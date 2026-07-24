Тошкентга «яшил шаҳар» мақоми қайтарилади: боғлар кенгаяди (фото)
Фото: Саида Мирзиёева / Telegram
Президент администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева Тошкент шаҳридаги қатор ҳудудларни кўздан кечириб, пойтахтда яшил майдонларни кўпайтириш бўйича режаларни муҳокама қилди. Афросиёб кўчасидаги боғдан тортиб, Экопарк ва Мирзо Улуғбек номидаги боғгача бўлган бир нечта масканни янгилаш ҳамда кенгайтириш кўзда тутилмоқда.
Асосий мақсад — шаҳар аҳолиси учун кўпроқ очиқ, хавфсиз ва қулай дам олиш ҳудудларини яратиш. Саида Мирзиёева бу масалаларни кечиктирмасдан ҳал этиш зарурлигини таъкидлади.
«Тошкентда яшил ҳудудлар ниҳоятда кам»
Саида Мирзиёева ўз ижтимоий тармоқдаги постида пойтахт жадал ривожланаётгани, бироқ яшил майдонлар етарли эмаслигига эътибор қаратди.
«Тошкент жадал ривожланмоқда, аммо, айни пайтда, шаҳримизда яшил ҳудудлар ниҳоятда кам. Янги истироҳат боғлари барпо этиш ва атроф-муҳитни кўкаламзорлаштириш — пойтахт келажаги учун энг зарур устувор йўналишлардан», — дейилади постда.
Унинг таъкидлашича, шаҳардаги ҳар бир объектнинг ўз хусусияти бор. Аммо умумий мақсад уларни аҳоли манфаатига хизмат қиладиган замонавий ва қулай масканларга айлантиришдан иборат.
Афросиёб кўчасидаги боғ янгиланиши мумкин
Президент администрацияси раҳбари ўз жамоаси билан Афросиёб кўчасидаги боғни кўздан кечирди.
Бу ҳудудда барча фуқаролар эркин дам олиши, сайр қилиши ва бўш вақтини мазмунли ўтказиши учун зарур шароитлар яратиш режалаштирилмоқда.
Лойиҳа доирасида боғнинг аниқ қандай кўринишда янгиланиши, янги инфратузилма ва хизмат турлари бўйича ҳозирча батафсил маълумот берилмаган.
Қайси ҳудудларни ўзгартириш муҳокама қилинди?
Ташриф давомида пойтахтнинг яна бир нечта муҳим ҳудудини ривожлантириш масалалари кўриб чиқилди.
Жумладан:
Сайилгоҳ кўчасини янгилаш;
Амир Темур шоҳкўчаси ва унга туташ ҳудудларни ободонлаштириш;
Бобур номидаги Экопарк майдонини кенгайтириш;
Мирзо Улуғбек номидаги боғ ҳудудини кенгайтириш.
Ушбу ҳудудларда мавжуд инфратузилмадан самарали фойдаланиш, кўкаламзорлаштириш ишларини кучайтириш ва пиёдалар учун қулай муҳит яратиш масалалари муҳокама қилинган.
Асосий мақсад — «яшил шаҳар» мақомини қайтариш
Саида Мирзиёева пойтахтни яна яшил, очиқ ва аҳоли учун қулай шаҳарга айлантириш устувор вазифа эканини билдирди.
«Асосий вазифамиз — пойтахтимизга “яшил шаҳар” мақомини қайтариш, одамлар мазмунли ҳордиқ чиқариши ва сайр қилиши учун имкон қадар кўпроқ очиқ майдонлар яратишдир».
Унинг сўзларига кўра, қулай ва хавфсиз муҳитни ривожлантириш, кўкаламзорлаштиришни изчил давом эттириш ҳамда мавжуд ҳудудлардан оқилона фойдаланиш зарур.
Ишларни зудлик билан бошлаш таъкидланди
Пойтахт аҳолисининг турмуш сифатини яхшилаш учун яшил ҳудудлар масаласини тезкор ҳал этиш муҳимлиги қайд этилди.
Шаҳарда янги бинолар ва йўллар қурилиши билан бир қаторда, аҳоли дам олиши, болалар ўйнаши ва пиёда сайр қилиши мумкин бўлган боғлар ҳам етарли бўлиши лозим.
Энди муҳокама қилинган лойиҳаларнинг аниқ муддатлари, молиялаштириш манбалари ва якуний кўриниши кейинги босқичларда маълум қилиниши кутилмоқда.
Сизнингча, Тошкентнинг қайси ҳудудида янги катта боғ барпо этилиши керак? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.
…