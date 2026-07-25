Ямалнинг укаси Нико Уильямснинг сочларидан қўрққани акс этган кулгили видео тармоқларни забт этди
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Ижтимоий тармоқларда Ламин Ямалнинг кичик укаси Кейне ва футболчи Нико Уильямс иштирокидаги кулгили видео яна эътибор марказига тушди. Кадрларда Кейне футболчининг ноодатий турмакланган сочларини кўриб, ундан қочаётгани акс этган.
Видеода Нико Уильямс болакайга яқинлашишга уринади, бироқ Кейне унинг ёнига келишини истамай, дарҳол ортга чекинади. Болакайнинг кутилмаган ва самимий реакцияси фойдаланувчиларни кулдирди.
Уильямснинг сочлари жуда майда қилиб ўрилиб, ноодатий шаклда йиғилган. Айрим фойдаланувчилар унинг соч турмагини илонга ўхшатиб, Кейне айнан шундан чўчиган бўлиши мумкинлигини ҳазил тариқасида ёзишди.
Видео остида кўплаб кулгили ва илиқ изоҳлар қолдирилди. Фойдаланувчилар Кейненинг реакциясини самимий ва ёқимли деб баҳолашди.
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