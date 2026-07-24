Килиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтиши мумкинми: Арсенал варианти кўриб чиқилмоқда

·173·Спорт
Килиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтиши мумкинми: Арсенал варианти кўриб чиқилмоқда

Франция терма жамоаси ва Реал Мадрид ҳужумчиси Килиан Мбаппе келажакда фаолиятини Англия Премер-лигасида давом эттириши мумкинлиги ҳақидаги тахминлар яна кун тартибига чиқди. Гарчи футболчи Испания пойтахтига катта умидлар билан кўчиб ўтган бўлса-да, жамоавий ютуқларнинг кутилганидек бўлмаётгани турли миш-мишларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Франция терма жамоасининг собиқ ҳимоячиси Микаел Силвестре Goal.com нашрига берган интервюсида Мбаппенинг келажаги ҳақида тўхталиб ўтди. Унинг фикрича, ҳужумчи ўзининг юксак амбицияларини амалга ошириш учун энг муносиб "платформа"ни танлаши лозим. Ҳозирча Реал Мадрид сафида нуфузли совринларни қўлга киритиш бироз қийин кечмоқда, бу эса футболчининг ички мотивациясига таъсир қилиши мумкин.

Мбаппе Реал Мадрид таркибида барча мусобақаларда 103 та ўйинда майдонга тушиб, 86 та гол уришга муваффақ бўлди. Шахсий статистика борасида у ҳамон дунёнинг энг яхшиларидан бири бўлиб қолмоқда. Бироқ, "Олтин тўп" учун асосий даъвогар бўлиш йўлида унга Ла Лига ва Чемпионлар лигаси ғолиблиги сув ва ҳаводек зарур.

Арсенал ва янги чорловлар

Қизиқарли жиҳати шундаки, сўнгги йилларда сезиларли ўсишга эришган Лондоннинг Арсенал клуби Мбаппенинг кейинги манзили сифатида тилга олинмоқда. "Канонирлар" ҳам худди футболчининг ўзи каби Чемпионлар лигасидаги илк ғалабасини интиқлик билан кутмоқда. Икки томоннинг бирлашиши ҳар иккала тараф учун ҳам тарихий бурилиш ясаши мумкинлиги айтилмоқда.

Микаел Силвестре ушбу трансфернинг яқин орада амалга ошишига шубҳа билан қараса-да, футболда ҳеч нарсани инкор этиб бўлмаслигини таъкидлади. "Ҳозирча буни тасаввур қилиш қийин, аммо футболда ҳамма нарса кутилмаганда содир бўлади. Ҳеч қачон 'ҳеч қачон' демаслик керак", — дейди собиқ ҳимоячи.

Мбаппе ҳозирда 27 ёшда ва у ўз фаолиятининг энг гуллаган даврини ўтказмоқда. Унинг собиқ жамоаси Пари Сен-Жермен кетма-кет икки мавсум давомида қитъа миқёсида муваффақият қозонаётган бир пайтда, Килианнинг еврокубоклардаги совринсиз серияси унинг учун оғриқли нуқта бўлиб қолмоқда.

Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам ушбу трансфер эҳтимоли қизиқарли мавзу ҳисобланади. Англия Премер-лигаси мамлакатимизда энг кўп кузатиладиган чемпионатлардан бири эканини ҳисобга олсак, Мбаппенинг Арсенал сафига қўшилиши лигага бўлган қизиқишни янада юқори даражага олиб чиқиши шубҳасиз.

Килиан МбаппеАрсеналРеал МадридТрансферларАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Венсан Янсен Тоттенхемдан кейинги фаолиятини АҚШда давом эттирадиВенсан Янсен Тоттенхемдан кейинги фаолиятини АҚШда давом эттирадиБугун, 02:59Челси тажрибали яримҳимоячи Жордан Ҳендерсонни ўз сафига қўшиб олмоқчиЧелси тажрибали яримҳимоячи Жордан Ҳендерсонни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 02:33Бредли Барколя PSJни тарк этиб, Англия Премер-лигасига ўтмоқчиБредли Барколя PSJни тарк этиб, Англия Премер-лигасига ўтмоқчиБугун, 02:31Жон Стоунз фаолиятини Италияда давом эттириши кутилмоқдаЖон Стоунз фаолиятини Италияда давом эттириши кутилмоқдаБугун, 02:10Интер Куртис Жонс трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаИнтер Куртис Жонс трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаБугун, 00:36Италия футболида шов-шувли воқеа: Малдини ва Леонардо истеъфога чиқдиИталия футболида шов-шувли воқеа: Малдини ва Леонардо истеъфога чиқдиКеча, 23:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди