Bluesky ўзининг Аттие сунъий интеллект ёрдамчисини очиқ тадқиқот воситасига айлантирди
Bluesky ижтимоий тармоғи ўзининг Аттие деб номланувчи сунъий интеллект ёрдамчисини сезиларли даражада янгилади. Эндиликда ушбу восита нафақат шахсий тасмалар яратиш, балки бутун платформа бўйлаб маълумотларни таҳлил қилувчи очиқ тадқиқот инструменти вазифасини ҳам бажаради. Бу қадам ижтимоий тармоқнинг очиқ АТ Протокол экотизимида фойдаланувчилар учун ахборот қидириш ва таҳлил қилиш жараёнини тубдан осонлаштириши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Компания томонидан тақдим этилган янги Қуестс функцияси фойдаланувчиларга Bluesky тармоғи (шунингдек, "Атмосфера" деб ҳам аталади) бўйлаб тарқалаётган янгиликлар ва маълумотлар ҳақида очиқ саволлар бериш имконини беради. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу тизим нафақат Bluesky иловаси, балки АТ Протокол негизида ишловчи бошқа барча сервислар билан ҳам интеграция қилинган. Бу эса фойдаланувчиларга очиқ ижтимоий веб-маконида нималар содир бўлаётганини чуқур ўрганиш имконини беради.
Ахборот хавфсизлиги ва нотўғри маълумотларга қарши курашBluesky инновациялар бўйича директори Жай Грабернинг таъкидлашича, Аттие ёрдамчиси интернетдаги шовқин ва нотўғри маълумотлар (мисинформация) кўпайиб бораётган бир пайтда ҳақиқатни топишга ёрдам берувчи қуролга айланиши керак. Фойдаланувчилар энди сунъий интеллектдан тренддаги мавзуларни таҳлил қилишни ёки маълум бир соҳа ва ҳудуддаги энг нуфузли аккаунтларни аниқлаб беришни сўрашлари мумкин.
"Бизнинг мақсадимиз — дунёни тушунишга ёрдам берадиган воситалар одамларни чалкаштириб юборадиган технологиялардан кўра фойдалироқ эканини исботлашдир", — дейди Грабер. Унинг сўзларига кўра, Аттие техник билимларга эга бўлмаган оддий фойдаланувчилар учун ҳам АТ Протокол имкониятларидан фойдаланиш ва ўз рақамли муҳитини шахсийлаштириш учун тўсиқларни олиб ташлайди.
Стратегик ўсиш ва монетизация режалариBluesky фойдаланувчилари сони ўтган йилнинг октябрь ойида 40 миллионга етганидан сўнг, ўсиш суръати бироз секинлашган. Ҳозирда платформада 45,6 миллионга яқин рўйхатдан ўтган ҳисоблар мавжуд. Шу сабабли, компания янги фойдаланувчиларни жалб қилиш ва келажакда даромад келтириши мумкин бўлган қўшимча хизматларни ишлаб чиқишга эътибор қаратмоқда. Аттие ҳозирча бепул бўлса-да, келажакда у пуллик сервисга айланиши эҳтимолдан холи эмас.
Ҳозирда Аттие ёрдамчисининг янгиланган талқини бета-тест босқичида турибди. Унга киришни хоҳловчилар махсус кутиш рўйхатига ёзилишлари керак ва яқин ҳафталар ичида фойдаланувчилар гуруҳ-гуруҳ бўлиб тизимга киритилади. Шунингдек, лойиҳа доирасида янги логотип ва имконияти чекланган шахслар учун махсус функциялар ҳам жорий этилиши режалаштирилган.
Bluesky ҳамжамиятининг аксарият қисми сунъий интеллект технологияларига иқтисодий ва экологик сабабларга кўра эҳтиёткорлик билан ёндашса-да, компания раҳбарияти платформанинг яшовчанлигини таъминлаш учун инновациялар ва фойдаланувчилар қарашлари ўртасида мувозанатни сақлашга ҳаракат қилмоқда. Аттие лойиҳасининг муваффақияти Bluesky ижтимоий тармоғининг рақобатдош платформалар орасидаги ўрнини мустаҳкамлаши кутилмоқда.
…