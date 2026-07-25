Хитойда бир дона электрон ёрдамида ишловчи инқилобий флеш-хотира яратилди

·44·Техно
Хитойда бир дона электрон ёрдамида ишловчи инқилобий флеш-хотира яратилди

Хитойнинг Фудан университети олимлари электроника оламида ҳақиқий бурилиш ясаши кутилаётган янги авлод экспериментал флеш-хотирасини тақдим этишди. Ушбу технологиянинг ўзига хослиги шундаки, у маълумотларни сақлаш учун бор-йўғи битта электрондан фойдаланади. Агар ушбу ишланма лаборатория деворларидан ташқарига чиқса, у замонавий гаджетларнинг энергия сарфини кескин камайтириши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда маълумотларнинг бир битини ишончли сақлаш учун микросхемаларга тахминан 200 минг дона электрон талаб қилинади. Бундай катта миқдор маълумотларни турли халақитлар ва тасодифий йўқолишлардан ҳимоя қилиш учун зарурдир. Бироқ, хитойлик тадқиқотчилар бу борада мутлақо янгича ёндашувни таклиф этишди.

Графен асосидаги янги тузилма

Олимлар графен асосида икки ўлчовли структурани яратишга муваффақ бўлишди. Ушбу тузилма нафақат битта электронни ушлаб туриш, балки унинг электр сигналини сезиларли даражада кучайтириш имконини ҳам беради. ixbt.com маълумотига кўра, тажрибалар давомида сигнал амплитудаси тахминан 0,5 Вольтгача етган. Бу кўрсаткич шунга ўхшаш бошқа экспериментал ишланмалардан бир неча баробар юқори ҳисобланади.

Янги технология "Гуийи" (Бирга қайтиш) деб номланди. Муаллифларнинг таъкидлашича, бу ном буддавийлик фалсафасидаги митти хантал уруғи бутун бир тоғни ўз ичига сиғдира олиши ҳақидаги метафорадан илҳомланиб танланган. Шу тариқа тадқиқотчилар минимал жисмоний ташувчилар ёрдамида улкан ҳажмдаги маълумотларни сақлаш ғоясини илгари суришмоқда.

Тижорийлаштириш ва келажак режалари

Лойиҳа раҳбари, микроэлектроника профессори Чжоу Пеннинг сўзларига кўра, жорий йил якунига қадар ушбу ишланмани тижорийлаштириш билан шуғулланувчи компания ташкил этилиши режалаштирилган. Олимнинг ҳисоб-китобларига кўра, янги турдаги хотира асосида ишлайдиган илк қурилмалар тахминан беш йилдан кейин бозорга чиқиши мумкин.

Ушбу тадқиқот жамоанинг аввалги муваффақиятли лойиҳалари давоми ҳисобланади. Улар 2025-йилда ПоХ деб номланган энергия сарфламайдиган хотирани тақдим этишган, сўнгра икки ўлчовли хотира элементларини анъанавий кремний микросхемалар билан бирлаштириш имконини берувчи Чангйинг платформасини ишлаб чиқишган эди.

Ҳозирча Гуийи фақат лаборатория намунаси бўлиб қолмоқда. Уни оммавий ишлаб чиқаришга жорий этишдан аввал олимлар бир қатор мураккаб вазифаларни ҳал этишлари керак. Буларга қуйидагилар киради:

  • Бундай чипларни саноат миқёсида оммавий ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш;
  • Узоқ муддатли фойдаланишда хотиранинг ишончлилигини исботлаш;
  • Реал иш шароитларида барқарорликни таъминлаш.
Агар ушбу технология муваффақиятли татбиқ этилса, смартфон ва ноутбукларнинг қуввати ҳозиргидан бир неча баробар узоқроққа етиши, маълумотлар марказларининг энергия сарфи эса минимал даражага тушиши мумкин.

ХитойТехнологияФлеш-хотираГрафенМикроэлектроника
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб