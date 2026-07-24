Олимлар динозаврларни қириб юборган метеорит турини аниқлашди: у кутилганидан камёб бўлиб чиқди

·94·Техно
Олимлар динозаврларни қириб юборган метеорит турини аниқлашди: у кутилганидан камёб бўлиб чиқди

Ер юзидаги ҳаётнинг қарийб 75 фоизини, жумладан, динозаврларни йўқ қилиб юборган 66 миллион йил аввалги фалокат сабабчиси ниҳоят аниқланди. Халқаро тадқиқотчилар гуруҳи ўтказган янги таҳлиллар шуни кўрсатадики, сайёрамизга урилган осмон жисми энг камёб метеорит турларидан бири — КО (Орнанс) синфидаги углеродли хондрит бўлган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу хулосага келиш учун олимлар бўр даври охирида содир бўлган тўқнашувдан сўнг ҳосил бўлган юпқа лой қатламидаги никел изотопларини ўрганиб чиқдилар. Гарчи метеоритнинг ўзи зарба вақтида бутунлай буғланиб кетган бўлса-да, унинг микроскопик "кимёвий излари" сақланиб қолган. Тадқиқот натижалари ixbt.com нашри томонидан эълон қилинди.

Камёб ва қадимий жисм

Углеродли хондритлар Ерда топилган барча метеоритларнинг атиги 5 фоизини ташкил этади. КО синфи эса ушбу гуруҳнинг ҳам жуда кичик бир қисмидир. Бундай жисмлар Қуёш тизими шаклланган даврдан буён деярли ўзгармасдан сақланиб қолган энг қадимий материя намуналари ҳисобланади.

Олимларнинг таъкидлашича, ушбу кашфиёт глобал қирғин механизми ҳақидаги тасаввурларни ҳам бироз ўзгартиради. КО синфидаги метеоритлар таркибида олтингугурт, углерод, рух ва сув каби учувчи элементлар бошқа турдошларига қараганда анча кам. Бу эса глобал совишга сабаб бўлган асосий омил космик жисм келтирган моддалар эмас, балки зарба натижасида атмосферага кўтарилган улкан миқдордаги чанг ва майда бўлаклар бўлганини кўрсатади.

Чиксуклуб кратери ва коинот қаъри

Мазкур астероиднинг келиб чиқиши ҳали ҳам аниқ эмас, бироқ олимлар икки хил тахминни илгари сурмоқдалар. У ё Юпитер яқинидаги астероидлар камарининг ташқи қисмида, ёки Қуёш тизимининг янада олис ҳудудларида шаклланган бўлиши мумкин.

Замонавий ҳисоб-китобларга кўра, диаметри 10–15 километр бўлган ушбу улкан тош Ерга соатига 64 000 километр тезликда келиб урилган. Бу тўқнашув натижасида бугунги кунда Мексиканинг Юкатан ярим ороли остида яширинган Чиксуклуб кратери ҳосил бўлган.

Ушбу тадқиқот динозаврларнинг қирилиши ҳақидаги умумий манзарани ўзгартирмаса-да, Ер тарихидаги энг йирик фожиалардан бирига айнан қайси турдаги космик "меҳмон" сабабчи бўлганини юқори аниқликда белгилаб берди. Бу эса сайёрамизнинг ўтмишини ва коинотдан келиши мумкин бўлган хавфларни яхшироқ тушунишга ёрдам беради.

МетеоритДинозаврларФанКоинотТадқиқот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб