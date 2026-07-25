Туркиянинг энг гўзал эркаги аниқланди: финалда кутилмаган ном ғолиб бўлди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Туркиянинг энг нуфузли эркаклар моделлаштириш ва вакиллик танловларидан бири — “Мистер Туркия 2026”нинг катта финали Истанбулда бўлиб ўтди. Мамлакатнинг турли ҳудудларидан саралаб олинган 30 нафар финалчи бош соврин учун саҳнага чиқди.
Иштирокчилар ташқи кўриниш, саҳнадаги ўзини тутиши, услуб ва вакиллик маҳорати бўйича баҳоланди. Томошабинлар ва ҳакамлар эътиборини қозониш учун кеча давомида кучли рақобат кузатилди.
Якуний натижаларга кўра, Дўғукан Навдар “Мистер Туркия 2026” унвонига сазовор бўлиб, биринчилик тожини кийди. Унинг ғалабаси финал кечасининг энг муҳим ва ҳаяжонли воқеасига айланди.
Эндиликда Дўғукан Навдар Туркияни халқаро моделлаштириш танловларида намойиш этиши кутилмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…