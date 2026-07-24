Тошкентга «яшил шаҳар» мақоми қайтарилади: боғлар кенгаяди (фото)

·116·Ўзбекистон
Тошкентга «яшил шаҳар» мақоми қайтарилади: боғлар кенгаяди (фото)

Фото: Саида Мирзиёева / Telegram

Президент администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева Тошкент шаҳридаги қатор ҳудудларни кўздан кечириб, пойтахтда яшил майдонларни кўпайтириш бўйича режаларни муҳокама қилди. Афросиёб кўчасидаги боғдан тортиб, Экопарк ва Мирзо Улуғбек номидаги боғгача бўлган бир нечта масканни янгилаш ҳамда кенгайтириш кўзда тутилмоқда.

Асосий мақсад — шаҳар аҳолиси учун кўпроқ очиқ, хавфсиз ва қулай дам олиш ҳудудларини яратиш. Саида Мирзиёева бу масалаларни кечиктирмасдан ҳал этиш зарурлигини таъкидлади.

«Тошкентда яшил ҳудудлар ниҳоятда кам»

Саида Мирзиёева ўз ижтимоий тармоқдаги постида пойтахт жадал ривожланаётгани, бироқ яшил майдонлар етарли эмаслигига эътибор қаратди.

«Тошкент жадал ривожланмоқда, аммо, айни пайтда, шаҳримизда яшил ҳудудлар ниҳоятда кам. Янги истироҳат боғлари барпо этиш ва атроф-муҳитни кўкаламзорлаштириш — пойтахт келажаги учун энг зарур устувор йўналишлардан», — дейилади постда.

Унинг таъкидлашича, шаҳардаги ҳар бир объектнинг ўз хусусияти бор. Аммо умумий мақсад уларни аҳоли манфаатига хизмат қиладиган замонавий ва қулай масканларга айлантиришдан иборат.

Тошкентга «яшил шаҳар» мақоми қайтарилади: боғлар кенгаяди (фото)

Афросиёб кўчасидаги боғ янгиланиши мумкин

Президент администрацияси раҳбари ўз жамоаси билан Афросиёб кўчасидаги боғни кўздан кечирди.

Бу ҳудудда барча фуқаролар эркин дам олиши, сайр қилиши ва бўш вақтини мазмунли ўтказиши учун зарур шароитлар яратиш режалаштирилмоқда.

Лойиҳа доирасида боғнинг аниқ қандай кўринишда янгиланиши, янги инфратузилма ва хизмат турлари бўйича ҳозирча батафсил маълумот берилмаган.

Тошкентга «яшил шаҳар» мақоми қайтарилади: боғлар кенгаяди (фото)

Қайси ҳудудларни ўзгартириш муҳокама қилинди?

Ташриф давомида пойтахтнинг яна бир нечта муҳим ҳудудини ривожлантириш масалалари кўриб чиқилди.

Жумладан:

  • Сайилгоҳ кўчасини янгилаш;

  • Амир Темур шоҳкўчаси ва унга туташ ҳудудларни ободонлаштириш;

  • Бобур номидаги Экопарк майдонини кенгайтириш;

  • Мирзо Улуғбек номидаги боғ ҳудудини кенгайтириш.

Ушбу ҳудудларда мавжуд инфратузилмадан самарали фойдаланиш, кўкаламзорлаштириш ишларини кучайтириш ва пиёдалар учун қулай муҳит яратиш масалалари муҳокама қилинган.

Тошкентга «яшил шаҳар» мақоми қайтарилади: боғлар кенгаяди (фото)

Асосий мақсад — «яшил шаҳар» мақомини қайтариш

Саида Мирзиёева пойтахтни яна яшил, очиқ ва аҳоли учун қулай шаҳарга айлантириш устувор вазифа эканини билдирди.

«Асосий вазифамиз — пойтахтимизга “яшил шаҳар” мақомини қайтариш, одамлар мазмунли ҳордиқ чиқариши ва сайр қилиши учун имкон қадар кўпроқ очиқ майдонлар яратишдир».

Унинг сўзларига кўра, қулай ва хавфсиз муҳитни ривожлантириш, кўкаламзорлаштиришни изчил давом эттириш ҳамда мавжуд ҳудудлардан оқилона фойдаланиш зарур.

Ишларни зудлик билан бошлаш таъкидланди

Пойтахт аҳолисининг турмуш сифатини яхшилаш учун яшил ҳудудлар масаласини тезкор ҳал этиш муҳимлиги қайд этилди.

Шаҳарда янги бинолар ва йўллар қурилиши билан бир қаторда, аҳоли дам олиши, болалар ўйнаши ва пиёда сайр қилиши мумкин бўлган боғлар ҳам етарли бўлиши лозим.

Энди муҳокама қилинган лойиҳаларнинг аниқ муддатлари, молиялаштириш манбалари ва якуний кўриниши кейинги босқичларда маълум қилиниши кутилмоқда.

Сизнингча, Тошкентнинг қайси ҳудудида янги катта боғ барпо этилиши керак? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.

Саида МирзиёеваТошкентМирзо Улуғбек
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда ўртача ойлик иш ҳақи 7 миллиондан ошдиЎзбекистонда ўртача ойлик иш ҳақи 7 миллиондан ошдиКеча, 18:08Танзила Нарбаева «Эл-юрт ҳурмати» ордени билан тақдирландиТанзила Нарбаева «Эл-юрт ҳурмати» ордени билан тақдирландиКеча, 12:54Абитуриентлар учун муҳим жараён бошланди: ОТМ танлови старт олдиАбитуриентлар учун муҳим жараён бошланди: ОТМ танлови старт олдиКеча, 12:46Ўзбекистон ва Қозоғистон келишувлар ижросини тезлаштирадиЎзбекистон ва Қозоғистон келишувлар ижросини тезлаштирадиКеча, 00:36Ўзбекистонга 6 ойда даволаниш учун 35 мингдан ортиқ хорижлик келдиЎзбекистонга 6 ойда даволаниш учун 35 мингдан ортиқ хорижлик келди24.07, 23:03Тошкентда Ўзбекистон–Япония қўшма университети очиладиТошкентда Ўзбекистон–Япония қўшма университети очилади24.07, 22:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди