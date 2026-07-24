Белгия терма жамоасига янги бош мураббий тайинланди: Марк ван Боммел "қизил иблислар"ни бошқаради
Белгия Қироллик футбол ассоциацияси (РБФА) миллий терма жамоанинг янги бош мураббийи номини расман эълон қилди. Бавария афсонаси ва нидерландиялик мутахассис Марк ван Боммел "қизил иблислар"нинг янги устози этиб тайинланди. Ушбу тайинлов Белгия футболида янги даврни бошлаб бериши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
49 ёшли мутахассис билан тузилган шартнома 2028-йилги Европа чемпионати якунига қадар мўлжалланган. Марк ван Боммел жаҳон чемпионатидан сўнг истеъфога чиққан Руди Гарсиянинг ўрнини эгаллади. Маълумот учун, Белгия терма жамоаси сўнгги жаҳон биринчилигида чорак финалда ўз юришини тўхтатган эди.
Янги мураббийлар штаби ва ёрдамчиларМарк ван Боммел ўзига ёрдамчи сифатида тажрибали мутахассисларни жалб қилди. Унинг техник штабидан ўз вақтида Челси ва Ливерпул клубларида тўп сурган машҳур вингер Боудевижн Zenден ҳам жой олди. Жами уч нафар ёрдамчи мураббий нидерландиялик мутахассисга жамоани шакллантиришда кўмаклашади.
РБФА спорт директори Венсан Маннаерт ушбу тайинлов ҳақида гапирар экан, мураббийлар штабининг халқаро тажрибасига алоҳида тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, Марк ван Боммел ва унинг жамоаси ўзларининг ғолиблик руҳияти билан Белгия терма жамоасининг салоҳиятини тўлиқ юзага чиқаришга қодир.
Марк ван Боммелнинг ўзи ҳам ушбу лавозимга тайинлангани билан фахрланишини яширмади. "Белгия терма жамоасини бошқариш мен учун катта шараф. Бу жамоада ажойиб ўйинчилар ва улкан салоҳият мавжуд. Биз интизомли, шуҳратпараст ва энг кучли рақиблар билан муносиб кураша оладиган жамоа тузмоқчимиз", — дея таъкидлади мураббий.
Нидерландиялик мутахассис ўз фаолиятини 2026-йилнинг 15-августидан расман бошлайди. Унга қадар у жамоанинг ички муҳити ва футболчиларнинг ҳолатини ўрганиб чиқиши кўзда тутилган. Белгия мухлислари янги мураббийдан "олтин авлод" давридан кейинги ўтиш жараёнини муваффақиятли якунлашни кутишмоқда.
Маълумот ўрнида, Марк ван Боммел футболчи сифатида Бавария, Барселона ва Милан каби гранд клубларда тўп сурган. Мураббийлик фаолияти давомида эса у PSV Эйндховен, Вольфцбург ва Антверпен клубларида тажриба орттирган. Эндиликда у ўзининг илк жиддий синовини терма жамоа миқёсида ўтказади.
…