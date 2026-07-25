Ҳусанов учун катта ишонч: «Сити» уни 2031 йилгача сақлаб қолди (видео)

·81·Спорт
Ҳусанов учун катта ишонч: «Сити» уни 2031 йилгача сақлаб қолди (видео)

Абдуқодир Ҳусановнинг «Манчестер Сити»даги қисқа вақт ичида босиб ўтган йўли клуб раҳбариятини катта қарор қабул қилишга ундади. Англия гранди ўзбекистонлик ҳимоячи билан шартномани 2031 йил ёзигача узайтирди — аммо бу битим ортида шунчаки яхши ўйинлардан кўра каттароқ маъно бор.

22 ёшли футболчи энди «шаҳарликлар»нинг келажак режасида муҳим ўрин эгаллайди. Янги келишув Ҳусановга бўлган ишончни кўрсатиш билан бирга, унинг клубдаги мавқеи кескин ошганини ҳам тасдиқлайди.

«Сити» расмий қарорини эълон қилди

«Манчестер Сити» матбуот хизмати Абдуқодир Ҳусанов билан янги беш йиллик шартнома имзоланганини маълум қилди. Келишувга кўра, Ўзбекистон терма жамоаси ҳимоячиси 2031 йил ёзига қадар Манчестер клубида қолади.

Ҳусановнинг аввалги шартномаси 2029 йилгача амал қилиши керак эди. Демак, клуб унинг келишувини муддатидан анча олдин янгилаб, футболчини яна икки йилга узоқроқ сақлаб қолди.

Асосий маълумот

Янги ҳолат

Футболчи

Абдуқодир Ҳусанов

Ёши

22 ёш

Позицияси

Марказий ҳимоячи

Янги шартнома

2031 йил ёзигача

Аввалги келишув

2029 йил ёзигача

«Сити»га келган вақти

2025 йил январь

Маош миқдори оширилиши ҳақида хабарлар мавжуд, бироқ клубнинг расмий баёнотида янги келишувнинг молиявий шартлари очиқланмаган.

Ҳусанов учун катта ишонч: «Сити» уни 2031 йилгача сақлаб қолди (видео)

18 ойда клуб ишончини қандай қозонди?

Ҳусанов 2025 йил январда Франциянинг «Ланс» клубидан «Манчестер Сити»га ўтган эди. У ўша пайтда Премьер-лигада тўп сурадиган биринчи ўзбекистонлик футболчига айланди.

Дастлаб мослашиш учун вақт талаб қилинган бўлса-да, ўзбекистонлик ҳимоячи тезлиги, яккакурашлардаги қатъияти ва тўпни олиб қўйиш маҳорати билан мураббийлар штаби ишончини қозонди.

Клуб маълумотига кўра, Ҳусанов:

  • «Манчестер Сити» сафида 47 та учрашув ўтказди;

  • мавсум охиридаги 19 та Премьер-лига баҳсининг 16 тасида майдонга тушди;

  • Марк Геи билан мустаҳкам ҳимоя жуфтлигини шакллантирди;

  • Англия кубоги ва Лига кубоги финалларида муҳим роль ўйнади;

  • клубнинг мавсумдаги энг яхши футболчиси учун якуний учликка кирди.

Бу кўрсаткичлар янги шартнома тасодифий ёки фақат истиқбол учун берилмаганини кўрсатади. Ҳусанов аллақачон асосий таркиб учун кураша оладиган футболчига айланди.

Ҳусановнинг ўзи қандай муносабат билдирди?

Ўзбекистонлик ҳимоячи янги шартномани ўзи ва оиласи учун муҳим воқеа деб атади. У Манчестерда ўтказган ҳар бир дақиқасидан мамнун эканини ва футболчи сифатида ўсишда давом этаётганини таъкидлади.

«Бу мен ва оилам учун ажойиб кун. “Сити”да қолишимни узайтирганимдан жуда хурсандман».

Ҳусанов, шунингдек, мухлисларнинг қўллаб-қувватлаши Англия ва Премьер-лигага мослашишида катта ёрдам берганини қайд этди. Энди унинг асосий мақсади мунтазам ўйнаш ва клубга янги совринларни қўлга киритишда ёрдам беришдан иборат.

Янги битимнинг энг муҳим маъноси

2031 йилгача тузилган шартнома «Манчестер Сити» Ҳусановни шунчаки захира ҳимоячиси эмас, балки жамоанинг узоқ муддатли лойиҳаси иштирокчиси сифатида кўраётганини англатади.

Футболчи ҳали 22 ёшда. Марказий ҳимоячилар кўпинча тажриба орттирган сари юқори даражага чиқишини ҳисобга олсак, унинг энг кучли йиллари ҳали олдинда бўлиши мумкин.

Янги келишув Ҳусанов олдига ҳам катта вазифалар қўяди:

  • асосий таркибдаги ўрнини мустаҳкамлаш;

  • Премьер-лига суръатида барқарор ўйнаш;

  • Европа мусобақаларида тажриба тўплаш;

  • Ўзбекистон миллий жамоасида етакчилардан бирига айланиш.

Оддий шартнома эмас — тарихий қадам

Абдуқодир Ҳусанов 2025 йилда Премьер-лигадаги биринчи ўзбекистонлик футболчига айланган эди. Энди у дунёнинг энг кучли клубларидан бири билан 2031 йилгача мўлжалланган шартнома имзолаб, ўзбек футболи учун яна бир муҳим натижани қайд этди.

Бу қарор «Манчестер Сити»нинг унга ишонаётганини кўрсатади. Бироқ асосий синов энди бошланади: Ҳусанов янги мавсумларда ушбу ишончни мунтазам ва юқори савиядаги ўйинлар билан оқлаши керак.

Сизнингча, Абдуқодир Ҳусанов яқин мавсумда «Манчестер Сити»нинг асосий ҳимоячисига айлана оладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва бу тарихий хабарни Telegram’да дўстларингиз билан улашинг.

Абдуқодир ҲусановМанчестер СитиЎзбекистонЛанс
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17Реал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиРеал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиБугун, 01:16Юрген Клопп Германияга шарт қўйди: у кескин шартида нима деган эди?Юрген Клопп Германияга шарт қўйди: у кескин шартида нима деган эди?Бугун, 01:12Темировга 100 минг доллар: Абу-Дабидаги бонус эгалари эълон қилинди...Темировга 100 минг доллар: Абу-Дабидаги бонус эгалари эълон қилинди...Бугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди