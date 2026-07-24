Килиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтиши мумкинми: Арсенал варианти кўриб чиқилмоқда
Франция терма жамоаси ва Реал Мадрид ҳужумчиси Килиан Мбаппе келажакда фаолиятини Англия Премер-лигасида давом эттириши мумкинлиги ҳақидаги тахминлар яна кун тартибига чиқди. Гарчи футболчи Испания пойтахтига катта умидлар билан кўчиб ўтган бўлса-да, жамоавий ютуқларнинг кутилганидек бўлмаётгани турли миш-мишларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Франция терма жамоасининг собиқ ҳимоячиси Микаел Силвестре Goal.com нашрига берган интервюсида Мбаппенинг келажаги ҳақида тўхталиб ўтди. Унинг фикрича, ҳужумчи ўзининг юксак амбицияларини амалга ошириш учун энг муносиб "платформа"ни танлаши лозим. Ҳозирча Реал Мадрид сафида нуфузли совринларни қўлга киритиш бироз қийин кечмоқда, бу эса футболчининг ички мотивациясига таъсир қилиши мумкин.
Мбаппе Реал Мадрид таркибида барча мусобақаларда 103 та ўйинда майдонга тушиб, 86 та гол уришга муваффақ бўлди. Шахсий статистика борасида у ҳамон дунёнинг энг яхшиларидан бири бўлиб қолмоқда. Бироқ, "Олтин тўп" учун асосий даъвогар бўлиш йўлида унга Ла Лига ва Чемпионлар лигаси ғолиблиги сув ва ҳаводек зарур.
Арсенал ва янги чорловларҚизиқарли жиҳати шундаки, сўнгги йилларда сезиларли ўсишга эришган Лондоннинг Арсенал клуби Мбаппенинг кейинги манзили сифатида тилга олинмоқда. "Канонирлар" ҳам худди футболчининг ўзи каби Чемпионлар лигасидаги илк ғалабасини интиқлик билан кутмоқда. Икки томоннинг бирлашиши ҳар иккала тараф учун ҳам тарихий бурилиш ясаши мумкинлиги айтилмоқда.
Микаел Силвестре ушбу трансфернинг яқин орада амалга ошишига шубҳа билан қараса-да, футболда ҳеч нарсани инкор этиб бўлмаслигини таъкидлади. "Ҳозирча буни тасаввур қилиш қийин, аммо футболда ҳамма нарса кутилмаганда содир бўлади. Ҳеч қачон 'ҳеч қачон' демаслик керак", — дейди собиқ ҳимоячи.
Мбаппе ҳозирда 27 ёшда ва у ўз фаолиятининг энг гуллаган даврини ўтказмоқда. Унинг собиқ жамоаси Пари Сен-Жермен кетма-кет икки мавсум давомида қитъа миқёсида муваффақият қозонаётган бир пайтда, Килианнинг еврокубоклардаги совринсиз серияси унинг учун оғриқли нуқта бўлиб қолмоқда.
Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам ушбу трансфер эҳтимоли қизиқарли мавзу ҳисобланади. Англия Премер-лигаси мамлакатимизда энг кўп кузатиладиган чемпионатлардан бири эканини ҳисобга олсак, Мбаппенинг Арсенал сафига қўшилиши лигага бўлган қизиқишни янада юқори даражага олиб чиқиши шубҳасиз.
…