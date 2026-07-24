Rivian АҚШ ҳукуматини судга берди: Компания миллионлаб доллар товон талаб қилмоқда
Электр транспорт воситалари ишлаб чиқарувчи Американинг Rivian компанияси АҚШ ҳукуматига қарши даъво аризаси билан чиқди. Компания собиқ президент Доналд Трумп даврида жорий этилган ва кейинчалик ноқонуний деб топилган божхона тўловларини тўлиқ қайтариб олишни мақсад қилган. Ушбу ҳуқуқий ҳаракат Rivian учун молиявий барқарорликни таъминлаш йўлидаги муҳим қадам ҳисобланади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Маълумотларга кўра, гап Трумп маъмуриятининг "Озодлик куни" (Либератион Дай) солиқлари доирасида ундирилган маблағлар ҳақида бормоқда. АҚШ Олий суди ушбу божларни конституцияга зид деб топган бўлса-да, кўплаб компаниялар ҳали ҳам ўз пулларини қайтариб олишда қийинчиликларга дуч келмоқда. Rivian молиявий директори Клаире МкДоноугҳ апрель ойида компания "ўн миллионлаб доллар" миқдоридаги маблағни қайтариб олишни кутаётганини таъкидлаган эди.
Молиявий барқарорлик ва янги моделларRivian ҳозирда ўзининг биринчи оммавий бозорга мўлжалланган R2 йўлтанламас моделини ишлаб чиқариш жараёнида турибди. Компания жорий йил якунига қадар 20 000 дан 25 000 тагача автомобил етказиб беришни режалаштирган. Бироқ, автоном бошқарув технологияларига йўналтирилаётган катта сармоялар туфайли компаниянинг соф фойдага чиқиши 2028-йилга борибгина амалга ошиши прогноз қилинмоқда.
АҚШ Халқаро савдо судига топширилган даъво аризасида АҚШ ҳукумати билан бир қаторда Божхона ва чегараларни ҳимоя қилиш хизмати (КBP) ҳамда унинг комиссари Родней Скотт жавобгар сифатида кўрсатилган. TechCrunch нашри хабарига кўра, КBP ҳозиргача 121 миллиард доллардан ортиқ қайтарилиши мумкин бўлган маблағлар бўйича аризаларни қайта ишлашга қабул қилган.
Като институти таҳлилчиларининг қайд этишича, шу вақтгача фақат 71 миллиард доллар қайтарилган. Бу эса импорт қилувчи компаниялар учун тўловларни қайтариб олиш жараёнида сунъий тўсиқлар ва бюрократик қийинчиликлар мавжудлигидан далолат беради. Rivian адвокатлари Олий суд қарорига қарамай, алоҳида суд даъвоси бўлмасдан туриб маблағларнинг қайтарилиши кафолатланмаганини таъкидламоқда.
Rivian раҳбари РЖ Скаринге ўтган йили Reuters агентлигига берган интервюсида ушбу божлар сабабли ҳар бир автомобил таннархи бир неча минг долларга ошганини айтган эди. Гарчи компания 2025-йил охирига келиб ушбу таъсирни сезиларли даражада камайтиришга муваффақ бўлган бўлса-да, ўтмишдаги йўқотишларни қоплаш ҳозирги иқтисодий вазиятда ўта муҳим аҳамиятга эга.
Бугунги кунда Rivian ўз пул захираларини тўлдириш учун 1,3 миллиард долларлик акцияларини сотишга мажбур бўлди. Агар суд компания фойдасига қарор чиқарса, ушбу маблағлар янги моделларни ишлаб чиқиш ва ишлаб чиқариш қувватларини кенгайтиришга йўналтирилади. Бу эса Tesla каби гигантлар билан рақобатлашаётган бренд учун стратегик ғалаба бўлиши мумкин.
…