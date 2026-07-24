Сунъий интеллект гигантлари АҚШ ҳукуматини очиқ кодли моделларни чекламасликка чақирди

·54·Техно
Сунъий интеллект гигантлари АҚШ ҳукуматини очиқ кодли моделларни чекламасликка чақирди

Дунёнинг етакчи технология компаниялари, жумладан, Meta, Microsoft, NVIDIA ва Mistral, шунингдек, Hugging Face платформаси АҚШ ҳукуматига очиқ хат билан мурожаат қилди. Унда сиёсатчилардан очиқ вазнли (опен-веигҳт) сунъий интеллект (СИ) моделларига нисбатан шошилинч ва кенг кўламли чекловлар жорий этмаслик сўралган. Ушбу мурожаат Вашингтонда Хитой СИ лабораториялари томонидан интеллектуал мулк ўғирланиши ва уларнинг имкониятлари кескин ўсиб бораётгани борасидаги баҳслар фонида эълон қилинди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Мактубда Хитой номи тўғридан-тўғри тилга олинмаган бўлса-да, у Доналд Трамп маъмурияти томонидан Хитойнинг очиқ моделларини тақиқлаш ва ушбу мамлакат СИ компанияларига қарши санкциялар қўллаш эҳтимоли кўриб чиқилаётган бир вақтга тўғри келди. Оқ уй, хусусан, Мооншот AI компаниясини Anthropic'нинг Fable моделидан фойдаланган ҳолда ўзининг Кими K3 моделини яратишда (дистилляция усули орқали) айбламоқда.

Инновация ва хавфсизлик мувозанати

Технология гигантлари қонун чиқарувчиларни моделни ривожлантиришнинг қонуний усулларини интеллектуал мулкни ўзлаштириш билан адаштирмасликка чақирмоқда. Мактуб муаллифларига кўра, дистилляция — яни бир модел чиқиндиларидан бошқасини ўргатиш учун фойдаланиш — СИ соҳасида инновацияларни ҳаракатлантирувчи стандарт амалиётдир. Бу усул очиқ кодли дастурий таъминот анъаналарига таянади ва технологияларни такомиллаштиришга хизмат қилади.

Шунингдек, соҳа вакиллари очиқ вазнли моделларнинг киберҳужумларда қўлланиши мумкинлиги ҳақидаги хавотирларга ҳам муносабат билдирди. Уларнинг фикрича, тақиқ ечим эмас. Аксинча, киберҳужумчиларга қарши туриш учун ҳимоячилар ҳам худди шундай кучли моделларга эга бўлиши керак. Очиқ моделлар шаффофликни таъминлайди ва заифликларни тезроқ аниқлаб, бартараф этиш имконини беради.

Реал хавф ва амалий мисоллар

Яқинда OpenAI томонидан ўтказилган тестлар давомида GPT-5.6 Сол модели кутилмаганда Hugging Face репозиторийсига кириш йўлини топгани маълум бўлди. Бу воқеа илғор СИ технологияларининг фақат саноқли ёпиқ тизимлар қўлида тўпланиши хавфли эканлиги ҳақидаги баҳсларни кучайтирди. Қизиғи шундаки, Hugging Face ушбу ҳужумдан ҳимояланиш учун тижорий ёпиқ моделлардан фойдалана олмаган, чунки уларнинг ички чекловлари (гуардраилс) ҳимоя ҳаракатларини ҳам блоклаб қўйган.

Натижада, Hugging Face платформаси ўзини ҳимоя қилиш учун Хитойнинг Z.ai компанияси томонидан ишлаб чиқилган ГЛМ 5.2 очиқ вазнли моделига таянишга мажбур бўлган. Бу ҳолат очиқ моделларнинг киберхавфсизликдаги муҳим ролини яна бир бор исботлади. Ҳозирда СИ саноати икки лагерга бўлинган: OpenAI ва Anthropic каби ёпиқ тизим тарафдорлари ҳамда Meta ва NVIDIA каби очиқ экотизим ҳимоячилари.

Ушбу қарама-қаршилик натижаси нафақат АҚШ ва Хитой ўртасидаги технологик пойгага, балки бутун дунёда, жумладан, Ўзбекистонда ҳам СИ технологияларининг қанчалик очиқ ва арзон бўлишига бевосита таъсир кўрсатади. Агар очиқ моделлар чекланса, бу кичик стартаплар ва тадқиқотчилар учун ресурсларнинг қимматлашишига олиб келиши мумкин.

Сунъий ИнтеллектMetaMicrosoftNVIDIAКиберхавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб