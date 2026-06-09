Яшаш даражаси энг юқори давлатлар маълум бўлди

·0·Дунё
Яшаш даражаси энг юқори давлатлар маълум бўлди

HelloSafe ташкилоти 2026 йил учун Фаровонлик индексини эълон қилди. Рейтинг Халқаро валюта жамғармаси, Жаҳон банки, БМТ Тараққиёт дастури (UNDP) ва OECD маълумотлари асосида шакллантирилган бўлиб, унда иқтисодий кўрсаткичлар билан бир қаторда аҳоли турмуш даражасига таъсир қилувчи муҳим омиллар ҳам ҳисобга олинган.

Тадқиқот натижаларига кўра, Норвегия илк бор дунёнинг энг фаровон мамлакати деб топилди. Ирландия ва Люксембург эса кейинги ўринларни эгаллади. Мутахассислар бу натижани мазкур давлатлардаги кучли ижтимоий ҳимоя тизими ва юқори ҳаёт сифати билан изоҳламоқда.

Қизиғи, дунёдаги энг йирик иқтисодиётлардан бири бўлган АҚШ рейтингда атиги 17-ўринни қайд этди. Бунга даромадлар тенгсизлиги ва нисбий қашшоқлик даражасининг юқорилиги асосий сабаб сифатида кўрсатилган.

Европада Норвегия, Ирландия ва Люксембург етакчилик қилган бўлса, Африка қитъасида Сейшел ороллари, Маврикий ва Жазоир биринчи учликдан жой олди.

Лотин Америкасида Уругвай энг фаровон давлат сифатида эътироф этилди. У Чили ва Панамани ортда қолдирди. Осиёда эса Сингапур биринчи, Қатар иккинчи ўринни эгаллади.

Таҳлилчилар фикрича, фаровонлик фақат иқтисодий ўсиш билан эмас, балки даромадларнинг адолатли тақсимланиши, ижтимоий ҳимоя, таълим ва инсон тараққиёти даражаси билан ҳам бевосита боғлиқ.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Толибон” смартфонларга қарши: айрим ҳудудларда қатъий тақиқ жорий этилди“Толибон” смартфонларга қарши: айрим ҳудудларда қатъий тақиқ жорий этилдиБугун, 08:20Берлинда Эбола юқтирган америкалик шифокор даволандиБерлинда Эбола юқтирган америкалик шифокор даволандиБугун, 08:03300 дан ортиқ муҳожир ўғирлаб кетилди300 дан ортиқ муҳожир ўғирлаб кетилдиБугун, 07:50АҚШнинг Apache вертолёти Ҳормуз яқинида ҳалокатга учрадиАҚШнинг Apache вертолёти Ҳормуз яқинида ҳалокатга учрадиБугун, 07:45Эрон ва Исроил ўртасида ракета ҳужумлари авж олдиЭрон ва Исроил ўртасида ракета ҳужумлари авж олдиБугун, 06:49Ўзбекистон терма жамоаси кутилмаган хавфсизлик текширувидан ўтказилдиЎзбекистон терма жамоаси кутилмаган хавфсизлик текширувидан ўтказилдиБугун, 05:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди