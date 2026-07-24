Белгия терма жамоасига янги бош мураббий тайинланди: Марк ван Боммел "қизил иблислар"ни бошқаради

·51·Спорт
Белгия терма жамоасига янги бош мураббий тайинланди: Марк ван Боммел "қизил иблислар"ни бошқаради

Белгия Қироллик футбол ассоциацияси (РБФА) миллий терма жамоанинг янги бош мураббийи номини расман эълон қилди. Бавария афсонаси ва нидерландиялик мутахассис Марк ван Боммел "қизил иблислар"нинг янги устози этиб тайинланди. Ушбу тайинлов Белгия футболида янги даврни бошлаб бериши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

49 ёшли мутахассис билан тузилган шартнома 2028-йилги Европа чемпионати якунига қадар мўлжалланган. Марк ван Боммел жаҳон чемпионатидан сўнг истеъфога чиққан Руди Гарсиянинг ўрнини эгаллади. Маълумот учун, Белгия терма жамоаси сўнгги жаҳон биринчилигида чорак финалда ўз юришини тўхтатган эди.

Янги мураббийлар штаби ва ёрдамчилар

Марк ван Боммел ўзига ёрдамчи сифатида тажрибали мутахассисларни жалб қилди. Унинг техник штабидан ўз вақтида Челси ва Ливерпул клубларида тўп сурган машҳур вингер Боудевижн Zenден ҳам жой олди. Жами уч нафар ёрдамчи мураббий нидерландиялик мутахассисга жамоани шакллантиришда кўмаклашади.

РБФА спорт директори Венсан Маннаерт ушбу тайинлов ҳақида гапирар экан, мураббийлар штабининг халқаро тажрибасига алоҳида тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, Марк ван Боммел ва унинг жамоаси ўзларининг ғолиблик руҳияти билан Белгия терма жамоасининг салоҳиятини тўлиқ юзага чиқаришга қодир.

Марк ван Боммелнинг ўзи ҳам ушбу лавозимга тайинлангани билан фахрланишини яширмади. "Белгия терма жамоасини бошқариш мен учун катта шараф. Бу жамоада ажойиб ўйинчилар ва улкан салоҳият мавжуд. Биз интизомли, шуҳратпараст ва энг кучли рақиблар билан муносиб кураша оладиган жамоа тузмоқчимиз", — дея таъкидлади мураббий.

Нидерландиялик мутахассис ўз фаолиятини 2026-йилнинг 15-августидан расман бошлайди. Унга қадар у жамоанинг ички муҳити ва футболчиларнинг ҳолатини ўрганиб чиқиши кўзда тутилган. Белгия мухлислари янги мураббийдан "олтин авлод" давридан кейинги ўтиш жараёнини муваффақиятли якунлашни кутишмоқда.

Маълумот ўрнида, Марк ван Боммел футболчи сифатида Бавария, Барселона ва Милан каби гранд клубларда тўп сурган. Мураббийлик фаолияти давомида эса у PSV Эйндховен, Вольфцбург ва Антверпен клубларида тажриба орттирган. Эндиликда у ўзининг илк жиддий синовини терма жамоа миқёсида ўтказади.

БелгияМарк Ван БоммелФутболТрансферМураббий
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Беҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБеҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБугун, 05:33Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди