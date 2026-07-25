Амир Хон нега Жуҳи Чавла билан 7 йил гаплашмаган?

·187·Маданият
Амир Хон нега Жуҳи Чавла билан 7 йил гаплашмаган?

Болливуднинг машҳур актёри Амир Хон ҳамкасби ва “Ишқ” фильмидаги партнёри Жуҳи Чавла билан муносабатлари ҳақида кутилмаган хотиралари билан ўртоқлашди. Унинг айтишича, икки актёр ўртасида арзимас сабаб туфайли жанжал чиққан бўлса-да, йиллар давомида гаплашмаганига қарамай, бир-бирига нисбатан ҳурмат ва ғамхўрлик сақланиб қолган.

Амир Хоннинг сўзларига кўра, келишмовчилик “Ишқ” фильмини суратга олиш жараёнида юз берган.

«Биз “Ишқ” фильмини суратга олиш вақтида қандайдир арзимас гап сабаб Жуҳи билан жанжаллашиб қолдик. Бу жуда кичик масала эди, лекин кейин менда худбинлик пайдо бўлди. Шунинг учун у билан бошқа гаплашмасликка қарор қилдим. Ҳатто суратга олиш пайтида ҳам ундан узоқлашардим. Нега бундай қилганимни ўзим ҳам билмайман.

У келиб ёнимга ўтирса, мен ўрнимдан туриб кетардим. Жуҳи билан на саломлашардим, на хайрлашардим. Фақат саҳналарда, иш талаб қилгандагина у билан мулоқот қилардим. Шундай қилиб, кейинги олти ёки етти йил давомида биз умуман гаплашмадик», — дейди актёр.

Амир Хоннинг таъкидлашича, йиллар давомида уларнинг мулоқоти тўхтаган бўлса-да, оғир кунларда ҳақиқий дўстлик ўзини намоён қилган.

Актёрнинг айтишича, биринчи турмуш ўртоғи Рина билан ажрашгани ҳақида хабар топгач, Жуҳи Чавла унга шахсан қўнғироқ қилиб, учрашишни таклиф қилган.

«Жуҳи Ринанинг ҳам, менинг ҳам яқин инсонимиз эди. У бизнинг келишмовчиликларимизни ҳал қилишни истади. Мен унинг қўнғироғига жавоб бермаслигим мумкинлигини у ич-ичидан ҳис қилган, аммо шунга қарамай, барибир менга қўнғироқ қилди. Бу ҳолат мени жуда таъсирлантирди.

Ўшанда мен ўртамиздаги ҳақиқий дўстликка заррача ҳам путур етмаганини англадим. Биз узоқ йиллар давомида гаплашмаган бўлсак-да, бир-биримизга ғамхўрлик қилишда давом этган эканмиз», — деди Амир Хон.

Актёрнинг ушбу иқрори мухлислар томонидан илиқ қарши олинди. Кўпчиликнинг фикрича, бу воқеа ҳақиқий дўстлик баъзан сукут даврини ҳам енгиб ўтиши мумкинлигини яна бир бор исботлайди.

Амир ХонЖухи ЧавлаИшқРина
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Машҳур “Жунгли қонунлари” ҳинд фильми ҳақида сиз билмаган қизиқарли маълумотлар (видео) Машҳур “Жунгли қонунлари” ҳинд фильми ҳақида сиз билмаган қизиқарли маълумотлар (видео)Кеча, 20:26Женнифер Лопес 57 ёшни қарши олдиЖеннифер Лопес 57 ёшни қарши олдиКеча, 19:49Ботир Қодировнинг янги қўшиғи мухлислар эътиборини қозонди (видео)Ботир Қодировнинг янги қўшиғи мухлислар эътиборини қозонди (видео)Кеча, 18:37Афра Сарачоғлунинг янги севгиси ҳақида миш-мишлар кучайдиАфра Сарачоғлунинг янги севгиси ҳақида миш-мишлар кучайдиКеча, 17:08 Актриса Дилноза Ҳабибуллаева 26 ёшини нишонлади (видео) Актриса Дилноза Ҳабибуллаева 26 ёшини нишонлади (видео)Кеча, 16:07Хивада уч кунлик катта байрам: асосий "сюрприз" 8 августдаХивада уч кунлик катта байрам: асосий "сюрприз" 8 августдаКеча, 15:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)