Bluesky ўзининг Аттие сунъий интеллект ёрдамчисини очиқ тадқиқот воситасига айлантирди

·55·Техно
Bluesky ўзининг Аттие сунъий интеллект ёрдамчисини очиқ тадқиқот воситасига айлантирди

Bluesky ижтимоий тармоғи ўзининг Аттие деб номланувчи сунъий интеллект ёрдамчисини сезиларли даражада янгилади. Эндиликда ушбу восита нафақат шахсий тасмалар яратиш, балки бутун платформа бўйлаб маълумотларни таҳлил қилувчи очиқ тадқиқот инструменти вазифасини ҳам бажаради. Бу қадам ижтимоий тармоқнинг очиқ АТ Протокол экотизимида фойдаланувчилар учун ахборот қидириш ва таҳлил қилиш жараёнини тубдан осонлаштириши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Компания томонидан тақдим этилган янги Қуестс функцияси фойдаланувчиларга Bluesky тармоғи (шунингдек, "Атмосфера" деб ҳам аталади) бўйлаб тарқалаётган янгиликлар ва маълумотлар ҳақида очиқ саволлар бериш имконини беради. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу тизим нафақат Bluesky иловаси, балки АТ Протокол негизида ишловчи бошқа барча сервислар билан ҳам интеграция қилинган. Бу эса фойдаланувчиларга очиқ ижтимоий веб-маконида нималар содир бўлаётганини чуқур ўрганиш имконини беради.

Ахборот хавфсизлиги ва нотўғри маълумотларга қарши кураш

Bluesky инновациялар бўйича директори Жай Грабернинг таъкидлашича, Аттие ёрдамчиси интернетдаги шовқин ва нотўғри маълумотлар (мисинформация) кўпайиб бораётган бир пайтда ҳақиқатни топишга ёрдам берувчи қуролга айланиши керак. Фойдаланувчилар энди сунъий интеллектдан тренддаги мавзуларни таҳлил қилишни ёки маълум бир соҳа ва ҳудуддаги энг нуфузли аккаунтларни аниқлаб беришни сўрашлари мумкин.

"Бизнинг мақсадимиз — дунёни тушунишга ёрдам берадиган воситалар одамларни чалкаштириб юборадиган технологиялардан кўра фойдалироқ эканини исботлашдир", — дейди Грабер. Унинг сўзларига кўра, Аттие техник билимларга эга бўлмаган оддий фойдаланувчилар учун ҳам АТ Протокол имкониятларидан фойдаланиш ва ўз рақамли муҳитини шахсийлаштириш учун тўсиқларни олиб ташлайди.

Стратегик ўсиш ва монетизация режалари

Bluesky фойдаланувчилари сони ўтган йилнинг октябрь ойида 40 миллионга етганидан сўнг, ўсиш суръати бироз секинлашган. Ҳозирда платформада 45,6 миллионга яқин рўйхатдан ўтган ҳисоблар мавжуд. Шу сабабли, компания янги фойдаланувчиларни жалб қилиш ва келажакда даромад келтириши мумкин бўлган қўшимча хизматларни ишлаб чиқишга эътибор қаратмоқда. Аттие ҳозирча бепул бўлса-да, келажакда у пуллик сервисга айланиши эҳтимолдан холи эмас.

Ҳозирда Аттие ёрдамчисининг янгиланган талқини бета-тест босқичида турибди. Унга киришни хоҳловчилар махсус кутиш рўйхатига ёзилишлари керак ва яқин ҳафталар ичида фойдаланувчилар гуруҳ-гуруҳ бўлиб тизимга киритилади. Шунингдек, лойиҳа доирасида янги логотип ва имконияти чекланган шахслар учун махсус функциялар ҳам жорий этилиши режалаштирилган.

Bluesky ҳамжамиятининг аксарият қисми сунъий интеллект технологияларига иқтисодий ва экологик сабабларга кўра эҳтиёткорлик билан ёндашса-да, компания раҳбарияти платформанинг яшовчанлигини таъминлаш учун инновациялар ва фойдаланувчилар қарашлари ўртасида мувозанатни сақлашга ҳаракат қилмоқда. Аттие лойиҳасининг муваффақияти Bluesky ижтимоий тармоғининг рақобатдош платформалар орасидаги ўрнини мустаҳкамлаши кутилмоқда.

BlueskyСунъий ИнтеллектАттиеТехнологияИжтимоий Тармоқ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб