ИТEР лойиҳасида муҳим қадам: Дунёдаги энг йирик термоядро реактори ҳалқаси ёпилди

·63·Техно
ИТEР лойиҳасида муҳим қадам: Дунёдаги энг йирик термоядро реактори ҳалқаси ёпилди

Франция жанубида барпо этилаётган ИТEР халқаро термоядро лойиҳаси қурилиш майдончасида келажак реакторини йиғишнинг энг муҳим босқичларидан бири якунланди. Муҳандислар токамакнинг марказий шахтасига вакуум камерасининг сўнгги, тўққизинчи секторини ўрнатиб, уни яхлит ҳалқа шаклига келтиришди. Бу воқеа инсониятни чексиз ва тоза энергия манбаи сари яна бир қадам яқинлаштирди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу гигант конструкция тор — содда қилиб айтганда "булочка" (бублик) шаклида бўлиб, унинг ичида келажакда 100 миллион даражадан юқори ҳароратгача қиздирилган плазма ушлаб турилади. Бу Қуёш марказидаги ҳароратдан ҳам бир неча баробар иссиқроқдир. Тўлиқ йиғилгандан сўнг, вакуум камерасининг умумий вазни қарийб 5000 тоннани ташкил этади.

Муҳандислик санъати ва юқори аниқлик

Ҳар бир сектор шунчаки камера қисми эмас, балки вакуум қобиғи, иссиқлик экранлари ва ўта ўтказувчан магнит тизими элементларини ўз ичига олган мураккаб муҳандислик модулидир. ixbt.com маълумотига кўра, ҳар бир модулнинг баландлиги 11,3 метр, кенглиги 6,6 метр ва вазни тахминан 400 тоннага тенг. Шундай улкан ҳажмга қарамай, барча деталлар заргарлик аниқлигида бирлаштирилиши талаб этилади.

Лойиҳа доирасидаги энг катта қийинчилик конструкцияларнинг массасида эмас, балки уларни ўрнатишдаги ўта юқори аниқликда бўлди. Ҳатто минимал даражадаги оғиш ҳам ўта иссиқ плазмани ушлаб турувчи магнит тизимининг ишига халал бериши мумкин. Агар плазма реактор деворларига тегиб кетса, жараён тўхтайди ва қурилма шикастланади.

Вакуум камерасининг тўққизта секторидан тўрттаси Жанубий Кореянинг ҲД Hyundai компанияси томонидан ишлаб чиқарилган. Дастлабки икки сектор 2010-йилда буюртма қилинган эди, кейинчалик Европа пудратчилари ўрнига яна икки модулни тайёрлаш ҳам ушбу компанияга топширилди. 2024-йилга келиб барча конструкциялар ИТEР майдончасига муваффақиятли етказиб берилди.

Келажак энергияси сари йўл

Вакуум камерасини йиғишнинг якунланиши лойиҳанинг асосий босқичларидан бири ҳисобланади. Эндиликда муҳандислар ички тизимларни монтаж қилиш, магнит тизимининг қолган элементларини ўрнатиш ва реакторни илк синовларга тайёрлаш ишларини бошлашади. Бу жараёнлар якунлангач, инсоният тарихидаги энг йирик илмий тажрибалардан бири бошланади.

ИТEР лойиҳаси етти иштирокчи — Европа Иттифоқи, АҚШ, Россия, Хитой, Япония, Ҳиндистон ва Жанубий Корея ҳамкорлигида амалга оширилмоқда. Лойиҳанинг асосий мақсадлари қуйидагилардан иборат:

  • Узоқ муддатли бошқариладиган термоядро синтезини намойиш этиш;
  • Тижорий термоядро электр станцияларини яратиш учун технологик асос яратиш;
  • Экологик тоза ва деярли тугамайдиган энергия манбасига эга бўлиш.
Агар ушбу лойиҳа муваффақиятли якунланса, дунё энергетика тизими бутунлай ўзгариши мумкин. Термоядро синтези анъанавий атом электр станцияларидан фарқли ўлароқ, хавфсизроқ ва радиоактив чиқиндилар муаммосидан холи ҳисобланади. Бу эса глобал иқлим ўзгаришига қарши курашда инсониятнинг энг кучли қуролига айланади.

ИТEРТехнологияЭнергетикаТермоядроИлм-фан
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб