларидан бирига қарши чиқмоқда. Унинг кучли зарбаси Анкалаев учун жиддий хавф туғдириши мумкин.

Анкалаев эса тажриба, кураш ва октагонни назорат қилиш бўйича устунликка эга. Шу сабаб асосий жангда Гусковнинг нокаут қуввати ва Анкалаевнинг универсал услуби ўртасидаги қарама-қаршилик ҳал қилувчи аҳамият касб этади.

Жанглар 25 июль куни бўлиб ўтади

UFC Fight Night 282 турнири 25 июль куни Абу-Дабидаги «Этиҳад Арена» мажмуасида ташкил этилади.

Ўзбекистонлик мухлислар учун кечанинг асосий эътибор марказида икки баҳс бўлади: Богдан Гусков — Магомед Анкалаев ва Рамазон Темиров — Стив Эрцег.

Сизнингча, Гусков ва Темировнинг қай бири Абу-Дабида ёрқинроқ ғалаба қозонади? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.

Абу-ДабиБогдан ГусковМагомед АнкалаевРамазон ТемировЮФС
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуриньо Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуриньо Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17Реал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиРеал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиБугун, 01:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди