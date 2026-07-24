Rivian АҚШ ҳукуматини судга берди: Компания миллионлаб доллар товон талаб қилмоқда

·338·Техно
Rivian АҚШ ҳукуматини судга берди: Компания миллионлаб доллар товон талаб қилмоқда

Электр транспорт воситалари ишлаб чиқарувчи Американинг Rivian компанияси АҚШ ҳукуматига қарши даъво аризаси билан чиқди. Компания собиқ президент Доналд Трумп даврида жорий этилган ва кейинчалик ноқонуний деб топилган божхона тўловларини тўлиқ қайтариб олишни мақсад қилган. Ушбу ҳуқуқий ҳаракат Rivian учун молиявий барқарорликни таъминлаш йўлидаги муҳим қадам ҳисобланади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, гап Трумп маъмуриятининг "Озодлик куни" (Либератион Дай) солиқлари доирасида ундирилган маблағлар ҳақида бормоқда. АҚШ Олий суди ушбу божларни конституцияга зид деб топган бўлса-да, кўплаб компаниялар ҳали ҳам ўз пулларини қайтариб олишда қийинчиликларга дуч келмоқда. Rivian молиявий директори Клаире МкДоноугҳ апрель ойида компания "ўн миллионлаб доллар" миқдоридаги маблағни қайтариб олишни кутаётганини таъкидлаган эди.

Молиявий барқарорлик ва янги моделлар

Rivian ҳозирда ўзининг биринчи оммавий бозорга мўлжалланган R2 йўлтанламас моделини ишлаб чиқариш жараёнида турибди. Компания жорий йил якунига қадар 20 000 дан 25 000 тагача автомобил етказиб беришни режалаштирган. Бироқ, автоном бошқарув технологияларига йўналтирилаётган катта сармоялар туфайли компаниянинг соф фойдага чиқиши 2028-йилга борибгина амалга ошиши прогноз қилинмоқда.

АҚШ Халқаро савдо судига топширилган даъво аризасида АҚШ ҳукумати билан бир қаторда Божхона ва чегараларни ҳимоя қилиш хизмати (КBP) ҳамда унинг комиссари Родней Скотт жавобгар сифатида кўрсатилган. TechCrunch нашри хабарига кўра, КBP ҳозиргача 121 миллиард доллардан ортиқ қайтарилиши мумкин бўлган маблағлар бўйича аризаларни қайта ишлашга қабул қилган.

Като институти таҳлилчиларининг қайд этишича, шу вақтгача фақат 71 миллиард доллар қайтарилган. Бу эса импорт қилувчи компаниялар учун тўловларни қайтариб олиш жараёнида сунъий тўсиқлар ва бюрократик қийинчиликлар мавжудлигидан далолат беради. Rivian адвокатлари Олий суд қарорига қарамай, алоҳида суд даъвоси бўлмасдан туриб маблағларнинг қайтарилиши кафолатланмаганини таъкидламоқда.

Rivian раҳбари РЖ Скаринге ўтган йили Reuters агентлигига берган интервюсида ушбу божлар сабабли ҳар бир автомобил таннархи бир неча минг долларга ошганини айтган эди. Гарчи компания 2025-йил охирига келиб ушбу таъсирни сезиларли даражада камайтиришга муваффақ бўлган бўлса-да, ўтмишдаги йўқотишларни қоплаш ҳозирги иқтисодий вазиятда ўта муҳим аҳамиятга эга.

Бугунги кунда Rivian ўз пул захираларини тўлдириш учун 1,3 миллиард долларлик акцияларини сотишга мажбур бўлди. Агар суд компания фойдасига қарор чиқарса, ушбу маблағлар янги моделларни ишлаб чиқиш ва ишлаб чиқариш қувватларини кенгайтиришга йўналтирилади. Бу эса Tesla каби гигантлар билан рақобатлашаётган бренд учун стратегик ғалаба бўлиши мумкин.

RivianАҚШИқтисодиётЭлектромобилСуд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб