Хитойда бир дона электрон ёрдамида ишловчи инқилобий флеш-хотира яратилди
Хитойнинг Фудан университети олимлари электроника оламида ҳақиқий бурилиш ясаши кутилаётган янги авлод экспериментал флеш-хотирасини тақдим этишди. Ушбу технологиянинг ўзига хослиги шундаки, у маълумотларни сақлаш учун бор-йўғи битта электрондан фойдаланади. Агар ушбу ишланма лаборатория деворларидан ташқарига чиқса, у замонавий гаджетларнинг энергия сарфини кескин камайтириши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги вақтда маълумотларнинг бир битини ишончли сақлаш учун микросхемаларга тахминан 200 минг дона электрон талаб қилинади. Бундай катта миқдор маълумотларни турли халақитлар ва тасодифий йўқолишлардан ҳимоя қилиш учун зарурдир. Бироқ, хитойлик тадқиқотчилар бу борада мутлақо янгича ёндашувни таклиф этишди.
Графен асосидаги янги тузилмаОлимлар графен асосида икки ўлчовли структурани яратишга муваффақ бўлишди. Ушбу тузилма нафақат битта электронни ушлаб туриш, балки унинг электр сигналини сезиларли даражада кучайтириш имконини ҳам беради. ixbt.com маълумотига кўра, тажрибалар давомида сигнал амплитудаси тахминан 0,5 Вольтгача етган. Бу кўрсаткич шунга ўхшаш бошқа экспериментал ишланмалардан бир неча баробар юқори ҳисобланади.
Янги технология "Гуийи" (Бирга қайтиш) деб номланди. Муаллифларнинг таъкидлашича, бу ном буддавийлик фалсафасидаги митти хантал уруғи бутун бир тоғни ўз ичига сиғдира олиши ҳақидаги метафорадан илҳомланиб танланган. Шу тариқа тадқиқотчилар минимал жисмоний ташувчилар ёрдамида улкан ҳажмдаги маълумотларни сақлаш ғоясини илгари суришмоқда.
Тижорийлаштириш ва келажак режалариЛойиҳа раҳбари, микроэлектроника профессори Чжоу Пеннинг сўзларига кўра, жорий йил якунига қадар ушбу ишланмани тижорийлаштириш билан шуғулланувчи компания ташкил этилиши режалаштирилган. Олимнинг ҳисоб-китобларига кўра, янги турдаги хотира асосида ишлайдиган илк қурилмалар тахминан беш йилдан кейин бозорга чиқиши мумкин.
Ушбу тадқиқот жамоанинг аввалги муваффақиятли лойиҳалари давоми ҳисобланади. Улар 2025-йилда ПоХ деб номланган энергия сарфламайдиган хотирани тақдим этишган, сўнгра икки ўлчовли хотира элементларини анъанавий кремний микросхемалар билан бирлаштириш имконини берувчи Чангйинг платформасини ишлаб чиқишган эди.
Ҳозирча Гуийи фақат лаборатория намунаси бўлиб қолмоқда. Уни оммавий ишлаб чиқаришга жорий этишдан аввал олимлар бир қатор мураккаб вазифаларни ҳал этишлари керак. Буларга қуйидагилар киради:
- Бундай чипларни саноат миқёсида оммавий ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш;
- Узоқ муддатли фойдаланишда хотиранинг ишончлилигини исботлаш;
- Реал иш шароитларида барқарорликни таъминлаш.
…