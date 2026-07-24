Қозоғистон пойтахтида илк бор учар такси синовдан ўтказилди

·109·Дунё
Қозоғистон пойтахтида илк бор учар такси синовдан ўтказилди

Қозоғистон пойтахти Остонада келажак транспорти сифатида баҳоланаётган учар такси илк бор оммага намойиш этилди. 24 июль куни ўтказилган синов парвози мамлакатда шаҳар ҳаво транспортини ривожлантириш йўлидаги муҳим қадам сифатида эътироф этилди. Бу ҳақда Kazinform агентлиги хабар берди.

Маълум қилинишича, намойиш парвози «Келажак ўйинлари» дастури доирасида «Қазанат» ипподроми ҳудудида ташкил этилган. Синовда вертикал учиш ва қўниш имкониятига эга бўлган AutoFlight Prosperity электр ҳаво кемасидан фойдаланилди.

Замонавий аэротакси бир нафар пилот ва беш нафар йўловчини ташиш имкониятига эга. У соатига 200 километргача тезликда ҳаракатлана олади ҳамда бир марта қувватланиш билан 200 километргача масофани босиб ўтади.

Лойиҳани Қозоғистоннинг Alatau Advance Air Group (AAAG) компанияси Хитойнинг AutoFlight компанияси билан ҳамкорликда амалга оширмоқда.

AAAG бошқарув раиси Сергей Хегайнинг таъкидлашича, бир неча йил аввал шаҳар ҳаво ҳаракатчанлиги келажак технологияси сифатида қаралган бўлса, бугун у амалда синовдан ўтказилмоқда.

Унинг сўзларига кўра, лойиҳани амалга ошириш учун халқаро тажрибани ўрганиш, зарур инфратузилмани барпо этиш ва намойиш парвозларини ташкил қилиш каби муҳим босқичлар босиб ўтилган.

Мутахассиснинг қайд этишича, шаҳар ҳаво транспортини оммалаштириш учун рақамли бошқарув тизимлари, ҳаво ҳаракатини мувофиқлаштириш, махсус вертипортлар, ҳуқуқий база ҳамда малакали мутахассисларни тайёрлаш талаб этилади.

Шунингдек, бу йўналиш ҳаво таксиларига хизмат кўрсатиш, уларни йиғиш, эҳтиёт қисмлар ишлаб чиқариш, дастурий таъминот яратиш ҳамда муҳандис, пилот ва операторлар учун янги иш ўринларини шакллантириши таъкидланди.

Сергей Хегайнинг фикрича, ушбу ташаббуснинг асосий мақсади келажак авлод учун янги юқори технологияли индустрияни барпо этишдир.

Унинг сўзларига кўра, яқин келажакда ҳаво таксилари бугунги автомобиллар каби оддий транспорт воситасига айланиши, Қозоғистонда эса янги технологик компаниялар, муҳандислик мактаблари ва замонавий касблар ривожланиши мумкин.

ҚозоғистонАстанаAutoFlightСергей ҲегайКазинформ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонлик заргардан Роналдуга совға қилинган қимматбаҳо соат интернетда муҳокамага сабаб бўлдиЎзбекистонлик заргардан Роналдуга совға қилинган қимматбаҳо соат интернетда муҳокамага сабаб бўлдиКеча, 23:59Қўлларида мактабга борадиган 10 ёшли Ралф тармоқларда кўпчиликни таъсирлантирдиҚўлларида мактабга борадиган 10 ёшли Ралф тармоқларда кўпчиликни таъсирлантирдиКеча, 23:43Германияда самолёт уй томини тешиб кирди, қурбонлар борГерманияда самолёт уй томини тешиб кирди, қурбонлар борКеча, 21:11Футбол юлдузи Мбаппе севгилиси билан кўринди: Париждаги кадрлар шов-шув уйғотдиФутбол юлдузи Мбаппе севгилиси билан кўринди: Париждаги кадрлар шов-шув уйғотдиКеча, 20:39Япония ноқонуний юрган яна икки ўзбекистонликни депортация қилдиЯпония ноқонуний юрган яна икки ўзбекистонликни депортация қилдиКеча, 18:12Марадонанинг «Худонинг қўли» ва «Аср голи» урилган тўп аукционга қўйилди (видео)Марадонанинг «Худонинг қўли» ва «Аср голи» урилган тўп аукционга қўйилди (видео)Кеча, 18:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Икки опа-сингил ижара уйидаги суратда ўзларини кўриб қолишди
Икки опа-сингил ижара уйидаги суратда ўзларини кўриб қолишди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди