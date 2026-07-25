Ҳусанов учун катта ишонч: «Сити» уни 2031 йилгача сақлаб қолди (видео)
Абдуқодир Ҳусановнинг «Манчестер Сити»даги қисқа вақт ичида босиб ўтган йўли клуб раҳбариятини катта қарор қабул қилишга ундади. Англия гранди ўзбекистонлик ҳимоячи билан шартномани 2031 йил ёзигача узайтирди — аммо бу битим ортида шунчаки яхши ўйинлардан кўра каттароқ маъно бор.
22 ёшли футболчи энди «шаҳарликлар»нинг келажак режасида муҳим ўрин эгаллайди. Янги келишув Ҳусановга бўлган ишончни кўрсатиш билан бирга, унинг клубдаги мавқеи кескин ошганини ҳам тасдиқлайди.
«Сити» расмий қарорини эълон қилди
«Манчестер Сити» матбуот хизмати Абдуқодир Ҳусанов билан янги беш йиллик шартнома имзоланганини маълум қилди. Келишувга кўра, Ўзбекистон терма жамоаси ҳимоячиси 2031 йил ёзига қадар Манчестер клубида қолади.
Ҳусановнинг аввалги шартномаси 2029 йилгача амал қилиши керак эди. Демак, клуб унинг келишувини муддатидан анча олдин янгилаб, футболчини яна икки йилга узоқроқ сақлаб қолди.
Асосий маълумот
Янги ҳолат
Футболчи
Ёши
22 ёш
Позицияси
Марказий ҳимоячи
Янги шартнома
2031 йил ёзигача
Аввалги келишув
2029 йил ёзигача
«Сити»га келган вақти
2025 йил январь
Маош миқдори оширилиши ҳақида хабарлар мавжуд, бироқ клубнинг расмий баёнотида янги келишувнинг молиявий шартлари очиқланмаган.
18 ойда клуб ишончини қандай қозонди?
Ҳусанов 2025 йил январда Франциянинг «Ланс» клубидан «Манчестер Сити»га ўтган эди. У ўша пайтда Премьер-лигада тўп сурадиган биринчи ўзбекистонлик футболчига айланди.
Дастлаб мослашиш учун вақт талаб қилинган бўлса-да, ўзбекистонлик ҳимоячи тезлиги, яккакурашлардаги қатъияти ва тўпни олиб қўйиш маҳорати билан мураббийлар штаби ишончини қозонди.
Клуб маълумотига кўра, Ҳусанов:
«Манчестер Сити» сафида 47 та учрашув ўтказди;
мавсум охиридаги 19 та Премьер-лига баҳсининг 16 тасида майдонга тушди;
Марк Геи билан мустаҳкам ҳимоя жуфтлигини шакллантирди;
Англия кубоги ва Лига кубоги финалларида муҳим роль ўйнади;
клубнинг мавсумдаги энг яхши футболчиси учун якуний учликка кирди.
Бу кўрсаткичлар янги шартнома тасодифий ёки фақат истиқбол учун берилмаганини кўрсатади. Ҳусанов аллақачон асосий таркиб учун кураша оладиган футболчига айланди.
Ҳусановнинг ўзи қандай муносабат билдирди?
Ўзбекистонлик ҳимоячи янги шартномани ўзи ва оиласи учун муҳим воқеа деб атади. У Манчестерда ўтказган ҳар бир дақиқасидан мамнун эканини ва футболчи сифатида ўсишда давом этаётганини таъкидлади.
«Бу мен ва оилам учун ажойиб кун. “Сити”да қолишимни узайтирганимдан жуда хурсандман».
Ҳусанов, шунингдек, мухлисларнинг қўллаб-қувватлаши Англия ва Премьер-лигага мослашишида катта ёрдам берганини қайд этди. Энди унинг асосий мақсади мунтазам ўйнаш ва клубга янги совринларни қўлга киритишда ёрдам беришдан иборат.
Янги битимнинг энг муҳим маъноси
2031 йилгача тузилган шартнома «Манчестер Сити» Ҳусановни шунчаки захира ҳимоячиси эмас, балки жамоанинг узоқ муддатли лойиҳаси иштирокчиси сифатида кўраётганини англатади.
Футболчи ҳали 22 ёшда. Марказий ҳимоячилар кўпинча тажриба орттирган сари юқори даражага чиқишини ҳисобга олсак, унинг энг кучли йиллари ҳали олдинда бўлиши мумкин.
Янги келишув Ҳусанов олдига ҳам катта вазифалар қўяди:
асосий таркибдаги ўрнини мустаҳкамлаш;
Премьер-лига суръатида барқарор ўйнаш;
Европа мусобақаларида тажриба тўплаш;
Ўзбекистон миллий жамоасида етакчилардан бирига айланиш.
Оддий шартнома эмас — тарихий қадам
Абдуқодир Ҳусанов 2025 йилда Премьер-лигадаги биринчи ўзбекистонлик футболчига айланган эди. Энди у дунёнинг энг кучли клубларидан бири билан 2031 йилгача мўлжалланган шартнома имзолаб, ўзбек футболи учун яна бир муҳим натижани қайд этди.
Бу қарор «Манчестер Сити»нинг унга ишонаётганини кўрсатади. Бироқ асосий синов энди бошланади: Ҳусанов янги мавсумларда ушбу ишончни мунтазам ва юқори савиядаги ўйинлар билан оқлаши керак.
Сизнингча, Абдуқодир Ҳусанов яқин мавсумда «Манчестер Сити»нинг асосий ҳимоячисига айлана оладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва бу тарихий хабарни Telegram’да дўстларингиз билан улашинг.
…